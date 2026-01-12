Hat álommunka, ami nem hiszed el, hogy létezik – ezekről még biztos nem hallottál
Sokan csinálnak lelkesedésből olyan dolgokat, amelyeket szívesen vállalnának munkaként is – de ezekből nem minden esetben lehet számlákat fizetni. Szerencsére vannak állások, amelyek nemcsak élvezetesek, hanem határozottan meg is lehet élni belőlük. Összegyűjtöttük azt a hat álomállást, amelyekről kevesen hallottak – de amelyek láttán jó páran gondolkodás nélkül felmondanának.
Kutyaszörfoktató – minden szörfös álomállása
Az Egyesült Államok nyugati partján kialakult egy speciális szolgáltatás: kutyák szörfözésének oktatása. A trénerek nemcsak a lelkes gazdik számára tartanak foglalkozásokat, hanem népszerű rendezvényeket is szerveznek, gyakran bemutatókkal és versenyekkel kiegészítve. Óradíjuk 16–33 ezer forint, szezonban havi több mint egymillió forintos bevételre is szert tehetnek. A munkához nemzetközi szörfoktatói engedély (ISA), hivatásos kutyatréneri tanúsítvány (CPDT-KA) és állat-elsősegélynyújtó vizsga szükséges. A programok egyik ismert szervezője a Helen Woodward Animal Center.
Gumiabroncs- és autóillat-értékelő
Nincs is jobb, mint az új autó illata. Ki gondolta volna, hogy ez nem a véletlen műve, hanem képzett szakemberek munkája? A prémiumautó-gyártásban az utastér illata a minőség része.
Egyes gyártók – például az Audi – külön szakembereket alkalmaznak arra, hogy ellenőrizzék: az új autók belső terében nem jelennek-e meg zavaró szagok a gumiabroncsok, ragasztók vagy műanyag alkatrészek miatt.
Ezek az illatértékelők a minőségbiztosítási folyamat részeként dolgoznak. A fizetés évi 20–31 millió forint között mozog. A pozícióhoz jellemzően vegyészmérnöki vagy minőségbiztosítási végzettség szükséges, a kiválasztás során pedig speciális szaglásteszten mérik az érzékenységet és az allergiamentességet.
Pandadajka
A kínai Csengtu Óriáspanda-kutató Központban komolyan veszik a medveszittelést. A munkakör a pandakölykök gondozásából, etetéséből, megfigyeléséből és a viselkedési adataik dokumentálásából áll.
A cél a fajfenntartási program támogatása.
A fizetés éves szinten kb. tíz és fél millió forint, amelyhez teljes ellátás – szállás és étkezés – társul. A jelentkezés feltétele a legalább 22. betöltött életév, a zoológiai, mezőgazdasági vagy állatorvosi alapdiploma, valamint a jó íráskészség. A pozíció napjainkra kutatási asszisztensi irányba fejlődött, ahol a gondozási feladatok és a megfigyelés szorosan összekapcsolódnak. A juttatás prémiumokkal egészülhet ki, a munkakör pedig közvetlen részvételt kínál a világ egyik legismertebb természetvédelmi programjában.
Hivatásos alvó
A hivatásos alvás nem csak extrém kutatásokhoz kötődik. Matracgyártók és alvásklinikák időnként hosszabb távra keresnek alvótesztelőket, akik különböző körülmények között, szakértői felügyelet mellett vesznek részt vizsgálatokban.
Ezek a pozíciók általában projektalapúak, de vannak éves díjazású munkák is, az Egyesült Államokban 2026-ban átlagosan évi 26 millió forintos fizetéssel – ugyanakkor ezek az állások rendkívül ritkák, és gyakran alvásdiagnosztikai vagy egészségügyi háttértudást igényelnek.
Ennél jóval keményebb műfaj az űrkutatáshoz kapcsolódó alváskutatás: a NASA által is alkalmazott ágyban fekvős programok projektalapon fizetnek, de a szigorú szabályok és a hosszú bezártság miatt ezek messze nem számítanak könnyű munkának, ráadásul fizikailag is megterhelők lehetnek.
Bérelhető koszorúslány
Nem egyszerű, ha az ember úgy akarja jól érezni magát élete legszebb napján, hogy nincsenek barátnői. Szerencsére létezik egy megoldás!
Az esküvői üzletág egyik legmerészebb szolgáltatása a hivatásos koszorúslányok biztosítása, akik segítik az esemény lebonyolítását, kezelik a stresszhelyzeteket, és részt vesznek a ceremónián.
A díjazás esküvőnként 330 ezer forinttól csaknem másfél millió forintig is terjedhet. Bár nincs kötelező végzettség, de a munka nagy diszkréciót igényel. Többek között pedig elvárt a rendezvényszervezési tapasztalat, a magas stressztűrés és a hiteles szerepvállalás. Ilyen szolgáltatást kínál például a Bridesmaid for Hire.
Szuperjachtszállító kapitány
A luxusjachtok adásvétele után a hajókat gyakran professzionális kapitányok juttatják el új kikötőjükbe.
A hetekig tartó utazás, teljes ellátás, elképesztő fizetés – és olyan élmények, amelyeket kevesen mondhatnak magukénak.
Ugyanakkor ez többhetes óceáni átkelést jelent, teljes felelősséggel a hajóért és a legénységért. A fizetés tapasztalattól függően évi 26 és közel 60 millió forint között mozoghat. A munkához nemzetközi kapitányi engedély (például RYA Yachtmaster Offshore), STCW biztonsági tanúsítvány és több ezer igazolt tengeri mérföld szükséges.
