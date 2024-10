Új Chopin-keringő került elő, közel kétszáz évvel a zeneszerző halála után

Majdnem kétszáz évvel a zeneszerző halála után bukkant fel egy keringő, amit Frederic Chopin szerezhetett. A darab a New York-i Morgan könyvtárból került elő, Robinson McClellan kurátor fedezte fel, és 1830–1835 körül születhetett. McClellan egy vezető Chopin-kutatóval is együttműködött, hogy megerősítse a kézirat eredetiségét.

Chopin 1849-ben hunyt el, 39 éves korában / Fotó: VIP Design Inc / Northfoto

A BBC összefoglalója megjegyzi, hogy a darabot Chopin nem írta alá, ám egyedi basszuskulcsa bizonyítja a kotta eredetiségét. Bár a keringő kisebb ritmikai és kottahibákat tartalmaz, McClellan biztos benne, hogy a világhírű lengyel zeneszerző művéről van szó. Az kérdéses, hogy a keringőt maga Chopin szerezte, bár a kurátor erre is 98 százalékos esélyt ad. Mint mondta,

sok ember, aki hallotta, a zsigereiben érzi, hogy ez egy Chopin-keringő.

Bár vannak atipikus jegyei a keringőnek, a viharos nyitány kissé meglepő, de nem teljesen karakteridegen a kurátor szerint, aki hozzátette, hogy később a dallamon már érezni Chopin keze nyomát.

A hírt először szétkürtölő The New York Times számára Lang Lag sztárzongorista le is játszotta a darabot.