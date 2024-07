Hétvégén jön az újabb hőhullám

Bár szerdán és csütörtökön még lehet néhány zápor, és a hőmérséklet is gyerekkorunk nyarait idézheti 26-30 fokos felmelegedés mellett, a felfrissülés nem tart sokáig.

Fotó: Shutterstock

A szerdán még élénk északnyugati szél lecsendesedik, és péntekre már a gomolyfelhők többsége is eltűnik az égről a Köpönyeg előrejelzése szerint. Ezzel a napközbeni felmelegedés is erősödésnek indul, szombatra már ismét 30-36 fokos hőségre számíthatunk, és a 30 fok feletti hőség a jövő héten is velünk marad majd, tehát a hét végén újabb hőhullám éri el hazánkat.

A nyári hőhullámok a klímaváltozás hatására várhatóan egyre gyakoribbak lesznek Magyarországon is.