Deviza
EUR/HUF387,9 +0,89% USD/HUF334,45 +1,2% GBP/HUF446,43 +1,03% CHF/HUF428,08 +0,94% PLN/HUF90,72 +0,68% RON/HUF76,18 +0,91% CZK/HUF15,91 +0,81% EUR/HUF387,9 +0,89% USD/HUF334,45 +1,2% GBP/HUF446,43 +1,03% CHF/HUF428,08 +0,94% PLN/HUF90,72 +0,68% RON/HUF76,18 +0,91% CZK/HUF15,91 +0,81%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 327,21 +1,17% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 170 +1,78% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 260 0% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 661,98 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 598,49 +0,52% BUX125 327,21 +1,17% MTELEKOM2 160 +0,46% MOL3 696 +0,97% OTP38 170 +1,78% RICHTER11 700 +0,51% OPUS547 +0,55% ANY7 260 0% AUTOWALLIS160 -0,31% WABERERS5 160 +1,55% BUMIX9 661,98 +0,14% CETOP4 125,88 +3,27% CETOP NTR2 598,49 +0,52%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni háború
Hormuzi-szoros
olajár
gázár

Megtorpant az olaj drágulása, de nincs ok a nyugalomra: Magyarországon már szembe jött a valóság a kutakon

Az energiaárak az elmúlt napok szédületes drágulása után csütörtök délután megtorpant. Azonban az iráni háború fejleményei nem a normalizáció irányába mutatnak, az olaj és a földgáz ára így tovább nőhet. Itthon már most lecsapódott, hogy felmentek az energiahordozók árai, 15 forinttal fizetünk többet a gázolajért péntektől, de a benzin is drágul.
K. B. G.
2026.03.05, 14:26
Frissítve: 2026.03.05, 14:30

Nagyjából stabilizálódtak az olaj- és gázárak csütörtök délutánra a reggeli emelkedés után, miután a piac emészti, hogy meddig húzódhat el az iráni háború és mikorra lehet ismét hajózható a Hormuzi-szoros.

Az irániháború az egekbe lőtte az olaj- és a földgáz árát / Fotó: AFP

Az iráni háború elfajulása további drágulást okozhat

A világ energiapiacainak egyik legfontosabb útvonalán gyakorlatilag leállt a forgalom, noha Donald Trump amerikai elnök haditengerészeti kíséretet ígért az ott átkelő tankerek számára. Azonban sokan kétkednek, hogy ez mennyire jelenthet hatásos védelmet és a forgalom mekkora szelete indulhat újra. Mindeközben Szaúd-Arábia több vevőjét a Vörös-tenger partján fekvő kikötőbe irányította, ami jelenthet részleges megoldást a fojtópont megkerülésére, ám a Perzsa-öbölben rekedt olaj és földgáz túlnyomó többségét nem érinti.

Időközben Irak kénytelen volt az ország több olajmezőjén leállítani a termelést, miután az ország tárolói megteltek és nem érkeznek tankerek, amik elszállítanák a nyersanyagot. 

Azonban bár több olajipari létesítmény megsérült a térségben, ezek oka főként a légvédelem által lelőtt eszközök törmeléke volt és egyelőre az olajipari infrastruktúra nem került közvetlenül a harcoló felek célkeresztjébe.

A kockázatok inkább a további drágulás mellett szólnak

Csütörtök délután így a Brent olajfajta hordónkénti ára 83 dollár fölött mozgott, míg a TTF holland gáztőzsdén 51 euró/MWh-t meghaladó gázár alakult ki. Félő azonban, hogy az árak tovább emelkednek, ahogy a térség országai kénytelenek lesznek visszafogni termelésüket, ahogy a helyi tárolók megtelnek. Az amerikai haditengerészeti kíséret kivitelezése pedig a legjobb esetben is több napot vehet igénybe. A kitermelés elleni közvetlen támadások pedig csak olajat öntenének a tűzre és az egekbe repíthetik a fekete arany árát.

Bár a háború előtt a szokásosnál jelentősen nagyobb túlkínálat volt a piacon, a napi 3 millió hordós fölösleg eltörpül a Hormuzi-szoroson naponta áthaladó mintegy 20 millió hordós mennyiség mellett. 

Drágul az üzemanyagok ára

Pénteken folytatódik az áremelkedés a nagykereskedelmi árakban. A benzin bruttó 6 forinttal, a gázolaj bruttó 15 forinttal fog többe kerülni holnaptól – írja a Holtankoljak üzemanyagár-figyelő oldal. Csütörtökön az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 573 Ft/liter,
  • gázolaj: 603 Ft/liter. 

A nagykereskedelmi üzemanyagárak ezekhez képest emelkednek péntektől.

Az emeléssel a benzin ára 16, a dízel ára pedig 37 forinttal lesz magasabb mint a hónap elején, pedig még egy hét sem telt el márciusból.

A drágulás várhatóan a benzinkutakra is begyűrűzik.

A pénteki a héten már a negyedik áremelés lesz. Legutóbb pont ma, azaz csütörtökön drágultak az üzemanyagok. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, a gázolaj ára bruttó 8 forinttal kúszott feljebb.

Szerdán is növelték a nagykereskedelmi üzemanyagárakat, akkor a benziné bruttó 5 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal lett magasabb. 

Az üzemanyag drágulásának hátterében a Brent olaj árának megugrása és a Hormuzi-szoros körüli biztonsági kockázatok állnak

Irán lezárta a Hormuzi-szorost. A szűk, alig 40 kilométeres tengeri szoroson halad át a világ olaj- és LNG-kereskedelmének 20 százaléka, tehát ha Irán olajexportjának kiesése, önmagában nem okoz hiányt a világpiacon, a szoros lezárása annál inkább, a szűkülő kínálat a világpiaci árakat már most felfelé hajtja. Ez a forgatókönyv pedig egyre inkább realitássá válik, mivel napok óta vesztegelnek tankerek a térségben, és a biztosítótársaságok sem finanszírozzák a hajón történő szállítást.

A piac 80–90 dollár közötti Brent-olajár-szintet vár, feltéve, hogy nem eszkalálódik jobban a helyzet, és a harcok intenzitása nem erősödik tovább. Utóbbi esetében 100 dollár fölötti Brent-ár sem elképzelhetetlen. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu