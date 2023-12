A Széchenyi István Egyetem, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciuma európai uniós támogatással valósította meg az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Deák téri oktatási épületének felújítását. A KEHOP-5.2.2-16-2017-00110 azonosítószámú, „A Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése” című projektben korábban olyan létesítmények újultak meg Győrben, mint az igazgatási épület, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar központja, a campus melletti postaépület, a Hotel Famulus vagy a Bridge Oktatói és Hallgatói Klub, Mosonmagyaróváron pedig a Lucsony utcai C épület, a tankonyha és a várkapitány-épület.

A Széchenyi István Egyetem felújított Deák téri épülete nemcsak energiatakarékosabbá vált, de a még szebb mosonmagyaróvári városképhez is hozzájárul.

Fotó: Adorján András

Az 1920-ban épült, mintegy 1500 négyzetméter alapterületű Deák téri létesítményben az Élelmiszertudományi Tanszék egy része működik, de helyet ad a Mosonmagyaróvári Járási Hivatalnak, valamint a Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság helyi ügyfélszolgálatának is. A 220,9 millió forintos vissza nem térítendő támogatásból elkészült fejlesztés során többek között a homlokzat és a födém szigetelése, a nyílászárók cseréje, az épületgépészeti rendszer korszerűsítése, valamint a beázási problémák megoldása történt meg.

„Egyetemünk stratégiai célkitűzése a fenntarthatósághoz való hatékony hozzájárulás. Karunk is ezt szolgálja az év minden egyes napján, hiszen képzéseinkben kiemelt figyelmet kap a precíziós gazdálkodás, a klímaváltozás hatásainak csökkentése, az egészséges élelmiszerekkel való ellátás vagy éppen a vízgazdálkodás kihívásainak való megfelelés” – fogalmazott a december 8-i ünnepélyes átadón Hanczné dr. Lakatos Erika, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar innovációs dékánhelyettese. Hozzátette, az egyetem a beruházásai során is az egyik leghangsúlyosabb szempontként kezeli a fenntarthatóságot, amit a Deák téri mellett számos más fejlesztés is jól példáz.

Kiemelte: a Széchenyi-egyetem fenntarthatósági törekvéseit nemzetközi szinten is elismerik. „Intézményünk a napokban került fel – a Times Higher Education rangsora után – a QS fenntarthatósági világranglistájára is. Ezzel együtt már hat jelentős nemzetközi rangsorban szerepel egyetemünk, és a Times Higher Education értékelése alapján a világ egyetemeinek legjobb öt százalékába tartozunk” – hangsúlyozta.

Nyúl Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkára beszédében kiemelte, az energiahatékonysági fejlesztések a minőségi üzemeltetés biztosítása mellett károsanyag-kibocsátásunk és ezáltal környezeti lábnyomunk csökkentése miatt is fontosak. Ezt a célt segíti többek közt a szigetelések, a korszerű fűtési rendszerek vagy a megújuló energiaforrások alkalmazása. „A beruházások során arra törekszünk, hogy olyan gazdaságosan üzemeltethető és fenntarthatóan működő épületeket adhassunk át, melyek mindannyiunk javát szolgálják, esztétikailag pedig hozzájárulnak a szebb városképhez” – húzta alá.

A megújult épületet a nemzeti színű szalag átvágásával Hanczné dr. Lakatos Erika, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának innovációs dékánhelyettese, Szabó Gyula, a kivitelező Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. ügyvezetője, dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, Nyúl Zoltán magasépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkár és dr. Filep Bálint, az egyetem elnöke avatta fel.

Fotó: Adorján András

Dr. Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője kijelentette: a Széchenyi István Egyetemhez való csatlakozása óta az újjászületés korszakát éli a mosonmagyaróvári kar, ami egyszerre jelent tartalmi és infrastrukturális megújulást. „Ahogy több mint kétszáz évvel ezelőtt, úgy most is meghatározó, sőt húzószerepe van az egyetemnek a város fejlődésében, gazdasági megerősítésében és városképének alakításában egyaránt. A felújítás révén a Deák tér 1. a város legszebb épületévé vált, amiért köszönet illeti az intézményt, valamint az Építési és Közlekedési Minisztériumot” – fogalmazott. A tárcavezető hangsúlyozta a helyi hozzáadott érték fontosságát, ami e beruházás esetében is teljesült, hiszen a kivitelezést helyi vállalkozás valósította meg, méghozzá kiemelkedő színvonalon.