Zuckerberg ügyvéd beperelte a Metát fiókja letiltása miatt

Az elmúlt nyolc év során a Meta öt alkalommal tiltotta le Mark Steven Zuckerberg céges Facebook-fiókját. A férfinak most már elege van, beperelte Mark Elliot Zuckerberg óriásvállalatát.

Zuckerberg kontra Zuckerberg / Fotó: NurPhoto via AFP

A felperes egyébként ügyvéd Indianapolisban, és gondatlan szerződésszegéssel vádolja a közösségi média vállalatot, miután a fiókját „hamis név” használata és egy „híresség nevével való visszaélés” miatt zárták le.

Névazonossága a Meta alapítójával puszta véletlen, ám az elmúlt néhány évben szinte migrénes fejfájást okozott neki – mondta az ügyvéd. Üzleti fiókjának a lezárásán túl ugyanis 2018 óta a személyes fiókját is négyszer felfüggesztették.

„Ez nem vicces” – mondta az indianapolisi helyi hírtelevíziónak, a 13Newsnak.

„Főleg akkor nem, hogy pénzt is veszítek vele. Nagyon felbosszantott ez az eljárás. Jobb dolgom is van, mint beperelni a Facebookot, hiszen neki több pénze és több ügyvédje van, mint nekem. Inkább nem szállnék szembe vele, de nem tudom, másképp hogyan állíthatnám le!”

Zuckerberg, az ügyvéd azt is megjegyzi, hogy amúgy ő régebb óta viseli a Mark Zuckerberg nevet, mint az üzletember.

A Meta szóvivője a Quartznak elmondta: „Visszaállítottuk Mark Zuckerberg fiókját, miután megállapítottuk, hogy tévesen tiltottuk le. Nagyra értékeljük Zuckerberg úr türelmét, és azon dolgozunk, hogy a jövőben ne fordulhasson elő ilyen eset.”

Zuckerberg szerint amúgy minden felfüggesztés után hónapokba telt, mire újra visszakerült a Facebookra. Ezekben a sötét időszakokban pedig – mondja – nem tudott kommunikálni az ügyfeleivel, és több ezer dollárt kellett extra hirdetésekre költenie.

Zuckerberg ezért elmaradt ügyvédi bevétele és hirdetési költsége megtérítését követeli.

A Facebook már korábban is küzdött hasonló esetekkel, mivel nagyjából tíz éve a vállalat szigorúan ragaszkodik hozzá, hogy a felhasználók valódi nevük alatt posztoljanak. Emiatt a Facebook figyelmeztetés nélkül bezárta a fiókokat, többek között akkor is, ha a hivatalos nevek hangzottak valódinak.

Valamikor 2009-ben például egy Robin Kills The Enemy nevű sziú felhasználót is letiltottak a webhelyről, mert egy alkalmazott úgy gondolta, hogy ez egy hamis név.