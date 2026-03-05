Több mint 800 millió forintot kereshetett Kapitány István az ukrán olajblokádon és az iráni háborún

A Magyarország felé történő kőolajszállítás január 27-én állt le, ekkor még az ukrán üzemeltetők csak háromnapos kiesést ígértek. Ennek ellenére Kijev azóta sem indította újra a szállítást, Kapitány István vagyona pedig ennek következtében gyarapodhat. Mindeközben Zelenszkij elnök elismerte, hogy ez pusztán politikai döntés, amivel nyomás alatt tarthatják Magyarországot − olvasható az Origón.

Kapitány István nagyot szakíthatott a háborún és az ukrán olajblokádon / Fotó: feherlovon.com / Kapitány István / Facebook

Egy hónappal később, február 28-án kitört a közel-keleti háború is, amely tovább rontotta a helyzetet. Irán több csapást intézett az Öböl menti országok ellen, valamint lezárta a Hormuzi-szorost is, ami a világ LNG- és olajkereskedelmének egyik legfontosabb útvonala.

Míg az egyik esemény Magyarországnak hosszú távon az üzemanyaghiány veszélyét, a másik pedig érezhetően magasabb rezsi- és benzinárakat jelent szerte a világon, Kapitány Istvánnak mindkettő csak extraprofitot hozott. A Barátság-vezeték blokkolása és az iráni háború miatt hirtelen kilövő Shell-részvényein közel 820 millió forintot kereshetett január vége óta, és minél súlyosabbá válik a globális energiaválság, annál nagyobbra nő a személyes portfóliójának értéke is − mutat rá az Origo.

A cikk arra is kitér, hogy Kapitány István a Shell olaj- és gázóriásnál globális alelnökként eltöltött tíz éve alatt nagyságrendileg mintegy 500 ezer Shell-részvényt kaphatott a fizetése mellé kiegészítő bónuszként, aminek értékét könnyen ki lehet számolni a cég nyilvánosan elérhető javadalmazási adatai alapján.

A tőzsdei ralinak Kapitány István és Bujdosó Andrea is nagy győztese lehet

A Barátság-vezeték leállása óta több mint 13 százalékkal nőtt a Shell-részvények árfolyama.

Tehát pontosan mennyivel is növelhette a Tisza energetikai szakértőjének, Kapitány Istvánnak, és a Tisza fővárosi frakcióvezetőjének, Bujdosó Andreának vagyonát

a Barátság-vezeték leállítása és az iráni háború kirobbanása?

− teszi fel a kérdést az Origo.

Az amszterdami tőzsde január 26-i zárásakor egy darab Shell-részvény 31 eurót ért, míg március 4-én már 35,22-dal zárt. Az Origo számítása szerint, ha a négyeurós növekedést beszorozzuk Kapitány félmillió darabra becsült portfóliójával, rögtön más képet kapunk. Míg közvetlenül az olajszállítás leállása előtt 15,5 millió eurós összvagyonról beszélhettünk, addig szerda este már közel 17,61 millió eurót értek Kapitány részvényei. Ez mindössze öt hét alatt 2,11 millió eurós hozamot jelent, vagyis a csütörtöki árfolyamon nagyjából 819 millió forintot.

Mivel Bujdosó köztisztviselő, ezért vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy 12 322 darab Shell-részvénnyel rendelkezik, amelyek értéke a vizsgált időszakban 382 ezer euróról 434 ezer euróra nőtt.

Míg egyes nyugati energiacégek komoly nyereséget könyvelhetnek el a háborúk miatt, a világ egyre súlyosabb energiaválsággal néz szembe. A Hormuzi-szoros lezárásával ugyanis a globális kőolajforgalom és a cseppfolyósföldgáz- (LNG) import közel negyede kiesett − elemzi a helyzetet az Origo.