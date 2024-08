Elképesztő pénzekkel ösztönzik a randevúzást Dél-Koreában

A jelentős népességfogyás miatt a dél-koreai kormány egy új támogatási rendszert vezetett be, amivel ösztönöznék a házasságkötést. A randevúzáshoz 500 ezer wonnal (több mint 130 ezer forint) járul hozzá az állam, ha pedig házasságkötés lesz a randizából, akkor 20 millió wont (körülbelül 5,3 millió forint) tesz a kormány az ajándékos borítékba.

A dél-koreai kormány visszacsábítaná a fiatalokat a randevúzáshoz / Fotó: Shutterstock

Dél-Koreában jelenleg a társadalom elöregedése jelenti a legnagyobb problémát. Az ország lakossága, a külföldi állampolgárok nélkül, 49,84 millió volt 2023-ban. Ez 101 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. 2023-ban a születési ráta 0,72 volt Dél-Koreában, ami negatív rekordot jelent. Mindezek mellett tavaly 194 ezer házasságkötés történt, ami 40 százalékkal kevesebb a 10 évvel korábbihoz képest – olvasható a Korea.net oldalon.

A dél-koreai elnök egy korábbi beszédében nemzeti válságnak nevezte a házasságkötések és a születések rendkívül alacsonyon számát. Jun Szogjol közölte, hogy biztatni kell a lakosságot, hogy ne féljen a randevúzástól és a házasságtól.

A Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának Kelet-Ázsia kutatója, Zoltai Alexandra, egy a Világgazdaságnak adott interjújában elmondta, hogy a 2022-es választások óta van egy társadalmi feszültség Dél-Koreában. Ekkor az egyik jelölt, Mun Dzsein arra alapozta a kampányát, hogy egy feminista elnök lesz, aki felkarolja a nők ügyét. Munkaerőpiaci egyenlőséget ígért, és a zaklatások felszámolását az országban. Mun kampánya nem hozta meg az várt hatást, a dél-koreai férfi lakosság a diszkrimináció miatt felsorakozott Jun Szogjol mögött, aki végül meg is nyerte a voksolást. Az eredmény után sok dél-koreai nő ábrándult ki az ország vezetéséből és azóta jelentős mértékben zuhan a házasságkötések száma és a reprodukciós ráta.

Jun kormánya azóta is küzd a ezzel a válsággal, aminek megoldására még egy minisztériumot is létrehoztak, ami a népesedési stratégiával foglalkozik. Az országban az önkormányzatok és még magánszervezetek is elkezdtek randi esteket szervezni, ahol egyedülálló nők és férfiak találkozhattak.

Annak érdekében, hogy a párok egymásra találjanak állami és egyházi randi esteket szerveznek. A buddhista egyház már többször is szervezett 2 napos ismerkedő estet, a legutóbbin 1510 egyedülálló férfi és nő vett részt. A buddhista kolostorban tartott vak randin a két nap folyamán különböző programokat és játékokat szerveznek a résztvevőknek, akik így megismerhetik egymást.