Hat álommunka, ami nem hiszed el, hogy létezik – ezekről még biztos nem hallottál

Sokan csinálnak lelkesedésből olyan dolgokat, amelyeket szívesen vállalnának munkaként is – de ezekből nem minden esetben lehet számlákat fizetni. Szerencsére vannak állások, amelyek nemcsak élvezetesek, hanem határozottan meg is lehet élni belőlük. Összegyűjtöttük azt a hat álomállást, amelyekről kevesen hallottak – de amelyek láttán jó páran gondolkodás nélkül felmondanának.

Minden szörfös álomállása – a kutyaszörfoktatás / Fotó: Janson George

Kutyaszörfoktató – minden szörfös álomállása

Az Egyesült Államok nyugati partján kialakult egy speciális szolgáltatás: kutyák szörfözésének oktatása. A trénerek nemcsak a lelkes gazdik számára tartanak foglalkozásokat, hanem népszerű rendezvényeket is szerveznek, gyakran bemutatókkal és versenyekkel kiegészítve. Óradíjuk 16–33 ezer forint, szezonban havi több mint egymillió forintos bevételre is szert tehetnek. A munkához nemzetközi szörfoktatói engedély (ISA), hivatásos kutyatréneri tanúsítvány (CPDT-KA) és állat-elsősegélynyújtó vizsga szükséges. A programok egyik ismert szervezője a Helen Woodward Animal Center.

Gumiabroncs- és autóillat-értékelő

Nincs is jobb, mint az új autó illata. Ki gondolta volna, hogy ez nem a véletlen műve, hanem képzett szakemberek munkája? A prémiumautó-gyártásban az utastér illata a minőség része.

Egyes gyártók – például az Audi – külön szakembereket alkalmaznak arra, hogy ellenőrizzék: az új autók belső terében nem jelennek-e meg zavaró szagok a gumiabroncsok, ragasztók vagy műanyag alkatrészek miatt.

Ezek az illatértékelők a minőségbiztosítási folyamat részeként dolgoznak. A fizetés évi 20–31 millió forint között mozog. A pozícióhoz jellemzően vegyészmérnöki vagy minőségbiztosítási végzettség szükséges, a kiválasztás során pedig speciális szaglásteszten mérik az érzékenységet és az allergiamentességet.

Fotó: Sandra Foyt / Shutterstock

Pandadajka

A kínai Csengtu Óriáspanda-kutató Központban komolyan veszik a medveszittelést. A munkakör a pandakölykök gondozásából, etetéséből, megfigyeléséből és a viselkedési adataik dokumentálásából áll.

A cél a fajfenntartási program támogatása.

A fizetés éves szinten kb. tíz és fél millió forint, amelyhez teljes ellátás – szállás és étkezés – társul. A jelentkezés feltétele a legalább 22. betöltött életév, a zoológiai, mezőgazdasági vagy állatorvosi alapdiploma, valamint a jó íráskészség. A pozíció napjainkra kutatási asszisztensi irányba fejlődött, ahol a gondozási feladatok és a megfigyelés szorosan összekapcsolódnak. A juttatás prémiumokkal egészülhet ki, a munkakör pedig közvetlen részvételt kínál a világ egyik legismertebb természetvédelmi programjában.