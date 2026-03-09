Ezt jelenti a benzinkutakon a '"védett ár" – nem véletlenül ezt lépte meg a kormány, a szomszédban csúnya vége lett egy rossz döntésnek

Beszerzési problémák, elszabaduló üzemanyagárak, sorok a benzinkutakon, határokon áttóduló vevők – a kialakuló káosz megennyi jelét látni az európai energiapiacokon az alig több mint egy hete tartó, és ki tudja mikor záruló iráni konfliktus nyomán. A magyar kormány mindezek megelőzésére olyan megoldást választott, amely mindettől megóv, miközben elviselhető szinten tartja az üzemanyag árát az országban.

Védett ár: csak a magyaroknak, azért kell igazolnunk magunkat, hogy ne ürítsék ki a benzinkutainkat külföldiek Fotó: AFP

Ma éjféltől az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány – ezt a mai rendkívüli kormányülést követően maga Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be.

A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkozik csak,

a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik

a mezőgazdaságra,

a fuvarozókra és a vállalkozókra is.

Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.

Aki ebben a helyzetben nem azt tekinti, hogy a helyzethez mérten kellemes módon olcsóbban jut benzinhez, hanem az ezzel járó kényelmetlenséget, annak érdemes átgondolnia, hogy a "védett" ár nem csak őt védi, hanem az ország egészét.

Miután Ukrajna brüsszeli és hazai fegyverhordozóinak támogatásával lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyagvásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait.

Az iráni konfliktus miatt hirtelen megnőttek az egyes országok közti üzemanyagár-különbségek, és a határokon átnyúló felvásárlási őrületnek emiatt máris komoly jelei mutatkoznak.

Emiatt szükséges ezt eleve megelőzni. Erre a veszélyre a szakértők eleve figyelmeztettek, és a kormány – amely benzinárstop ügyében már rendelkezik komoly tapasztalatokkal – elővigyázatosan is jár el.

Üzemanyag van, a magyarok részéről pánikszerű vásárlás nem indokolt, és az intézkedés nem szabadítja rá a benzinkutakra az olcsó üzemanyagban reménykedő külföldieket sem.