Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden magyar család és vállalkozás számára

Mindenkinek látnia kell, mit művelt az olaj ára hétfő délután: Trump előre megmondta, hogy ez lesz – már ennek is nagyon lehet örülni

Az amerikai elnöknek lett igaza. Az olaj ára nyugtatóan ható korrekciót hajtott végre hétfő délutánra, és maga mögött hagyott egy lélektani határt. De kár lenne azt gondolni, hogy valamiféle nyugvóponthoz értünk.
VG
2026.03.09, 17:43
Frissítve: 2026.03.09, 18:10

Bármennyire is furcsán hangzik, hétfő délután már igenis lehet örülni az olajár alakulásának. A jegyzés ugyanis mostanra messzire távolodott a kora reggeli, őrült szinttől, és mostanra az olaj ára korrigált.

olaj ára, oil
Olaj ára: mindenkinek látnia kell, mit művelt hétfő délután / Fotó: Anadolu via AFP

Ez persze korántsem jelenti azt, hogy az ár normalizálódott volna, hiszen még mindig rendkívül magas. Azonban mégiscsak megállapítható, hogy a cikk közlésekor

a jegyzés száz dollárra, illetve minimálisan az alá is mérséklődött.

Ez a hétfő reggeli 115 dollár fölötti árazáshoz képest mégiscsak körülbelül 13 százalékos mínusz. De a 100 dolláros szint változatlanul kiugró, legutóbb 2022 nyár végén láttunk ilyen árakat.

Olaj ára: mindenkinek látnia kell, mit művelt hétfő délután

Ráadásul ez még napon belül így is 7 százalékos pluszt mutat, ami körülbelül 6,5 dolláros emelkedést takar. Összességében azonban mégis lehet annak örülni, hogy a hétfőt jó eséllyel 100 dolláros szint alatt zárja az olajár, ha csak nem következik be újabb rendkívüli esemény, amire sajnálatos módon az elmúlt hetek bőven szolgáltak példával.

Kora reggel, nyitáskor az olajár azért szállt el, mert

  1. a hét végén az iráni háború drámai eszkalációja történt: a térség energiaipari infrastruktúrája és katonai célpontjai elleni támadások felerősítették azokat a félelmeket, hogy a Közel-Keletről érkező olajszállítások hetekre megszakadhatnak.
  2. Az iráni rendszer egyik kulcsintézménye, a vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése hétfő hajnalban az ország új legfőbb vezetőjévé nevezte ki Modzstaba Hamenei ajatollahot, a meggyilkolt legfőbb vezető, Ali Hamenei ajatollah fiát. A kinevezés az iráni keményvonalas vezetés folytonosságát jelzi, és aláássa mind az Amerikai Egyesült Államok, mind Izrael törekvéseit, hogy megváltoztassák a teheráni rezsimet.

Mostanra némiképp megnyugodni látszanak a kedélyek, de kár lenne azt gondolni, hogy valamiféle nyugvóponthoz értünk. Továbbra is arra kell berendezkedni, hogy bármi bármikor megtörténhet.

Nem véletlen, hogy a magyar kormány hétfőn kora este bevezette a védet árat az üzemanyagpiacon. Erről részletesen itt írtunk. 

Azt még érdemes felidézni, hogy Donald Trump sok-sok órával ezelőtt előre jelezte, hogy az olajár jegyzése meg fog nyugodni. Saját közösségi médiás platformján rövid, de egyértelmű üzenetet tett közzé.

Az olajárak átmeneti emelkedése – amely az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése után gyorsan visszatér majd a korábbi szintjére – nagyon alacsony ár az Amerikai Egyesült Államok, a világ, a biztonság és a béke érdekében

jelentette ki az amerikai elnök. Bejegyzését azzal zárta, hogy „csak  a bolondok gondolják másképp”. Nos, egyelőre úgy tűnik, Trumpnak lett igaza.

