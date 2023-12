Kihirdették a legrangosabb videójáték díjátadó, a The Game Awards győzteseit

Péntek hajnalban lezajlott a világ legrangosabb videójáték-díjátadója, a The Game Awards, a főbb kategóriák győztesei pedig sokaknak nem okoztak meglepetést, viszont így is akadtak váratlan fordulatok. Összesen 31 kategóriában osztottak ki díjakat, melyek közül természetesen a legkiemelkedőbb elismerés az év játéka.

Swen Vincke, a Larian stúdió alapítója és vezérigazgatója lemezvértben vette át a legjobb játékért járó díjat.

Fotó: The Game Awards

Nem annyira meglepő, hogy a legtöbb kategóriában a Larian Studios legújabb szerepjátékos eposza, a Baldur’s Gate 3 és a Remedy túlélőhorrora, az Alan Wake II győzedelmeskedett, de ez nem azt jelenti, hogy a többi jelölt kevésbé lenne jó játék, sőt, a Marvel’s Spider-Man 2-nek annak ellenére, hogy 9,1-es felhasználói és 90-es kritikusi ponton áll Metacriticen, nem sikerült egy díjat sem bezsebelnie.

A főbb kategóriák jelöltjei és győztesei:

Az év játéka

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Közönségdíj

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Genshin Impact

Marvel’s Spider-Man 2

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



A legjobb független játék

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

A legjobb történet

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2



A legjobb zene

Alan Wake 2 (Petri Alanko)

Baldur’s Gate 3 (Borislav Slavov)

Final Fantasy XVI (Masayoshi Soken)

Hi-Fi Rush (Shuichi Kobori)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Sound Team)



A legjobb színészi alakítás

Ben Starr (Final Fantasy XVI)

Cameron Monaghan (Star Wars Jedi: Survivor)

Idris Elba (Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)

Melanie Liburd (Alan Wake 2)

Neil Newbon (Baldur’s Gate 3)

Yuri Lowenthal (Marvel’s Spider-Man 2)



A legnagyobb hatású játék

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba



A legjobb akciókalandjáték

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Star Wars Jedi: Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



A legjobb szerepjáték

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

A legjobb mobiljáték

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai: Star Rail

Monster Hunter Now

Terra Nil

A legjobb verekedős játék

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

A legjobb családi játék

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

A legjobb sport- és versenyjáték

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

A legjobb multiplayer játék

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

A legjobb művészi dizájn

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A legjobb rendezés

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

A legjobb akciójáték

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

A Baldur’s Gate 3-nek összesen 6 díjat sikerült bezsebelnie, az Alan Wake II készítői pedig 3 szoborral gazdagodhattak. A végeredmény szempontjából érdekes, hogy idén több olyan folytatás jelent meg, amelyeket a játékosközösség tűkön ülve várt – mint a Diablo IV, a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom és a Star Wars Jedi: Survivor –, mindegyiket elismerte a kritika (és többnyire a játékosok is), mégis alulmaradtak a versenyben.

A videójátékok piaca 2022 egészében elérte a 183 milliárd dollárt, ami 5 százalékos csökkenés az egy évvel korábbi szinthez képest.

A mobiljátékok 92 milliárd dollárt mozgattak meg, ami 7 százalékos visszaesés. 2023 a várakozások szerint egy kifejezetten erős év lesz ezen a piacon, hiszen számos jelentős cím került a boltok polcaira eddig.