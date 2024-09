Brüsszelnek is elege lett, uniós vizsgálat indul a koncertjegyárakon nyerészkedő Ticketmaster ellen

A szállodák és a légitársaságok egyébként valóban gyakran alkalmaznak dinamikus árazást, azaz, ha megnő a kereslet, ők is megemelik az árakat, a koncertjegyek kapcsán azonban Európában ez nem számít bevett gyakorlatnak. Az Egyesült Államokban − ahol a Ticketmaster székhelye is található − ugyanakkor ez mindennaposnak mondható, a könnyűzenei koncertek mellett sportmérkőzésekre is sokszor árulnak belépőket ilyen módon.