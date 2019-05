Varga Mihály Mindenki menjen el szavazni, ez a gazdaság érdeke is

Magyarország nyertese lehet a világgazdasági folyamatoknak

Az óvatosság nem csak a konzervatív költségvetési politikára jellemző, a magyar kormány a gazdaságvédelmi akciótervvel akar felkészülni a világgazdaság lassulására és a kereskedelmi háborúk eszkalálódására – mondta Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint az eddig elért eredmények, a befektetőbarát hazai gazdaságpolitika akár fel is értékelheti Magyarországot a bizonytalan piaci környezetben. Mind az adópolitikában, mind a makrogazdasági mutatókban elért eredmények megőrzéséhez szükséges az is, hogy ebből a gyermekeink és az unokáink is részesülhessenek, ami pedig csak úgy lehetséges, ha most vasárnap mindenki elmegy szavazni. Most dönthetünk arról, hogy az Európai Unió élén is olyan vezetők álljanak, akik megvédik az európai értékeket, családokat. A bevándorláspárti vezetés tönkreteszi Európát, veszélyezteti az európai életformát, benne a magyar gazdaságot, az adócsökkentéseket, a béremeléseket, a magyar vállalkozásokat is.