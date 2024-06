Idén nyáron jön Marvel Jézus, legalábbis a Deadpool & Rozsomák előzetese szerint, vele együtt pedig az idei év egyik, ha nem legnagyobb kasszasikere is lehet a film. Ehhez pedig az is hozzájárul, hogy hosszú idő után először a Deadpool & Rozsomák már a premier napján megjelenik Kínában is, ahol már régóta nem vetítik a Marvel-filmeket, vagy csak jelentős változtatás után kerülnek a mozivásznakra. A kínai piac hatalmas, sok film esetében az ottani bevételek köröket vernek az amerikaiakra, így a Deadpool & Rozsomák a lehető legkedvezőbb előjelekkel indul.

Hatalmas kasszasiker lehet a Deadpool & Rozsomák, Kína is rásegíthet / Fotó: Walt Disney Studios / Marvel Studios

A Marvel és a Disney nagy lépést tesz a Deadpool & Rozsomákkal, ugyanis a film az Egyesült Államokban R besorolású lesz, tehát az előző részekhez hasonlóan nem fog finomkodni: tele lesz F-bombákkal és véres harcokkal – írja a Bloomberg.

Mind a Disney, mind Kína bátor lépést tesz a Deadpool & Rozsomák megjelenésével, a bevétel viszont minden bizonnyal kárpótolni fogja őket.

A Disney korábban kerülte, hogy a Marvel-filmek R besorolást kapjanak, ameddig viszont a Deadpool-jogok a Foxnál voltak, addig a szókimondó szuperhős biztonságban volt, Kínának viszont ez egyáltalán nem tetszett, és csak jelentős változtatásokkal jelenhettek meg a filmek, akár egy év csúszással. A Deadpool & Rozsomák július 25-én július 25-én jelenik meg a magyar mozikban.

Érdekes lesz magyarul a Deadpool & Rozsomák

„Az elmúlt 24 évben összesen 8 alkalommal szinkronizáltam Hugh Jackmant különböző képregényfilmekben, valamint egyszer a közös karakterünket rajzfilmes formában is” – írta hivatalos oldalán Sinkovits-Vitay András, aki elmagyarázta, miért nem ő adta az egyik legnépszerűbb Marvel-karakter hangját az előzetesben. Mint írta, az új film előzetesét szervezési okokból nem tudta elvállalni,

ezt követően – legnagyobb meglepetésére – castingot kért a megrendelő.

„Bár nem tudom, hogy 8 film után milyen új információt nyújthat egy ilyen felvétel a megrendelő számára, de részt vettem rajta” – írta a színész.

Jól indul a nyár a Disney-nek

A Disney már megalapozta a nyár elejét az Agymanók 2. megjelenésével, amely 155 millió dollár bevételt hozott az Egyesült Államokban és Kanadában a nyitó hévégén, ezzel megelőzve az év eddigi legnagyobb jegybevételét hozó Dűne: Második részt.

Globálisan az Agymanók 2295 millió dolláros hozama az animációs film történetének legnagyobb nyitó hétvégéje.

Az Egyesült Államokban és Kanadában ez a második legnagyobb, a Pixar 2018-as, A hihetetlen család 2. című filmje mögött.