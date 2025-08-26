„Segítünk elindulni” – az MBH Bank szakértője az Otthon Start programról (x)

Szeptembertől az MBH Banknál elérhető lesz az Otthon Start hitel, amely kedvező feltételeket kínál új vagy használt lakás vásárlásához, valamint családi ház építéséhez. Az államilag támogatott konstrukció maximum 50 millió forintig, legfeljebb 25 éves futamidővel, végig fix, 3 százalékos kamatozással igényelhető. A program kombinálható egyéb támogatásokkal is, így még nagyobb pénzügyi mozgásteret biztosít az otthontervezéshez. „Az Otthon Start program nem csupán egy pénzügyi termék, hanem egy lehetőség arra, hogy a fiatalok és családalapítók biztonságos, kiszámítható körülmények között kezdjék meg az otthonteremtést” – emelte ki Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója / Fotó: Ványi Ákos / MBH Bank

Miért érdemes már augusztusban érdeklődni a programról?

„Az Otthon Start programot már az indulás előtt jelentős érdeklődés övezi, hiszen a kedvezményes hitel keretében elérhető havi törlesztőrészlet – akár 240 ezer forint – versenyképes és vonzó alternatívát kínál a bérlés helyett” – mondta az MBH Bank ügyvezetője. Hozzátette: „Az MBH Bank kiemelten fontosnak tartja, hogy az érdeklődők már a folyamat korai szakaszában részletes, személyre szabott tájékoztatást kapjanak, így minél előbb felveszik velünk a kapcsolatot, annál gördülékenyebb és zökkenőmentesebb lehet az ügyintézés. A korai tájékozódás lehetőséget ad arra is, hogy az ügyfelek időben felmérjék pénzügyi lehetőségeiket, és akár előzetes kalkulációkat végezzenek, ami segíthet a tudatos döntéshozatalban.”

A szakértő elmondta, hogy az érdeklődők először általában a bank hivatalos weboldalán keresztül kérnek visszahívást. „Kollégáink rövid időn belül kapcsolatba lépnek az érdeklődőkkel, hogy részletes tájékoztatást nyújtsanak a programmal kapcsolatban, és akár időpontot egyeztessenek a szeptemberi személyes ügyintézésre. Az MBH Bank rendelkezik az ország legnagyobb fiókhálózatával, melynek köszönhetően ügyfeleink számára személyesen is könnyen elérhetők vagyunk, így bárhol éljenek is, biztosítjuk számukra a közvetlen, gyors és kényelmes ügyintézést.”