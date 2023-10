Nem fogunk unatkozni: ezek a legfontosabb videójátékos megjelenések 2023-ban

A videójátékok piaca 2022 egészében elérte a 183 milliárd dollárt. Ez a szám egy 5 százalékos csökkenést is jelent az egy évvel korábbi szinthez képest. A mobiljátékok 92 milliárd dollárt mozgattak meg, ami 7 százalékos visszaesést jelent.

Fotó: PlaySatiton / YouTube

Látható, hogy a videójátékos piac minimálisan zsugorodott a tavalyi évben, de a legtöbb gyártó ezt a 2021-ben még jellemző koronavírus-lezárásoknak tudta be. Sokan az egyéb szórakozási lehetőségek hiányában a videojátékokra költöttek, ehhez viszonyítva pedig nem is tűnik olyan rossz eredménynek az az 5 százalékos csökkenés.

A legnagyobb játékos nemzetek az Egyesült Államok és Kína, ebben a két országban a fogyasztók több mint 90 milliárd dollárt költöttek erre a hobbira.

2023 a várakozások szerint egy kifejezetten erős év lesz ezen a piacon, hiszen számos jelentős cím került a boltok polcair eddig. Az év vége is erősnek ígérkezik a videojátékok terén, ezért összegyűjtöttük 2023 utolsó nagyobb megjelenéseit.

Super Mario és Pókember uralja az októbert

A 2018-as Marvel’s Spider-Man videójáték igazi aranytojást tojó tyúk lett az Insomniac Games stúdiónak és a Sonynak. A barátságos és közkedvelt hálószövő kalandját a játékosok és a kritikusok is imádták és a megjelenése utáni négy évben több mint 33 millió példányt értékesítettek belőle. 2023-ban ezek a számok még növekedhettek is, hiszen idén októberben jelent meg a Marvel’s Spider-Man 2, ami miatt sok új játékos is belevethette magát az első részbe, hogy felkészüljön az új játék debütálására.

A Marvel’s Spider-Man 2 október 20-án jelent meg és a szakmai portálokon az első tesztek alapján sorakoznak az elismerések. Várhatóan Peter Parker új kalandja, ami már csak Playstation 5 konzolokra jelent meg, is hatalmas siker lesz.

Október másik legfontosabb megjelenése a Nintendo sikersorozatának új darabja, a Super Mario Bros. Wonder. A Super Mario franchise minden idők legjövedelmezőbb szériája a piacon. Az első játék a sorozatban, a Super Marios Bros. még 1985-ben jelent meg, azóta pedig rengeteg játék követte. A franchise-hoz tartozó címekből több mint 830 millió példányt adtak el. A széria következő darabja, a Super Mario Bros. Wonder szintén 2023. október 20-án került a boltok polcaira és szinte biztos, hogy hatalmas siker lesz.

Fotó: Nintendo of America / Youtube

Ha létezik olyan videójátékos franchise, ami üvölt a megfilmesítésért, de még senki sem próbálkozott meg vele, akkor az a Metal Gear széria. A sorozat egy a való világot alapul vevő kémtörténet, amiben a játékos a világ vezető hatalmai, terrorszervezetei és globális uralomra törő óriás cégeinek a csatározásai között próbálja megmenteni az emberiséget. A játékokat a híres fejlesztő, Hideo Kojima készítette és a Konami adta ki. Mi szemmel a Metal Gear játékok már nem a legmutatósabbak, hiszen az első részt még 1987-ben adták ki. 2023. október 24-én viszont az új generációk is Solid Snake bőrébe bújhatnak és belevethetik magukat Metal Gear játékok izgalmas világába.

23 év után folytatást kap az egyik legkülönlegesebb horror játék, az Alan Wake. Az első rész még 2010-ben került piacra Xbox 360 konzolokra, majd az évek során portolták szinte minden létező platformra. Alan Wake egy író, aki egy vidéki tó mellé költözik a feleségével. Nem sokkal később a nő eltűnik, Alan pedig elkezd nyomozni utána a fiktív Bright Falls városkában. Ahogy egyre mélyebbre kerül a sötét titkokban, úgy törnek egymás után az életére a könyvei lapjairól megelevenedett szörnyűségek. Alan Wake története sok ponton ihletődött Stephen King munkásságából. A játékot fejlesztő Remedy Entertainment egy igazán hátborzongató történetet ígér a rajongóknak. A játék 2023. október 27-én jelenik meg.

Novemberben puskát ragadhatunk az új Call of Dutyban

Miután a brit versenyhatóság is áldását adta az akvizícióra, a Microsoft megszerezhette az egyik legnagyobb videojátékos stúdiót, az Activision Blizzardot. A felvásárlás ellen a Sony és a Nintendo is foggal körömmel kampányolt, hiszen az Activisonnel együtt a Microsoft birtokába került a legnagyobb videojátékos franchise, a Call of Duty. Az FPS shooter minden év végén a legnagyobb bevételt generáló videójáték, ami több platformra megjelenik. Végül a Microsoft úgy kapott zöld utat az akvizícióhoz, hogy ígéretet tett rá, hogy a Call of Dutyt és más nagyobb címeket továbbra is megjelentet a konkurens platformokon.

Fotó: Call of Duty / YouTube

A felváráslás körüli felhajtás árnyékában az Activision javában dolgozott a lövöldözős sorozat legújabb darabján, a Call of Duty: Modern Warfare 3-on, ami idén november 10-én meg is jelenik.

A Nintendo sem unatkozik menet közben, hiszen már novemberben a polcokra is küldi egy másik Mario játékát, a Super Mario RPG. A játék az eredeti, 1996-os játék felújított verziója. A szerepjáték egy teljesen új 3D-s grafikával jelenik meg Nintendo Switch konzolokra november 17-én. A Nintendo vélhetően az év első felében bemutatott Super Mario Bros.: A film sikerén felbuzdulva tömte tele az év végét az ugrálós vízvezeték-szerelő kalandjaival. Az animációs alkotás az idei év második legnagyobb mozis bevételét hozta a Barbie mögött.

Decemberben visszatérnek a Na’vik

Az év utolsó hónapját egyetlen videojátékos megjelenés uralja majd, az Avatar: Frontiers of Pandora. Az Avatar: A víz útja mozifilm tavaly karácsonykor került a mozikba és minden idők harmadik legnagyobb bevételt hozó filmjévé vált 2,32 milliárd dollárral. A sci-fi-t egyedül az első Avatar előzi meg 2,92 milliárd, illetve a Bosszúállók: Végjáték 2,8 milliárd dolláros bevétellel.

A magas kék űrlények újabb mozis kalandjára 2025 karácsonyáig várni kell, de ez nem jelenti azt, hogy a rajongók Na’vik nélkül maradnak addig is. A film által gerjesztett hype-ot meglovagolva jelentették be 2023. december 7-re az Avatar: Frontiers of Pandora című játékot.

Egy nyílt világú akció-kaland játékról van szó, amit az Ubisoft fejleszt. A történet eltávolodik a filmekből megismert karakterektől és a Pandora bolygó nyugati vidékeire kalauzolja el a játékost, ahol Na’viként kell szembe szállni a planétát kizsákmányoló emberekkel.