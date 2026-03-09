Ezt jelenti a benzinkutakon a '"védett ár" – nem véletlenül ezt lépte meg a kormány, a szomszédban csúnya vége lett egy rossz döntésnek
Beszerzési problémák, elszabaduló üzemanyagárak, sorok a benzinkutakon, határokon áttóduló vevők – a kialakuló káosz megennyi jelét látni az európai energiapiacokon az alig több mint egy hete tartó, és ki tudja mikor záruló iráni konfliktus nyomán. A magyar kormány mindezek megelőzésére olyan megoldást választott, amely mindettől megóv, miközben elviselhető szinten tartja az üzemanyag árát az országban.
Ma éjféltől az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány – ezt a mai rendkívüli kormányülést követően maga Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be.
A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkozik csak,
- a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik
- a mezőgazdaságra,
- a fuvarozókra és a vállalkozókra is.
Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.
Aki ebben a helyzetben nem azt tekinti, hogy a helyzethez mérten kellemes módon olcsóbban jut benzinhez, hanem az ezzel járó kényelmetlenséget, annak érdemes átgondolnia, hogy a "védett" ár nem csak őt védi, hanem az ország egészét.
Miután Ukrajna brüsszeli és hazai fegyverhordozóinak támogatásával lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket, Magyarország és Szlovákia is stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyagvásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait.
Az iráni konfliktus miatt hirtelen megnőttek az egyes országok közti üzemanyagár-különbségek, és a határokon átnyúló felvásárlási őrületnek emiatt máris komoly jelei mutatkoznak.
Emiatt szükséges ezt eleve megelőzni. Erre a veszélyre a szakértők eleve figyelmeztettek, és a kormány – amely benzinárstop ügyében már rendelkezik komoly tapasztalatokkal – elővigyázatosan is jár el.
Védett ár: előre figyelmeztettek a szakértők – a kockázat a roham a benzinkutakon
Nehéz döntés előtt áll a kormány: az olajárrobbanás komoly dilemmát okozhat a benzinárstoppal kapcsolatban
Komoly nyomás alá került az üzemanyagpiac az olaj világpiaci árának emelkedése miatt. A kormánynak nehéz döntéseket kell mérlegelnie a drágulás és az ellátásbiztonság között. A benzinárstop kérdése ismét napirendre kerülhet, ám a fő kérdés az, hogy egy hatósági áras intézkedés könnyen brutális keresletnövekedést indíthat el.
Üzemanyag van, a magyarok részéről pánikszerű vásárlás nem indokolt, és az intézkedés nem szabadítja rá a benzinkutakra az olcsó üzemanyagban reménykedő külföldieket sem.
Figyelmeztető jelenségeket már tapasztalhattunk.
Elszabadultak az üzemanyagárak a szomszédban – jönnek át tankolni az emberek Magyarországra
Az iráni konfliktus hatására kilőttek az olajárak: a Brent hordónkénti ára rövid időre 120 dollárig ugrott. A drágulás már most érezhető: Romániában sok autós inkább Magyarországon és Bulgáriában tankol, mert akár másfél lej is lehet a különbség az üzemanyagárakban.
Ezeket a hatásokat megtapasztalták a szlovénok is, akiket az olcsóbb üzemanyagért lerohantak a karinthiai osztrákok, kiürítve a határmenti benzinkutakat – írta a Kronen Zeitung.