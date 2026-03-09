Mindenkinek látnia kell, mit művelt az olaj ára hétfő délután: Trump előre megmondta, hogy ez lesz – már ennek is nagyon lehet örülni

Bármennyire is furcsán hangzik, hétfő délután már igenis lehet örülni az olajár alakulásának. A jegyzés ugyanis mostanra messzire távolodott a kora reggeli, őrült szinttől, és mostanra az olaj ára korrigált.

Olaj ára: mindenkinek látnia kell, mit művelt hétfő délután / Fotó: Anadolu via AFP

Ez persze korántsem jelenti azt, hogy az ár normalizálódott volna, hiszen még mindig rendkívül magas. Azonban mégiscsak megállapítható, hogy a cikk közlésekor

a jegyzés száz dollárra, illetve minimálisan az alá is mérséklődött.

Ez a hétfő reggeli 115 dollár fölötti árazáshoz képest mégiscsak körülbelül 13 százalékos mínusz. De a 100 dolláros szint változatlanul kiugró, legutóbb 2022 nyár végén láttunk ilyen árakat.

Ráadásul ez még napon belül így is 7 százalékos pluszt mutat, ami körülbelül 6,5 dolláros emelkedést takar. Összességében azonban mégis lehet annak örülni, hogy a hétfőt jó eséllyel 100 dolláros szint alatt zárja az olajár, ha csak nem következik be újabb rendkívüli esemény, amire sajnálatos módon az elmúlt hetek bőven szolgáltak példával.

Kora reggel, nyitáskor az olajár azért szállt el, mert

a hét végén az iráni háború drámai eszkalációja történt: a térség energiaipari infrastruktúrája és katonai célpontjai elleni támadások felerősítették azokat a félelmeket, hogy a Közel-Keletről érkező olajszállítások hetekre megszakadhatnak. Az iráni rendszer egyik kulcsintézménye, a vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése hétfő hajnalban az ország új legfőbb vezetőjévé nevezte ki Modzstaba Hamenei ajatollahot, a meggyilkolt legfőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah fiát. A kinevezés az iráni keményvonalas vezetés folytonosságát jelzi, és aláássa mind az Amerikai Egyesült Államok, mind Izrael törekvéseit, hogy megváltoztassák a teheráni rezsimet.

Mostanra némiképp megnyugodni látszanak a kedélyek, de kár lenne azt gondolni, hogy valamiféle nyugvóponthoz értünk. Továbbra is arra kell berendezkedni, hogy bármi bármikor megtörténhet.

Nem véletlen, hogy a magyar kormány hétfőn kora este bevezette a védet árat az üzemanyagpiacon. Erről részletesen itt írtunk.