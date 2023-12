Hatalmas nézettséget produkált a Semmelweis

A magyar filmek közül az év legmagasabb nézettségével indított a hazai mozikban a Semmelweis című film a bemutatását követő első hétvégén. A Koltai Lajos rendezésében és Vecsei H. Miklós főszereplésével készült filmet csaknem harmincezren látták, amivel a hétvégi top lista második helyét foglalta el Ridley Scott november 23-án bemutatott Napóleon című filmje után – közölte a produkció.

Fotó: Semmelweis / Facebook

Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy ennyi emberhez jutott el Semmelweis története. Hálás vagyok a nézőknek és mindenkinek, aki hozzájárult a film elkészültéhez és bemutatásához

– idézi a közlemény Lajos Tamás producert.

Az NFI támogatásával és a Szupermodern Filmstúdió gyártásában készült romantikus történelmi dráma Semmelweis Ignác magyar szülésorvos életét és munkásságát dolgozza fel. Az orvos a hagyományos teóriákkal szembeszállva törekedett arra, hogy legyőzze a 19. század egyik legpusztítóbb kórját, a gyermekágyi lázat. Semmelweis Ignác a vaskalapos vezetés ellen is harcolt, akik mindent megtettek, hogy tekintélyüket megvédjék a megszállott magyar orvos felfedezéseinek következményeitől.

Az anyák megmentőjeként világhírűvé vált magyar orvosról szóló film a New York-i világpremiert és a Los Angeles-i vetítéseket követően a torontói közönségét is meghódította. A hétvégén véget ért 19. Torontói Európai Uniós Film Fesztiválon (EUFF) 27+1 ország 29 filmje közül a közönség szavazatai alapján elnyerte a fesztivál legjobb filmjének járó díjat. Nagy Katica, a Semmelweis film női főszereplője személyesen vett részt a torontói vetítésen és közönségtalálkozón.

A 127 perces életrajzi dráma rendezője Koltai Lajos, producere Lajos Tamás, Semmelweis Ignácot Vecsei H. Miklós alakítja. Mellette játszik a filmben Nagy Katica, Gálffi László, Kovács Tamás, Lengyel Ferenc, Szűcs Nelli, Elek Ferenc, Kovács Lajos, Györgyi Anna, Csapó Attila, Znamenák István, Hajduk Károly, Simon Kornél, Mészáros Blanka és Kizlinger Lilla is. A film operatőre Nagy András volt, a forgatókönyvet Maruszki Balázs és Kormos Anett írta, a dramaturg Goda Kriszta, a látványtervező Pater Sparrow, a jelmeztervező Szakács Györgyi, a vágója pedig Kovács Zoltán volt, a zene Pacsay Attila munkája.

A Semmelweis című film világpremierjét a Nemzeti Filmintézet és a New York-i Liszt Intézet szervezte. Az alkotást a New York-i bemutató után a nyugati parton, a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon is vetítették,