Amiben Kínát simán verik a magyarok, a szerbek és a franciák is

♟️ Countries with the most chess grandmasters:



🇷🇺 Russia: 256

🇺🇸 USA: 101

🇩🇪 Germany: 96

🇺🇦 Ukraine: 93

🇮🇳 India: 64

🇭🇺 Hungary: 58

🇷🇸 Serbia: 58

🇪🇸 Spain: 56

🇫🇷 France: 50

🇨🇳 China: 48

🇵🇱 Poland: 45

🇦🇲 Armenia: 44

🇮🇱 Israel: 43

🇨🇿 Czechia: 36

🇳🇱 Netherlands: 36

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England: 36…