A szöveg a Haleon együttműködésével készült.

Melyik a gyakoribb?

A megfázás és az influenza egyaránt gyakori betegség hazánkban, ám az előbbi még így is sokkal sűrűbben előfordul – minden statisztika ezt erősíti meg. A nátha, mert ez a megfázás másik ismert, köznapi elnevezése, sajnos az év bármely szakaszában megjelenhet, és ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy leginkább ősszel és télen, a hidegebb hónapokban támadja meg a legyengült szervezetet. Ezzel szemben az influenza szezonális betegség, amely szintén ősszel és télen üti fel a fejét hazánkban, ilyenkor ezzel vannak tele a hírek. Az influenzát okozó vírusok erősebben hatnak a szervezetre, az immunrendszerre, mint a nátha esetében – ez a kór súlyosabb tüneteket okozhat, szövődményekkel járhat, éppen ezért veszélyesebb betegségnek is számít, különösen az idősebb korosztály számára. Nem véletlen, hogy annyi helyen ajánlják az influenza elleni védőoltást. Mivel a legtöbb esetben az év ugyanazon szakaszában támad ez a két fertőzés, nem nehéz összekeverni őket egy laikus számára – most segítünk, hogy sikerüljön felismerni, hogy éppen melyikkel van dolgunk.

Mik a hasonlóságok?

Mind a megfázás, mind az influenza okoz légúti tüneteket, ilyen lehet az orrdugulás, az orrfolyás, a köhögés vagy éppen a torokfájás. Ezeket nem is kell részletezni, szinte mindenki átesett rajta – az influenza és a megfázás tünetei a legtöbb ember számára ismertek. Szintén hasonlóság, hogy mindkét betegség szélsebesen érkezik, szinte azonnal ledönti a lábáról az embert, aki azt sem tudja, mit kezdjen a fellépő lázzal, fejfájással és levertséggel.

Mindkét betegséget vírusok okozzák, ez hasonlóság, azonban itt már rákanyarodhatunk a különbségek kifejtésére is, hiszen ezek a vírusok másfélék. A megfázás mögött a rhinovírusok állnak: ezek megfertőzik a légutakat, amihez gyulladásos válasz és az immunrendszer aktiválása társul. Sokféle törzsük létezik, éppen ezért nehéz megszerezni az ellenük való védettséget, illetve pontosan eltalálni a gyógyszeres kezelésüket. Az influenzát az influenzavírusok okozzák: ezek is többféle típusba és alfajba sorolhatók. Mivel gyakran mutálódnak, így évente frissített oltásokra van szükségünk, hogy védve legyünk az aktuális vírustörzsek ellen. Mindkét betegségnél a tüneti kezelés az elsődlegesen ajánlott módszer, ide tartozik a pihenés, a rendszeres folyadékbevitel vagy éppen a vitaminpótlás.

Mik a különbségek?

Ahogy már említettük, az influenza sokkal súlyosabb lehet, mint a megfázás: idős korban vagy krónikus betegségben szenvedők esetén egyenesen életveszélyt vagy halált is okozhat. Sajnos sokan nem veszik komolyan a betegséget, képesek keményen dolgozni alatta, mert azt hiszik, ezt várja el a társadalom, ám ez megterhelni a szervezetüket, ezzel lassítva a gyógyulási folyamatot, illetve eszkalálva a problémát. A tünetek hirtelen, teljes erőbedobással jelentkeznek, ilyenkor szinte kibírhatatlanok lehetnek a fent részletezett problémák mellett megjelenő izomfájdalmak.

A láz ugyan mindkét kórnál felléphet, ám az influenzánál sokkal erőteljesebben, azaz magasabbra szökhet a hőmérő higanyszála. Azt is érdemes megjegyezni, hogy az influenza hamarabb járhat szövődményekkel, ráadásul tüdőgyulladáshoz vagy egyéb komoly légúti problémákhoz vezethet, amelyekből később az életveszélyes állapot is kialakulhat. Szintén jelentős különbség, hogy az influenza ellen van, illetve ajánlott is a védőoltás felvétele, a már említett célcsoport mellett ez a gyermekek számára is hasznos lehet. Érdemes róla minden esetben egyeztetni a gyermekorvossal vagy a háziorvosunkkal. A megfázásra ezzel szemben nem létezik oltás, de különösebben nincs is ilyenre szükség, hiszen az immunrendszer megvívja a harcot.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.