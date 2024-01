Teljesen átalakította a Covid az üzleti utazásokat, pedig a cégek szerint szükség van rájuk

A koronavírus-járvány évei alatt a vállalatoknak új megoldásokat kellett találniuk az addig nélkülözhetetlen üzleti utakra. Ez az időszak rávilágított arra, hogy a cégeknek felesleges drága utazásokat finanszírozniuk, amikor a találkozókat videóhívásokon keresztül is meg lehet oldani.

Az üzleti utak a Covid után már nem a más cégekkel történő kapcsolattartás miatt fontosak, hanem a kollégák közötti kapcsolatok fenntartása miatt.

Fotó: Vernon Yuen/AFP

E tendencia pedig nagyon fájdalmasan érintette a légitársaságokat, különösen az amerikaiakat, amelyek jelentős pénzügyi veszteségekről számoltak be az elmúlt negyedévekben – a BBC szerint ez részben az üzleti jellegű utazások csökkenésével, eltünésével is magyarázható. A portál eközben arról is ír, hogy a hibrid és távmunka elterjedésének ellenére újjáéledhetnek az üzleti utazások, igaz, más formában.

A globális üzleti utazási ágazat 2024-ben meghaladhatja a világjárvány előtti 1,4 milliárd dolláros szintet

– hívta fel rá a figyelmet jelentésében a Global Business Travel Association.

Üzleti utak helyett belső kapcsolattartás

Az American Express Global Business Travel (Amex GBT) és a Harvard Business Review közös felmérésében 425 amerikai szakembert kérdeztek meg az üzleti utazások helyzetéről. A válaszadók szerint a járvány előtt a cégek tárgyalások miatt küldték üzleti utakra a dolgozóikat, a Covid-lezárások óta viszont már a belső kapcsolattartás miatt.

Ennek oka, hogy az átalakult táv- és hibrid munkarendben az alkalmazottak nem találkoznak és tulajdonképpen nem is ismerik egymást. Az interakciók így létfontosságúvá váltak. A hétköznapi értekezletek könnyen megoldhatók a virtuális térben, de a munkavállalókkal történő hosszútávú, pozitív kapcsolat kiépítéséhez már elengedhetetlen a személyes jelenlét. A koronavírus-járvány alatt, óta sok munkavállaló költözött távolabb a munkahelyétől, miután nem volt szükség a napi ingázásra. Az üzleti utazások jelentősége tehát felértékelődött.

Az embereket összehozza az utazás, amely újrateremti a kötelékeket, erősíti a kultúrát a szervezeteken belül, és lelkesedést vált ki az egyénekből

– mondta az Amex GBT vezérigazgató-helyettese, Patricia Huska.

A járvány miatt eltávolodtak egymástól az alkalmazottak

Ezt a trendet egy brit székhelyű bútorkereskedő cég, az Ufurnish alapítója is megerősítette. Deirdre Mc Gettrick arról beszélt, hogy a 16 alkalmazottja teljesen eltávolodott egymástól azt követően, hogy otthoni munkavégzésre álltak át. A vállalati morál fenntartása érdekében ezért évente kétszer szerveznek céges utazást, hogy a kollégák személyesen is találkozhassanak.

Januárban mindannyian külföldre megyünk egy hétre. A szállodában eltöltött időt arra használjuk, hogy átgondoljuk az elmúlt évet, és meghatározzuk az adott esztendő prioritásait és céljait. Szeptemberben kiruccanunk az Egyesült Királyságba, ahol egyáltalán nem dolgozunk, csak csapatként összejövünk – közölte Deirdre Mc Gettrick. Hozzátette: ezek az utak nagyon jó hatással vannak a közhangulatra.

Az Amex GBT felmérése során 10-ből 6 cég mondta azt, hogy az üzleti utazás kulcsfontosságú eleme a szakmai fejlődésnek.

A kollégák érzik, hogy nem csak a munkán van a hangsúly, hanem velük is foglalkoznak a vállalatok

– jegyezte meg Huska. Szerinte, amikor a pandémia miatt kiürültek az irodák, a dolgozók életében űr keletkezett, amit ezekkel az utazásokkal lehet betölteni. A szakértő összegzése szerint a hibrid- és a távmunkavégzés már velünk marad, így pedig az üzleti utazásoknak ez az új korszaka rendkívül fontos szerepet kaphat.