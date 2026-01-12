Deviza
EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,46 -0,1% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,33% EUR/HUF387,15 +0,39% USD/HUF331,46 -0,1% GBP/HUF446,63 +0,49% CHF/HUF416,32 +0,58% PLN/HUF91,95 +0,42% RON/HUF76,07 +0,3% CZK/HUF15,94 +0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 966,07 +0,39% MTELEKOM1 852 -0,54% MOL3 190 -0,31% OTP37 060 +1,27% RICHTER10 200 -0,78% OPUS553 -0,36% ANY7 700 +1,04% AUTOWALLIS148,5 -1,68% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 311,77 +0,12% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 580,4 +0,62% BUX116 966,07 +0,39% MTELEKOM1 852 -0,54% MOL3 190 -0,31% OTP37 060 +1,27% RICHTER10 200 -0,78% OPUS553 -0,36% ANY7 700 +1,04% AUTOWALLIS148,5 -1,68% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 311,77 +0,12% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 580,4 +0,62%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kutya
bírság
póráz

A szigor ellenére a budapestiek újra és újra ugyanabba a hibába lépnek a kutyasétáltatás során

Több tízezer éves közös történelmük ellenére a kutyák és az emberek együttélése ma is szabályokhoz kötött. A pórázhasználat nemcsak jogszabályi előírás, hanem alapvető biztonsági kérdés is. A kutyasétáltatás szabályait sokan még mindig nem követik.
Werderits Ivett
2026.01.12, 15:00
Frissítve: 2026.01.12, 15:15

A kutya több tízezer éve az ember társa. A farkasok háziasítása 20–40 ezer évvel ezelőtt kezdődött, így a kutya – a farkas leszármazottjaként – az első társállatunknak tekinthető. Ez az ősi kapcsolat azonban nem jelenti azt, hogy minden gazda felelősen bánik az állatával. A modern környezetben az együttélés már nem ösztönökön, hanem tudatos szabályokon múlik. Alapvető a póráz használata a kutyasétáltatás során.

LAB_6532 kutyasétáltatás
Kötelező a póráz használata a kutyasétáltatás során / Fotó: Ladóczki Balázs

Sokan megfeledkeznek erről, holott a kiszabható bírság jócskán megterhelheti a pénztárcát. A póráz nélküli kutyasétáltatásra vonatkozó szabályozás 2026-ban is változatlanul érvényben van, és a megszegése továbbra is komoly anyagi következményekkel járhat.

A kutyasétáltatás ára

Széles skálán mozog a büntetés, és több tényezőtől is függ a pontos mértéke, de az biztos, hogy a helyszíni intézkedés esetén az alapesetben kiszabható bírság összege 6500 és 65 ezer forint között mozog, a szabálysértés körülményeitől függően. Ismételt elkövetésnél – vagyis ha valakit fél éven belül több alkalommal büntetnek meg ugyanazért a szabálysértésért – a helyszíni bírság összege akár a 90 ezer forintot is elérheti. Ha feljelentés történik, és szabálysértési eljárás indul, a kiszabható pénzbírság felső határa ennél is magasabb lehet. Súlyosabb, illetve halmozott esetekben – például harapás, veszélyeztetés vagy egyéb mulasztás esetén – a bírság összege akár a 150–500 ezer forintos sávba is eshet – erről a Dogx oldalán olvashatunk részletesebben. 

A biztonság elsődleges szempont 

Ezeknek a szabályoknak nem öncélú oka van, a pórázhasználatra vonatkozó előírások elsődleges feladata a biztonság, és ez nemcsak a kutya környezetében élőkre vonatkozik, hanem magára az állatra is. Egy váratlan zaj, egy hirtelen mozdulat vagy egy másik állat megjelenése olyan helyzetet teremthet, amelyet még a legszelídebb kutya sem mindig kezel kiszámíthatóan. Ebben a helyzetben a legokosabb a régi mondásra hallgatni.

Jobb félni, mint megijedni!

Érdemes erre úgy gondolni, hogy a póráz nem egyfajta korlátozás, hanem biztonsági eszköz. Segít megelőzni a baleseteket, a konfliktusokat, és azt is, hogy a kutya veszélybe sodorja saját magát vagy másokat – erről a Kutyakajás.hu oldalán írnak.

Hol lehet mégis póráz nélkül elengedni a kutyát?

  • Kijelölt kutyafuttató: a kijelölt kutyafuttatók számítanak kivételnek a pórázhasználat alól. Ezeket a területeket kifejezetten arra alakították ki, hogy a kutyák szabadon mozoghassanak, miközben a környezet és a többi használó biztonsága is garantált.
  • Magánterület: póráz nélkül kizárólag zárt, magántulajdonban lévő területen tartható a kutya, ahol a gazda vagy a tulajdonos biztosítani tudja, hogy az állat ne tudjon elszökni, és ne veszélyeztessen másokat.

Hol tilos a póráz nélküli sétáltatás?

  • Természeti és védett természeti területek, erdők
  • Közforgalmú közlekedési eszközök
  • Játszóterek, élelmiszer-árusító üzletek, közfürdők – az utóbbi helyekre (a segítő kutyák kivételével) tilos kutyát bevinni.

Minden egyéb közterületen a póráz használata kötelező.

A póráz használata nem a kutya szabadságának korlátozásáról szól, hanem arról, hogy az együttélés mindenkinek biztonságos és kiszámítható maradjon.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu