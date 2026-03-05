Megtorpant az olaj drágulása, de nincs ok a nyugalomra: Magyarországon már szembe jött a valóság a kutakon

Nagyjából stabilizálódtak az olaj- és gázárak csütörtök délutánra a reggeli emelkedés után, miután a piac emészti, hogy meddig húzódhat el az iráni háború és mikorra lehet ismét hajózható a Hormuzi-szoros.

Az irániháború az egekbe lőtte az olaj- és a földgáz árát / Fotó: AFP

Az iráni háború elfajulása további drágulást okozhat

A világ energiapiacainak egyik legfontosabb útvonalán gyakorlatilag leállt a forgalom, noha Donald Trump amerikai elnök haditengerészeti kíséretet ígért az ott átkelő tankerek számára. Azonban sokan kétkednek, hogy ez mennyire jelenthet hatásos védelmet és a forgalom mekkora szelete indulhat újra. Mindeközben Szaúd-Arábia több vevőjét a Vörös-tenger partján fekvő kikötőbe irányította, ami jelenthet részleges megoldást a fojtópont megkerülésére, ám a Perzsa-öbölben rekedt olaj és földgáz túlnyomó többségét nem érinti.

Időközben Irak kénytelen volt az ország több olajmezőjén leállítani a termelést, miután az ország tárolói megteltek és nem érkeznek tankerek, amik elszállítanák a nyersanyagot.

Azonban bár több olajipari létesítmény megsérült a térségben, ezek oka főként a légvédelem által lelőtt eszközök törmeléke volt és egyelőre az olajipari infrastruktúra nem került közvetlenül a harcoló felek célkeresztjébe.

A kockázatok inkább a további drágulás mellett szólnak

Csütörtök délután így a Brent olajfajta hordónkénti ára 83 dollár fölött mozgott, míg a TTF holland gáztőzsdén 51 euró/MWh-t meghaladó gázár alakult ki. Félő azonban, hogy az árak tovább emelkednek, ahogy a térség országai kénytelenek lesznek visszafogni termelésüket, ahogy a helyi tárolók megtelnek. Az amerikai haditengerészeti kíséret kivitelezése pedig a legjobb esetben is több napot vehet igénybe. A kitermelés elleni közvetlen támadások pedig csak olajat öntenének a tűzre és az egekbe repíthetik a fekete arany árát.

Bár a háború előtt a szokásosnál jelentősen nagyobb túlkínálat volt a piacon, a napi 3 millió hordós fölösleg eltörpül a Hormuzi-szoroson naponta áthaladó mintegy 20 millió hordós mennyiség mellett.

Drágul az üzemanyagok ára

Pénteken folytatódik az áremelkedés a nagykereskedelmi árakban. A benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal fog többe kerülni holnaptól – írja a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő oldal. Csütörtökön az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 573 Ft/liter,

gázolaj: 603 Ft/liter.

A nagykereskedelmi üzemanyagárak ezekhez képest emelkednek péntektől.

Az emeléssel a benzin ára 16, a dízel ára pedig 37 forinttal lesz magasabb mint a hónap elején, pedig még egy hét sem telt el márciusból.

A drágulás várhatóan a benzinkutakra is begyűrűzik.