Egy boltkóros rémálma: a tudatosság melegágya, No Buy 2026

Januárban újra és újra előkerülnek a fogadalmak, az ígéretek és az önfejlesztésre tett kísérletek. A szokásos lista sokaknál évről évre ugyanazzal kezdődik: idén többet sportolok, egészségesebben étkezem, kevesebb időt töltök túlgondolással – és még hosszan folytathatnánk. Idén azonban megjelent egy egységesebb vállalás is, elsősorban a TikTok hatására: egyre több Z generációs fiatal dönt a no buy vagy a low buy elve mellett – erről a North Jersey oldala írt részletesebben.

A No buy modell egyre népszerűbb / Fotó: New Africa / Shutterstock

Low buy vagy no buy – ez a különbség

A no buy, vagyis a tudatos nem vásárlás szigorú keretrendszer szerint működik. Ebben a modellben kizárólag a valóban elkerülhetetlen kiadások megengedettek. Ilyenek például a lakhatással kapcsolatos költségek, a rezsi, az élelmiszer-vásárlás, valamint az egészségügyi kiadások, minden más költés ideiglenesen háttérbe szorul.

Ezzel szemben a low buy megközelítés jóval rugalmasabb: bár itt is a tudatos költekezés áll a középpontban, többféle kiadást enged meg. Éppen ezért azok számára is könnyebben tartható alternatívát jelenthet, akik szeretnének spórolni, de nem mondanának le teljesen az alkalmi, átgondolt vásárlásokról. Ebben az esetben mindenki magának írja meg a szabályokat. A szabályok jellemzően előre meghatározott keretekhez kötődnek: például havonta legfeljebb két új ruhadarab megvásárlása engedélyezett, vagy egy új videójáték még belefér a tudatos költekezésbe.

A spórolás a lényeg, nem a szenvedés

Az ilyen kihívásoknál, illetve életmódváltásoknál mindig szem előtt kell tartani, hogy hosszú távon csak akkor lehetnek eredményesek, ha nem járnak folyamatos önmegvonással.

Ha az egész napunkat az a feszültség tölti ki, hogy mikor vehetjük meg a következő kiszemelt cipőt, akkor a tudatosság helyét könnyen átveszi a frusztráció.

A végső cél az, hogy fokozatosan hozzászokjunk ahhoz, hogy nincs szükségünk felesleges tárgyakra a bodogsághoz. Ha ez sikerül, nemcsak kevesebbet vásárolunk, hanem tudatosabban és magabiztosabban is bánunk a pénzünkkel – erről a Newsweek oldalán olvashatunk.