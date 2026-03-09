Deviza
Rendkívüli

Orbán Viktor bejelentette: védett árat vezet be a kormány minden magyar család és vállalkozás számára

benzinárstop
iráni konfliktus
üzemanyagár

Ezt jelenti a benzinkutakon a '"védett ár" – nem véletlenül ezt lépte meg a kormány, a szomszédban csúnya vége lett egy rossz döntésnek

Eldőlt, éjfélkor "védett ár" lép életbe a magyar benzinkutakon, ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművek számára jár, és nem véletlenül kellenek hozzá papírok: ha körülnézünk, micsoda zűrzavar kezd máris kialakulni a régiónkban, megértjük, miről van szó.
Pető Sándor
2026.03.09, 17:57

Beszerzési problémák, elszabaduló üzemanyagárak, sorok a benzinkutakon, határokon áttóduló vevők – a kialakuló káosz megennyi jelét látni az európai energiapiacokon az alig több mint egy hete tartó, és ki tudja mikor záruló iráni konfliktus nyomán. A magyar kormány mindezek megelőzésére olyan megoldást választott, amely mindettől megóv, miközben elviselhető szinten tartja az üzemanyag árát az országban.

Védett ár: csak a magyaroknak, azért kell igazolnunk magunkat, hogy ne ürítsék ki a benzinkutainkat külföldiek
Védett ár: csak a magyaroknak, azért kell igazolnunk magunkat, hogy ne ürítsék ki a benzinkutainkat külföldiek  Fotó: AFP

Ma éjféltől az energiaárak emelkedése ellen minden magyar család és vállalkozás számára védett árat vezet be a kormány – ezt a mai rendkívüli kormányülést követően maga Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be.

 A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező gépjárművekre vonatkozik csak, 

  • a magánszemélyek mellett pedig kiterjesztik
  • a mezőgazdaságra,
  • a fuvarozókra és a vállalkozókra is.

Mivel a kedvezmény csak a magyaroknak jár, külföldieknek nem, azzal a kényelmetlenséggel jár, hogy igazolnunk kell a jogosultságunkat.

Aki ebben a helyzetben nem azt tekinti, hogy a helyzethez mérten kellemes módon olcsóbban jut benzinhez, hanem az ezzel járó kényelmetlenséget, annak érdemes átgondolnia, hogy a "védett" ár nem csak őt védi, hanem az ország egészét.

Miután Ukrajna brüsszeli és hazai fegyverhordozóinak támogatásával lezárta Közép-Európa fő olajforrását, a Barátság vezetéket,  Magyarország és Szlovákia is stratégiai készleteihez volt kénytelen nyúlni. Még ha nincs is ilyen helyzetben egy ország, akkor sem engedheti meg magának, hogy a külföldi üzemanyagvásárlók alacsonyabb árai miatt lerohanják és kiürítsék a tartályait.

Az iráni konfliktus miatt hirtelen megnőttek az egyes országok közti üzemanyagár-különbségek, és a határokon átnyúló felvásárlási őrületnek emiatt máris komoly jelei mutatkoznak. 

Emiatt szükséges ezt eleve megelőzni. Erre a veszélyre a szakértők eleve figyelmeztettek, és a kormány – amely benzinárstop ügyében már rendelkezik komoly tapasztalatokkal – elővigyázatosan is jár el.

Védett ár: előre figyelmeztettek a szakértők – a kockázat a roham a benzinkutakon

 

Nehéz döntés előtt áll a kormány: az olajárrobbanás komoly dilemmát okozhat a benzinárstoppal kapcsolatban
Komoly nyomás alá került az üzemanyagpiac az olaj világpiaci árának emelkedése miatt. A kormánynak nehéz döntéseket kell mérlegelnie a drágulás és az ellátásbiztonság között. A benzinárstop kérdése ismét napirendre kerülhet, ám a fő kérdés az, hogy egy hatósági áras intézkedés könnyen brutális keresletnövekedést indíthat el.

Üzemanyag van, a magyarok részéről pánikszerű vásárlás nem indokolt, és az intézkedés nem szabadítja rá a benzinkutakra az olcsó üzemanyagban reménykedő külföldieket sem. 

Figyelmeztető jelenségeket már tapasztalhattunk.

Elszabadultak az üzemanyagárak a szomszédban – jönnek át tankolni az emberek Magyarországra
Az iráni konfliktus hatására kilőttek az olajárak: a Brent hordónkénti ára rövid időre 120 dollárig ugrott. A drágulás már most érezhető: Romániában sok autós inkább Magyarországon és Bulgáriában tankol, mert akár másfél lej is lehet a különbség az üzemanyagárakban.

Ezeket a hatásokat megtapasztalták a szlovénok is, akiket az olcsóbb üzemanyagért lerohantak a karinthiai osztrákok, kiürítve a határmenti benzinkutakat – írta a Kronen Zeitung.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
175 cikk
