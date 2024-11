Egyedülállót alkotott a Lego és a BKK Budapesten – felfedték az életnagyságú Lego-villamost

Különleges járművel találkozhatunk a főváros szívében, ami azzal csal sokak arcára mosolyt, hogy oda is a játék örömét hozza el, ahol a városlakók nem is számítanak rá. Bár az életnagyságú, színes kockákból épült villamoskocsin utazni nem lehet, vidám megjelenésével rendkívüli látványt nyújt. A Lego-villamos világszinten is egyedülállónak számító építmény – amely valójában úgy néz ki, mint egy gigantikus játék villamos –, a Deák Ferenc téren lehet megcsodálni az adventi időszakban.

Az egész világon egyedülállót alkotott a Lego és a BKK – felfedték az életnagyságú Lego-villamost / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A BKK, a BKV, a Budapest Brand és a Lego csapata által megálmodott rendhagyó jármű úgy varázsolja színesebbé a mindennapokat, hogy egy kis játékosságot visz a közlekedésbe. A Lego-villamos a gyerekek és felnőttek számára is izgalmas látnivaló, kreativitásával a közösségi közlekedés mellett a játék fontosságára is felhívja a figyelmet.

A közel 1,8 millió kockából épült „Lego Vili” küldetése, hogy mind a jövő építőit, mind pedig a közlekedés iránt érdeklődő gyerekeket és felnőtteket inspirálja.

Az életnagyságú villamoskocsit Dóczy Balázs építőmester tervezte, és épp úgy néz ki messziről, mintha egy kisgyerek építette volna hatalmas Lego kockákból. Közelebbről szemlélve tűnik csak fel, hogy rengeteg apró kis kocka ad ki egy-egy nagyobb színeset, bizonyítékul szolgálva arra, hogy Lego kockákból bármi megépíthető.

Utazhatunk-e a Lego villamoson?

Habár utazni nem lehet rajta, bizonyára sokan fordulnak majd utána ennek a nem mindennapi járműnek az utcán, amely

11,5 méter hosszú,

2 méter magas

és 2 méter széles.

A villamost „Muki”, a BKV tehervillamosa húzza ki a pályára, ami sok villamosrajongó számára lehet ismerős, hiszen időnként ezek a sokat megélt teherkocsik futnak ki a karbantartási munkálatokhoz is.

„A villamos azért is különleges, mert Lego kockákból ekkora építmény még nem készült a világon, ami mozog is.

Azokhoz az életnagyságú Lego járművekhez, amelyeket eddig ismerünk, a rugalmas Lego Technic elemeket használták. Ez a villamos viszont csak klasszikus Lego kockákból épült, ami különösen a mozgatásnál jelent kihívást” – mondta el Dóczy Balázs, akinek a nevéhez az életnagyságú lánchídi Lego oroszlán mellett a Hősök tere, a Szent István-bazilika és a Zeneakadémia makettjei is fűződnek.

Fontos feladatunk, hogy minél többen és minél fiatalabban kedvet kapjanak a közösségi közlekedéshez. Ez a zöld és fenntartható Budapest szempontjából kulcsfontosságú üzenet

– mondta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere a Lego-villamos átadásán.