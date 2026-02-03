Ennyit keresne ma Happy Gilmore: a LIV Golf számokban - a golf már rég nem az, ami egykor volt
A golfról sokan azt gondolják, hogy csak gazdag öregurak unaloműző hobbija. Kimennek a pályára és csak iszogatnak, ütögetnek és élvezik az életet. Ez sok esetben igaz is lehet, de van egy oldala, amiről gyakran elfeledkezünk – különösen az olyan új ligák megjelenése óta, mint a LIV Golf. A golf ugyanis egy komoly sport, amelyhez remek koordinációs készség, kitartás és rengeteg gyakorlás szükséges.
Ahogy sok sportban, itt is vannak különböző ligák, versenyek és hierarchiák. A profi golf világát egy rendkívül szigorúan szabályozott versenyrendszer és világranglista tartja össze, amely pontosan meghatározza, ki hol helyezkedik el a sportág élmezőnyében. Bár a golf alapvetően egyéni sport, egyre nagyobb szerepet kapnak a csapatversenyek is, amelyek új dimenziót adnak a versengésnek.
Ez szigorú rendszer nagyon sokáig jól működött, de 2022-ben megjelent egy új szereplő a piacon. A LIV Golf egy új szemléletet, díjazást és hozzáállást hozott.
Mit jelentett eddig a LIV Golf?
Az idei évig a LIV Golf nagyban eltért az OWGR (Official World Golf Ranking) által meghatározott feltételrendszertől, ami alapvetően meghatározta a liga megítélését és a játékosok lehetőségeit. Amíg az OWGR 72 lyukas formátumot használ, addig a LIV Golf 54 lyukkal versenyzett 2022 és 2025 között, nem volt nyílt kvalifikáció és nem működött cut rendszer sem, ami azt jelenti, hogy nem esett ki a mezőny fele – erről a livgolf oldalán olvashatunk bővebben.
Bár a LIV Golf pénzdíjazása messze meghaladja a hagyományos túrákét, ez sokáig nem járt együtt OWGR-pontokkal, ami komoly dilemmát jelentett a játékosok számára. Mivel a versenyek formátuma nem felelt meg a világranglista feltételeinek, a LIV-ben elért győzelmek és helyezések nem segítették a játékosokat a ranglistán való előrelépésben, sőt sokszor hátráltatták is őket.
Mi változik 2026-tól?
Több kulcsfontosságú ponton változtat a LIV Golf 2026-tól. A versenyek az eddigi 54 lyukas formátum helyett 72 lyukas, négy napos lebonyolításban zajlanak majd, ami közelebb áll a hagyományos profi golf versenyrendszeréhez, és az OWGR-elvárásoknak is jobban megfelel. Ezzel párhuzamosan a versenyenkénti összdíjazás 25 millió dollárról 30 millió dollárra nő, amelyből 10 millió dollárt kifejezetten a csapatversenyekre különítenek el. A módosítások összességében azt szolgálják, hogy a LIV Golf ne csak pénzügyi értelemben legyen vonzó, hanem sportági szempontból is közelebb kerüljön a hagyományos profi versenyekhez – erről a Today's Golfer írt.
Ennyit keresne Happy, a flúgos golfos
Tudjuk, hogy ő szinte mindent megnyert, ezért érdemes eljátszani a gondolattal, mennyit keresne ma egy hozzá hasonló domináns játékos a LIV Golf rendszerében. Egyetlen győzelem már önmagában is millió dolláros bevételt jelentene, miközben a csapatversenyekből és a garantált díjazásból további jelentős összegek folynának be. Ebben a modellben Happy nemcsak a trófeákat gyűjtené, hanem minden hétvégén biztos pénzért játszana, függetlenül attól, hogy éppen dobogóra áll-e vagy sem.
A 2026-os LIV Golf szezonban összesen 14 verseny van, ez azt jelenti, hogy a játékosok 14 különálló hétvégi tornán mérkőznek meg egymással az egyéni és csapatcímekért – minden egyes versenyen külön díjazással és pontozással.
A 2026-tól érvényes rendszerben a teljes pénzdíj összege versenyenként 25 millió dollárról 30 millió dollárra nő, ami azt jelenti, hogy egyetlen torna alkalmával közel 10 milliárd forintot osztanak szét a versenyzők között. Egy-egy torna teljes egyéni pénzdíj-kerete nagyjából 20 millió dollár, amelyet a liga egy előre meghatározott elosztási rendszer szerint oszt szét a mezőny tagjai között. A győztes ebből jellemzően a teljes keret körülbelül ötödét kapja meg, ami versenyenként nagyjából 4 millió dollárnak felel meg, de az összeg kisebb mértékben változhat szezonról szezonra vagy az aktuális díjazási struktúra finomhangolása miatt.
A csapatok díjazása elkülönül az egyéni versenytől, és kifejezetten a liga csapatalapú, franchise-jellegű modelljét erősíti. Egy verseny teljes, 30 millió dolláros pénzdíj-keretéből 10 millió dollárt a csapatversenyekre különítenek el, vagyis minden torna esetében külön csapatdíjazásról beszélhetünk. A rendszer egyik legfontosabb újdonsága, hogy 2026-tól már nemcsak a dobogós csapatok részesülnek pénzdíjban, hanem mind a 13 induló csapat kap bevételt minden egyes versenyen, ami jelentősen növeli a franchise-ok pénzügyi kiszámíthatóságát. A játékosok között a pénzdíjakat általában egyenlő arányban osztják el. A győztes csapat részesedése jellemzően 3 millió dollár körül alakul, de ez nem minden esetben fillérre pontos összeg, mert az elosztási arányt a liga határozza meg, de nagyságrendileg ez tekinthető irányadónak. Tehát fejenként körülbelül 700-800 ezer dollárt kapnak a játékosok – erről a Golf Channel oldalán olvashatunk.