Megtorpant az olaj drágulása, de nincs ok a nyugalomra: Magyarországon már szembe jött a valóság a kutakon
Nagyjából stabilizálódtak az olaj- és gázárak csütörtök délutánra a reggeli emelkedés után, miután a piac emészti, hogy meddig húzódhat el az iráni háború és mikorra lehet ismét hajózható a Hormuzi-szoros.
Az iráni háború elfajulása további drágulást okozhat
A világ energiapiacainak egyik legfontosabb útvonalán gyakorlatilag leállt a forgalom, noha Donald Trump amerikai elnök haditengerészeti kíséretet ígért az ott átkelő tankerek számára. Azonban sokan kétkednek, hogy ez mennyire jelenthet hatásos védelmet és a forgalom mekkora szelete indulhat újra. Mindeközben Szaúd-Arábia több vevőjét a Vörös-tenger partján fekvő kikötőbe irányította, ami jelenthet részleges megoldást a fojtópont megkerülésére, ám a Perzsa-öbölben rekedt olaj és földgáz túlnyomó többségét nem érinti.
Időközben Irak kénytelen volt az ország több olajmezőjén leállítani a termelést, miután az ország tárolói megteltek és nem érkeznek tankerek, amik elszállítanák a nyersanyagot.
Azonban bár több olajipari létesítmény megsérült a térségben, ezek oka főként a légvédelem által lelőtt eszközök törmeléke volt és egyelőre az olajipari infrastruktúra nem került közvetlenül a harcoló felek célkeresztjébe.
A kockázatok inkább a további drágulás mellett szólnak
Csütörtök délután így a Brent olajfajta hordónkénti ára 83 dollár fölött mozgott, míg a TTF holland gáztőzsdén 51 euró/MWh-t meghaladó gázár alakult ki. Félő azonban, hogy az árak tovább emelkednek, ahogy a térség országai kénytelenek lesznek visszafogni termelésüket, ahogy a helyi tárolók megtelnek. Az amerikai haditengerészeti kíséret kivitelezése pedig a legjobb esetben is több napot vehet igénybe. A kitermelés elleni közvetlen támadások pedig csak olajat öntenének a tűzre és az egekbe repíthetik a fekete arany árát.
Bár a háború előtt a szokásosnál jelentősen nagyobb túlkínálat volt a piacon, a napi 3 millió hordós fölösleg eltörpül a Hormuzi-szoroson naponta áthaladó mintegy 20 millió hordós mennyiség mellett.
Drágul az üzemanyagok ára
Pénteken folytatódik az áremelkedés a nagykereskedelmi árakban. A benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal fog többe kerülni holnaptól – írja a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő oldal. Csütörtökön az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 573 Ft/liter,
- gázolaj: 603 Ft/liter.
A nagykereskedelmi üzemanyagárak ezekhez képest emelkednek péntektől.
Az emeléssel a benzin ára 16, a dízel ára pedig 37 forinttal lesz magasabb mint a hónap elején, pedig még egy hét sem telt el márciusból.
A drágulás várhatóan a benzinkutakra is begyűrűzik.
A pénteki a héten már a negyedik áremelés lesz. Legutóbb pont ma, azaz csütörtökön drágultak az üzemanyagok. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszott feljebb.
Szerdán is növelték a nagykereskedelmi üzemanyagárakat, akkor a benziné bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal lett magasabb.
Az üzemanyag drágulásának hátterében a Brent olaj árának megugrása és a Hormuzi-szoros körüli biztonsági kockázatok állnak
Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A szűk, alig 40 kilométeres tengeri szoroson halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének 20 százaléka, tehát ha Irán olajexportjának kiesése, önmagában nem okoz hiányt a világpiacon, a szoros lezárása annál inkább, a szűkülő kínálat a világpiaci árakat már most felfelé hajtja. Ez a forgatókönyv pedig egyre inkább realitássá válik, mivel napok óta vesztegelnek tankerek a térségben, és a biztosítótársaságok sem finanszírozzák a hajón történő szállítást.
A piac 80–90 dollár közötti Brent-olajár-szintet vár, feltéve, hogy nem eszkalálódik jobban a helyzet, és a harcok intenzitása nem erősödik tovább. Utóbbi esetében 100 dollár fölötti Brent-ár sem elképzelhetetlen.