Szemben az árral: az egyik legborúsabb napon ugrott meg az Xpeng árfolyama

Ritkaság, hogy egy részvény ennyire szembeforduljon a trenddel. Persze az olajárak robbanásszerű emelkedése hidegen hagyhatja az EV-gyártókat, köztük az Xpenget is.
Murányi Ernő
2026.03.09, 18:46
Frissítve: 2026.03.09, 19:31

Az elektromos autókat gyártó kínai startup, az Xpeng részvényei hétfőn közel 6 százalékkal, 70 hongkongi dollár fölé drágultak, a Nasdaqon pedig nagyjából szintén 6 százalékkal, 18,35 dollárra erősödtek a tőzsdenyitás után. Ilyen erős emelkedést a papír legutóbb december végén könyvelhetett el, az Xpeng részvényeseit, úgy tűnik, egy jottányit sem izgatta a negatív globális piaci hangulat.

Xpeng EV
Az Xpeng  modellje, a Long Wei / Fotó: Cfoto via AFP

A háttérben He Csao-peng, az Xpeng vezérigazgatója által a Kínai Értékpapír Magazinnak adott, vasárnap megjelent interjú állhat, amelyben optimista kilátásokat vázolt fel a következő hónapokra vonatkozóan. Eszerint elsősorban az Xpeng mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazásával kapcsolatos tervei adhatnak további lendületet a vállalatnak.

Ezen túlmenően Csao-peng az „Iron” nevű humanoid robot, valamint a repülőautók és robottaxik sorozatgyártását is kilátásba helyezte. A vállalat saját állítása szerint már több mint 7000-en fizettek be a repülőautókra leadott megrendelésekre.

Amellett az elektromosautó-gyártók – mint például az Xpeng vagy a BYD – részvényei iránti érdeklődést az emelkedő olajárak is felkelthették. 

A befektetők egyre inkább aggódnak a geopolitikai kockázatok miatt, amelyek miatt az olajárak gyorsan emelkednek. Ez oda vezethetett, hogy világszerte növekszik az elektromos járművek iránti kereslet, amiből a tisztán elektromos járműveket gyártó vállalatok profitálhatnak majd 

– mondja Eugene Hsziao, a Macquarie elemzője.

 

Az Xpeng vezérigazgatója egyre inkább mobilitási szolgáltatóvá kívánja alakítani az elektromosautó-gyártót. A befektetők előretekintenek: az Xpeng 2026-ban négy új SUV-modellt dob a piacra. Saját robottaxiflotta létrehozását is tervezik. 

Az Xpeng izgalmas termékpalettát kínál. A vállalat azonban még nagyon korai stádiumban van az egyes szegmensekben, ezért a cégbe való befektetések nagyon spekulatív jellegűek. 

A részvény ára 60 hongkongi dollár körül állapodott meg a közelmúltban. Vételi jelzés lenne, ha a részvény árfolyama áttörné az 50 napos mozgóátlagot, 73,52 hongkongi dollárnál (8,10 euró). 

 

 

 

