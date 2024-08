Minden, amit tudni kell a szerdán induló Sziget Fesztiválról

Sokszínű programmal várja a látogatókat idén a Sziget Nagyszínpada, melynek headliner felhozatalában ott lesz az első napon a „pop örökös királynője”, Kylie Minogue, majd generációjának egyik legsokoldalúbb előadója, Halsey, az Oasis első lemezanyagával érkező Liam Gallagher. Szombatra várjuk a hatalmas show-jairól ismert szupersztár DJ-t, Martin Garrix-et, a vasárnap headlinere a kortárs pop legegyedibb hangú ikonja, Sam Smith, és a zárónapon lép fel a modern elektronikus popzene legkurrensebb producere, Fred again... A Nagyszínpad korábbi sávjaiban olyan nevek sorakoznak, mint Stormzy, Louis Tomlinson, Janelle Monáe, Fisher, Skrillex, valamint Bebe Rexha, Tom Odell, Joker Out, Yves Tumor, Becky Hill vagy Raye. Idén is egyedi produkciókkal érkeznek hazai előadók, így Beton.Hofi is ott lesz majd a Nagyszínpadon, mint ahogy érkezik a Margaret Island, és hosszú évek után újra lesz hazai koncert a Nagyszínpad kiemelt sávjában: Azahriah csütörtökön, Halsey előtt lép majd színpadra.

Szerdán indul a Sziget! / Fotó: Sziget

Sziget, a számok bűvöletében

A Sziget, a napi 95 ezres befogadóképességével Magyarország – ha úgy tetszik – 10. legnagyobb „városa”, ahová több mint 100 országból érkeznek vendégek, és az 52 programhelyszínen 54 országból érkező, összesen mintegy 600 fellépő produkcióit láthatjuk a 6 nap alatt. A fellépők között lesz majd 200 hazai koncert és előadás, sok produkció érkezik az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Németországból, Hollandiából, 29 fellépő jön az USA-ból, de van szenegáli, indiai, tanzániai, új-zélandi vagy az afrikai Beninből érkező produkció is.

Újdonságok a Szigeten

A vendégközpontú és még gördülékenyebb ügyfélkezelést segítendő, a vendégeket egy új Welcome Zone fogadja, ami azon túl, hogy egy tökéletes találkozási pont, itt került kialakításra a megújult Városközpont is, ahol elérhető minden olyan szolgáltatás, ami a látogatóknak nagy segítség a fesztivál forgatagában. Itt található az információs központ, a talált tárgyak osztálya, a közönségszolgálat, az úgynevezett Szitizen Center vagy a biztonsági kérdésekben segítő panasziroda. Az idei fejlesztések célja egyrészt, hogy hatékonyabban kezeljék a problémákat, de az is, hogy a látogatók komfort- és biztonságérzetét is növeljék. Ennek érdekében olyan „segítő zónákat” hoztak létre a fesztiválon, ahol nyugodt körülmények és szakmai segítség várja a rászorulókat. A Városközpontban található a Mental Care Corner, ahol szakképzett segítők gondoskodnak arról, hogy visszanyerje a lelki egyensúlyát, akit bármi kellemetlen élmény ért, vagy valamiért pánik fogta el. Akik pedig esetleg túllépték az alkoholtűrő határukat, a BOLT Party Aréna melletti Hangover Care Cornerben pihenhetik ki a fáradalmaikat. Az Elsősegély Központban a balesetek többségét jelentő bokaficam vagy egyéb sérülések ellátásán túl egy olyan védőhálót igyekeznek biztosítani, mely az egészségügyi problémával élők számára nyújt biztonságos szórakozást.