Az Oppenheimer tarolt, a Barbie csalódást keltett a Golden Globe-on

Az Oppenheimer uralta a Golden Globe-díjátadót vasárnap, míg a Szegény párák című gótikus thriller meglepetésre elnyerte a legjobb alkotás díját a Barbie elől a kategóriájában.

Az atombomba születését bemutató dráma öt díjat hozott el, köztük a legjobb filmdrámának járó elismerést, de díjat nyert a filmbeli alakításáért Cilian Murphy és Robert Downey Jr. is, ahogy a legjobb rendezésért kapott díj is az Oppenheimer rendezőjéhez, Christopher Nolanhoz került Hollywood legnagyobb ünnepségén a filmipart megrázó sztrájkok óta.

Christopher Nolan, az Oppenheimer rendezője és a film producere, Emma Thomas.

Fotó: Allison Dinner

A legjobb vígjáték vagy musical díját az Emma Stone főszereplésével forgatott Szegény párák nyerte el, meglepetésre legyőzve a nyár sikerfilmjét, a kasszáknál jeleskedő Barbie-t. A híres játékbaba ihlette filmet kilenc kategóriában jelölték, de végül csak két díjat hozott el, az egyiket Billie Eilish What Was I Made For című daláért, a másikat pedig a frissen létrehozott legjobb közönségdíj kategóriában – írja a Reuters.

A 300 szórakoztatóipari újságíró szavazata alapján kiosztott díjak közül a legjobb színésznőnek járót Lily Gladstone kapta a Megfojtott virágok című filmben nyújtott alakításáért, de a díjazottak között volt a Téli szünet két színésze, Paul Gimatti és Da’Vine Joy Randolph is.

A televíziós alkotások között az Öröklés tarolt, négy elismerést zsebelve be, többek között a legjobb dráma és a legjobb férfi főszereplő díját

– amit Kieran Culkin kapott – szerezve meg. A legjobb televíziós vígjáték díját A mackó című sorozat kapta. A minisorozatok kategóriáját a Balhé nyerte meg.

A Golden Globe a hollywoodi díjátadók nyitánya, mely március 10-én az Oscar-díjak kiosztásában csúcsosodik ki. A filmipari sztárok először jelentek meg a vörös szőnyegen az iparágat megbénító sztrájkok óta, mely a filmek reklámozását is tiltotta a színészek számára, amíg tartott.

Az Oscar-díjátadónál lazábbnak tartott Golden Globe majdnem eltűnt a süllyesztőben, miután 2021-ben a Los Angeles kritikát fogalmazott meg a díjakról korábban döntő Hollywood Foreign Press Associationnel kapcsolatban, rámutatva arra, hogy az mennyire híján van a sokszínűségnek. A 2022-es díjátadó el is maradt.

Azonban a most vasárnapi díjátadó arra utal, hogy Hollywood ismét kegyeibe vette a Golden Globe-ot, így a rendezvényen megjelent többek között Meryl Streep, Robert De Niro vagy épp Jodie Foster is, ahogy jelen volt Taylor Swift is, akinek a koncertfilmje is a jelöltek között volt. Az este legfontosabb díját pedig Oprah Winfrey adta át az Oppenheimer alkotóinak.