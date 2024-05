Botrány a vörös szőnyegen: sztrájkolni akarnak a cannes-i filmfesztivál dolgozói

A Sous les Ecrans la Deche szakszervezet sztrájkot jelentette be a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál idejére – írta meg a France24. A szervezet tagjai azt mondták, nem szándékoznak jelentős fennakadást okozni, de régóta fennálló igényekre akarják felhívni a figyelmet.

A cannes-i filmfesztivál dolgozói május 6-án sztrájkot jelentettek be a fizetés és a munkakörülmények miatt / Fotó: AFP

A sztrájk nem veszélyezteti a fesztivál megnyitását, de előfordulhatnak fennakadások az esemény során – mondta a szakszervezet szóvivője az AFP-nek. A szervezet körülbelül 100 dolgozót képvisel, köztük vetítőket, programozókat, sajtóügynököket és jegyértékesítőket. Rövid távú szerződéssel dolgoznak, de nem tartoznak a kulturális szektor szabadúszó művészei és technikusai számára biztosított francia munkanélküli-biztosítási rendszer hatálya alá.

A fesztivál szervezői nem reagáltak azonnal a bejelentésre.

A francia Cote d’Azur eseménye a világ filmiparának legrangosabb eseménye, amely évente mintegy 40 ezer embert vonz. Az idei fesztivál május 14. és 25. között tart, és olyan ikonok is részt vesznek rajta, mint Francis Ford Coppola, Georges Lucas és Meryl Streep.

Kérdés, lesz-e aki kiterítse a cannes-i fesztivál vörös szőnyegét / Fotó: NurPhoto via AFP

Az idén leginkább várt filmek között található egyebek mellett

Francis Ford Coppola legújabb alkotása, az Adam Driver főszereplésével készülő Megalopolis,

Kirill Szerebrennyikov orosz filmrendező adaptációja Emmanuel Carrere francia szerző Limonov című életrajzi regényéből, valamint Terrence Malick amerikai rendező Jézus Krisztus életéről forgatott The Way of the Wind című filmje Röhrig Gézával a főszerepben.