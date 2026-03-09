Most kapja a gyilkos ütést az EU, tízszer annyit drágult a gáz, mint Amerikában

Európában megduplázódott a gáz ára az iráni konfliktus kirobbanása óta, az Egyesült Államok ennek a töredékével megúszta, és Kína is sokkal kevésbé sérült. Európa versenyképessége már a 2020-as években is lejtőn volt, az orosz energiáról való leválással újabb pofont kapott, egy újabb energiaválság pedig már a KO lenne – és efelé haladunk. Nem elég, hogy a háborús Közel-Keletről nem jön az olaj és a gáz, Ursula von der Leyen Európai Bizottsága még azt is elnézi, hogy Ukrajna szántszándékkal még több energiától vágja el az uniót, károkat okozva a közép-európai EU-tagoknak.

Gáz: az amerikaiaknak bőven van, még eladni is, az európaiak egyikről lemondanak, a másikat drágán veszik, sőt újabban még venni se tudják – hogy lesz ebből versenyképesség? / Fotó: NurPhoto via AFP

Eközben – írja az amerikai The Wall Street Journal – szárnyalnak az amerikai energiarészvények: idén a múlt hét végéig 26 százalékot emelkedtek, miközben az S&P 500 részvényindex csak 1,5 százalékot, és ez várhatóan folytatódik.

A fűtésre is használt fontos ipari nyersanyag földgáz ára ugyanakkor az USA-ban 11 százalékkal emelkedett az iráni konfliktus kirobbanása után eltelt egy hétben – miközben az európai TTF földgáz ára hétfő reggelre gyakorlatilag megduplázódott.

Az ukrajnai háború kitörése után elért csúcsok még messze vannak, de az energiadrágulásnak egyelőre nem látszik a vége, ahogy a Közel-Keleten kirobbant katonai konfliktusnak sem.

A Hormuzi-szoros lezárása főleg Ázsiát zárja el az olaj- és gázszállításokkal, de mivel az EU úgy képzelte el energiaellátásának biztonságosabbá tételét, hogy orosz gázról amerikaira és katarira állt át, ennek most megfizeti az árát.

Az amerikaiak csak annyit exportálnak, ami még nem vezet veszélyes dráguláshoz náluk – jelenleg, ami kifér a csövön, még annyi sem árt –, a katari cseppfolyós földgáz exportja, sőt termelése pedig leállt.

Az ázsiaiak nem érezték „büdösnek” az orosz gázt és olajat, és feltankolták a készleteiket. Ennek betudhatóan még náluk is sokkal kevésbé drágult a gáz, mint az EU-ban. Az ázsiai árak nehezebben követhetők, mint a nyugatiak, mindenesetre Kínában a SanSirs számai szerint március 3. és 9. között 45,5 százalékkal lett drágább a gáz. Az olajjal sincsenek különösebb bajban.

Bespájzoltak olcsó orosz olajból, fütyülnek az egész iráni konfliktusra – húsz évig készültek rá, most aratják a babérokat

Peking húsz éve diverzifikál, megvan az eredménye. Kína jobb helyzetben van a legtöbb országnál az iráni háború hatásainak kivédésében

A gáz és az EU versenyképessége: ha csak térdig vagyunk a bajban, inkább mellig kell

Mindez azt jelenti, hogy az EU-nak már az elmúlt évtizedekben megroppantott versenyképessége fő globális riválisaihoz képest a 2020-as években immár a második megrendítő csapást kapja az ukrajnai háborúval járó energiaválság után. Az események önsorsrontó sodrása:

az európai háborút az EU képtelen volt megakadályozni,

a békítés helyett az olcsó orosz energiáról való leszakadást választotta,

a kiválasztott drága, de „biztonságos” energia nem biztonságosnak bizonyult.

Az eredmény, mivel az események folyamatban vannak, csak a tántorgó gazdasági mutatókkal illusztrálható, a bedőlt vállalatok, elbocsátott alkalmazottak és elmaradt export számaival lesz ma is számszerűsíthető. Ha már rossz, legyen még rosszabb: az EU-tagjelölt Ukrajnának elnézik még azt is, hogy ilyen megpróbáló időkben elzárja EU-tagok olajcsapját.

A gáz jelenleg Európában ötször drágább, mint a Covid-világjárvány előtti utolsó évben volt, és hatszorosa az amerikaiaknak, miközben a munkaerő sokkal drágább, a belső piacméret sokkal kisebb, mint Kínában. Ilyen versenyhátrány mellett mire jutnak az európai energiafelhasználó ipari és mezőgazdasági ágazatok, nem nehéz megjósolni.