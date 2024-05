Butatelefonok reneszánsza: ezért van rájuk igény még ma is

Sokan vannak, akiknek elegük van a modern technológiából, de van olyan olyanok, akik visszavárják a 2000-es évek eszközeit, kivételesen a butatelefonok korszakát és készülékeit. Az úgynevezett tech-stresszben élők arra vágynak, hogy olyan mobileszközeik legyenek, melyek az alapvető funkciókon kívül nem képesek másra, az akkumulátor tovább kitart és maga a telefon is strapabíróbb.

A butatelefonok piaca főleg azokból áll, akik tudatosan el szeretnének szakadni a modern technológiáktól / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az iPhone idén lesz 17 éves, ezzel együtt pedig az elérhető árban lévő érintőképernyős okostelefonok piaca is, ugyanis az Apple telefonja indította be azt a gépezetet, ami a mai napig megállás és lassítás nélkül zakatol. Egy generáció szinte már fel is nőtt úgy, hogy soha nem ismerte az okostelefonok előtti kort, ez az idő pedig elég volt ahhoz, hogy a felhasználók kitapasztalják ezen eszközök jó és rossz tulajdonságait:

sokan kritikusan állnak ahhoz, hogy a mai telefonok csökkenthetik a koncentrációt, befolyásolhatják az alvást és súlyosbíthatják a mentális egészségügyi problémákat.

Ezeket a problémákat viszont lehet kezelni anélkül is, hogy váltanánk egy 20 éves telefonra: léteznek alkalmazások, melyek szűrnek bizonyos tartalmak, de korlátozhatjuk a képernyőidőt is – írja a BBC. Viszont vannak, akiknek ez nem elég és visszaváltanak a régi butatelefonokra, melyek nem jók másra, mint

hívásra,

sms küldésre,

ébresztésre,

és esetleg egy-két alacsony felbontású kép készítésére.

Aki pedig erre vágyik, nem kell elővennie a régi, leharcolt eszközét, ugyanis több gyártó is elkezdte újra gyártani régi népszerű modelljeit feljavított, modernizált változatban. Esetenként az aggódó szülők ezekhez az eszközökhöz fordulnak, hogy távol tartsák gyermekeiket az okostelefonok zavaró tényezőitől, de a piacon akadnak olyan idősek is, akik valami egyszerűre vágynak.

A Nokia mai napig egyik legnépszerűbb telefonja, az elpusztíthatatlan 3310-es / Fotó: Northfoto

A butatelefonok piaca

Széles választékra viszont nem nagyon lehet számítani, ugyanis a iparági elemzők szerint az érdeklődők száma túl kevés ahhoz, hogy megérje tömeggyártásba visszahozni több régi modellt, köztük 8 évvel ezelőtt a Nokia elpusztíthatatlanságáról híres 3310-esét, idén pedig a 3210-es modellt.

Az Egyesült Államokban a Counterpoint Research 2023. augusztusi adatai azt mutatják, hogy

ezek a telefonok mindössze 2 százalékát teszik ki a készülékpiacnak.

A Statista Market Insights szerint a teljes globális telefonpiac az előrejelzések szerint 10,6 milliárd dollár (3,7 ezermilliárd forint) bevételt fog hozni idén.

Az Apple egyértelműen vezető szerepbe került az első iPhone elindulásakor, 2024 elején viszont elvették tőle a koronát: mivel 10 százalékkal visszaestek mobileladásai, ez lehetőséget adott az Android operációs rendszerrel dolgozó gyártóknak, hogy a csúcsra törjenek. Ebből a csökkenésből főleg a Samsung profitált: a dél-koreai márka telefonjaiból 20,8 százalékkal többet vásároltak.