Most kapja a gyilkos ütést az EU, tízszer annyit drágult a gáz, mint Amerikában
Európában megduplázódott a gáz ára az iráni konfliktus kirobbanása óta, az Egyesült Államok ennek a töredékével megúszta, és Kína is sokkal kevésbé sérült. Európa versenyképessége már a 2020-as években is lejtőn volt, az orosz energiáról való leválással újabb pofont kapott, egy újabb energiaválság pedig már a KO lenne – és efelé haladunk. Nem elég, hogy a háborús Közel-Keletről nem jön az olaj és a gáz, Ursula von der Leyen Európai Bizottsága még azt is elnézi, hogy Ukrajna szántszándékkal még több energiától vágja el az uniót, károkat okozva a közép-európai EU-tagoknak.
Eközben – írja az amerikai The Wall Street Journal – szárnyalnak az amerikai energiarészvények: idén a múlt hét végéig 26 százalékot emelkedtek, miközben az S&P 500 részvényindex csak 1,5 százalékot, és ez várhatóan folytatódik.
A fűtésre is használt fontos ipari nyersanyag földgáz ára ugyanakkor az USA-ban 11 százalékkal emelkedett az iráni konfliktus kirobbanása után eltelt egy hétben – miközben az európai TTF földgáz ára hétfő reggelre gyakorlatilag megduplázódott.
Az ukrajnai háború kitörése után elért csúcsok még messze vannak, de az energiadrágulásnak egyelőre nem látszik a vége, ahogy a Közel-Keleten kirobbant katonai konfliktusnak sem.
A Hormuzi-szoros lezárása főleg Ázsiát zárja el az olaj- és gázszállításokkal, de mivel az EU úgy képzelte el energiaellátásának biztonságosabbá tételét, hogy orosz gázról amerikaira és katarira állt át, ennek most megfizeti az árát.
- Az amerikaiak csak annyit exportálnak, ami még nem vezet veszélyes dráguláshoz náluk – jelenleg, ami kifér a csövön, még annyi sem árt –,
- a katari cseppfolyós földgáz exportja, sőt termelése pedig leállt.
Az ázsiaiak nem érezték „büdösnek” az orosz gázt és olajat, és feltankolták a készleteiket. Ennek betudhatóan még náluk is sokkal kevésbé drágult a gáz, mint az EU-ban. Az ázsiai árak nehezebben követhetők, mint a nyugatiak, mindenesetre Kínában a SanSirs számai szerint március 3. és 9. között 45,5 százalékkal lett drágább a gáz. Az olajjal sincsenek különösebb bajban.
A gáz és az EU versenyképessége: ha csak térdig vagyunk a bajban, inkább mellig kell
Mindez azt jelenti, hogy az EU-nak már az elmúlt évtizedekben megroppantott versenyképessége fő globális riválisaihoz képest a 2020-as években immár a második megrendítő csapást kapja az ukrajnai háborúval járó energiaválság után. Az események önsorsrontó sodrása:
- az európai háborút az EU képtelen volt megakadályozni,
- a békítés helyett az olcsó orosz energiáról való leszakadást választotta,
- a kiválasztott drága, de „biztonságos” energia nem biztonságosnak bizonyult.
Az eredmény, mivel az események folyamatban vannak, csak a tántorgó gazdasági mutatókkal illusztrálható, a bedőlt vállalatok, elbocsátott alkalmazottak és elmaradt export számaival lesz ma is számszerűsíthető. Ha már rossz, legyen még rosszabb: az EU-tagjelölt Ukrajnának elnézik még azt is, hogy ilyen megpróbáló időkben elzárja EU-tagok olajcsapját.
A gáz jelenleg Európában ötször drágább, mint a Covid-világjárvány előtti utolsó évben volt, és hatszorosa az amerikaiaknak, miközben a munkaerő sokkal drágább, a belső piacméret sokkal kisebb, mint Kínában. Ilyen versenyhátrány mellett mire jutnak az európai energiafelhasználó ipari és mezőgazdasági ágazatok, nem nehéz megjósolni.
Amerika eközben felkészült, már korábban előnyben voltak, a háború éveiben pedig újabb előnyöket halmoztak fel.
Az elemzők szerint az amerikaiak valószínűleg nem fogják annyira megérezni a magasabb energiaszámlák hatását, mint négy évvel ezelőtt, amikor az energiapiacokat sokkolta Oroszország Ukrajna elleni inváziója – írja az amerikai lap.
Ezt a bőséges hazai készleteknek, köszönhetik, a rekordra futtatott kitermelésnek, miközben LNG-exportkapacitásaikat már a lehetséges maximumra futtatták – innen kár már nem származhat. Bevétel annál inkább.
Az EU tagországainak arra futja, hogy számolgathatják, kinek okoznak közülük nagyobb kárt az Ukrajnát életcéljának kikiáltó brüsszeli bürokratavár utasításai.
