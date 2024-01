Kitört a macskaháború Ukrajnában – videó

A háborúkat hagyományosan katonákkal vívják, akik lőfegyverekkel, bombákkal és rakétákkal igyekeznek kioltani egymás életét. A harcoknak azonban mindig is volt egy másik oldala is, amelyben a politikusok csaptak össze. Ezen a hadszíntéren nyitott újabb frontot Ukrajna a macskaháborúval.

Háborús macskák: Olekszandr Liasuk és macskája, Sajbik járőrözik az orosz–ukrán háború déli frontján.

Fotó: Politico

Az ukrán közösségi médiát elárasztották a macskák, videók és képek tucatjai mutatják be, hogy miként segítik a hazájukat védő ukrán katonákat. Bolyhos és cuki szőrgolyók dorombolnak a felvételeken a katonák ölében, ezzel érzelmi és társadalmi támogatást nyújtva a hadseregnek. A videókon látszik, hogy ezek az állatok még saját felszerelést, terepszínű hámot is kapnak, ukrán zászlós felvarrókkal – írta a Politico.

A macskaháborúba Oroszország is beszállt, szintén elárasztva a közösségi médiát ilyen tartalmakkal. Az orosz hadseregről köztudott, hogy rendkívül kegyetlen módon bánik a saját katonáival is. A világsajtón végigsöpört a Bahmut ellen alkalmazott „húsdaráló taktika”, amikor hullámokban küldték a katonákat a város ostroma alatt az ukrán gépágyúk elé. Emellett a civilek elleni támadások is rossz hírét keltik az orosz reguláris erőknek. A propaganda most igyekszik humanizálni a sereget, ehhez pedig értelemszerűen macskákat használnak.

Meet Ukrainian border guard callsign Sam and his faithful companion Shtil (Calm) the cat. pic.twitter.com/ku8JrZUXtb — In Ukraine (@InUKRofficial) January 22, 2024

Az ukrán hadsereg egyik szanitéce, Olekszandr Jabcsanka arról beszélt, hogy a bázisaikon a harcok kitörése óta rengeteg macska jelenik meg. Ezeket az állatokat a gazdáik hátrahagyták, vagy már korábban is kóbor jószágok voltak. A háború, a robbanások és a harcok elől menekülve az emberek között keresnek menedéket, így tűnnek fel az állomásokon.

Olekszandr Stupun szóvivő szerint a katonák imádják a macskákat:

Az aranyos állatok közelsége vigaszt nyújt a katonáknak. Ezek az emberek sok szörnyűségen mentek át, a doromboló cicák segítenek nekik részben feldolgozni a borzalmakat

Hozzátette: a bázisokon megjelenő macskákat mindig örökbe fogadják a katonák. Vannak, akik az eltávozás alatt hazaviszik őket, mások a lövészárokban tartják, hogy segítsenek átvészelni a nehezebb napokat.

A szóvivő azt is kiemelte, hogy más hasznuk is van a lövészárkokban, miután távol tartják az egereket és a patkányokat. Volt olyan is, hogy egy bázist elleptek az egerek. Ekkor egy közeli lövészárokból átvezényelték Szirszkijt, hogy visszaverje az egerek támadását. A macska egyébként egy alkalommal majdnem fejfájást okozott az örökbefogadójának, mivel a neve megegyezik az ukrán hadsereg szárazföldi erőinek parancsnokáéval, Olekszandr Szirszkijével. Egy seregszemle során a tiszt megtudta, hogy van egy névrokona az egységben, de ebből nem lett probléma, ráadásul a kegyetlenségéről hírhedtté vált katonai vezető kifejezeten viccesnek találta a helyzetet.

War cats: Ukraine enlists feline friends in fight against Russia [by enkrstic]



#friend #catsOfTwitter pic.twitter.com/S7kieL2ysO — Adorable cats (@MonitorsAndMore) January 24, 2024

A macskatisztek a hátországból is segítik a hadsereget

Szirszkij már nem tartózkodik a fronton, ahol a gazdája szerint kiváló munkát végzett az egerek távoltartásával. Roman Szinicin egy eltávozása alkalmával hazavitte a családjához Kijevbe, de hangsúlyozta, hogy azóta is segíti a hadsereget.

A macska a közösségi médiában propagandavideókban szerepel, amelyekkel a hadseregnek gyűjtenek adományokat.

Az állat olyan népszerű lett, hogy már 147 ezer euró folyt be a felvételekből.

Hasonlóan populáris Sajbik, aki még 2022-ben költözött be az ukrán hadsereg déli parancsnokságának egyik fronton lévő állásába. Egy téli éjszakán olyan hideg volt, hogy az egység egyik tagja, Olekszandr Liasuk a hálózsákjába fogadta az állatot, hogy meg ne fagyjon. A katona és a cica ekkor barátságot kötöttek, Sajbik pedig azóta is az egységgel van, és segít leszámolni az ellátmányt dézsmáló egerekkel.

„A macskák előtt az egerek hatalmas gondot jelentettek a lövészárkokban. A testünkön mászkáltak, így nem tudtunk aludni, és az élelmiszerbe is belemászták. Volt olyan reggel, hogy két zsák élelmiszert kellett kidobni, mert megszállták az egerek. Amióta velünk vannak a macskák, ilyen problémánk nincsen. Volt olyan este, amikor Sajbik 11 egeret is elkapott” – mesélte Olekszandr Liasuk.

Szirszkijhez hasonlóan Sajbik is rendkívül népszerű a közösségi médiában. Több olyan videója is van, amelyen látszik, hogy Liasukkal együtt járőröznek. A felvételekből származó pénzből az ukrán hadsereg már hét autót tudott vásárolni.