Szponzorált tartalom
NN Biztosító
Egészség Útlevél
páciens
szakértelem
magánegészségügy

A magas árak ellenére is sokan választják az magánegészségügyet

A hazai közegészségügyi rendszer számos nehézséggel küzd, miközben a magánszolgáltatók egyre szélesebb körű, gyors és személyre szabott ellátást kínálnak – mindez azonban jelentős anyagi ráfordítást igényel. Miért döntenek mégis egyre többen a magánegészségügy mellett? Milyen előnyöket kínál ez a megoldás, és milyen hátrányokkal kell számolni, ha magánorvosi rendelést választunk? Cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.
2025.12.03, 13:14
Frissítve: 2025.12.03, 13:47
Fotó: NN Biztosító

A közegészségügyben tapasztalható hosszú várakozási idők, a gyakori zsúfoltság és a szellemileg megterhelő körülmények sokakat eltántorítanak. A magánszektor fejlődése részben ugyan az állami ellátás problémáinak tünete, azonban más okok is állnak a magánegészségügy növekedése mögött.

Az NN Biztosító reprezentatív kutatása szerint a 20–64 éves korosztály fele legalább egyszer igénybe vett magánegészségügyi szolgáltatásokat az elmúlt években. De miért fordulnak ehhez a megoldáshoz egyre többen? Ez az adat nemcsak a rendszer iránti növekvő bizalmat húzza alá, hanem azt is, hogy a pácienseknek egyre nagyobb elvárásaik vannak az egészségügyi ellátással szemben.

Ahogy egyre tudatosabbá válunk egészségünk megőrzését illetően, sokan hajlandóak akár jelentős anyagi áldozatokat is hozni azért, hogy a legjobb ellátásban részesüljenek. Ez a változás nemcsak az orvosi szolgáltatások iránti igényeket formálja át, hanem az egészségtudatosságot is új szintre emeli.

Fotó: NN Biztosító

A trend világosan mutatja, hogy a páciensek egyre inkább keresik azokat a lehetőségeket, amelyek nemcsak hatékonyak, hanem kényelmesek és személyre szabottak, nem csupán belföldön, de akár már külföldön is. A magánegészségügy intézményei ezt a keresletet igyekeznek kielégíteni korszerű technológiával, magas színvonalú szakértelemmel és olyan szolgáltatási palettával, amely egyszerre koncentrál a betegségek kezelésére és azok megelőzésére.

Az NN Biztosítónál elérhető Egészség Útlevél egészségbiztosítás meghatározott betegségek esetén kétmillió eurós keretig nyújthat gyógykezelést külföldön.

A felmérés reprezentatív a 20–64 éves magyar internetező felnőtt lakosságra nézve, nem, kor, iskolai végzettség, lakóhely és régió szerint. Az adatgyűjtés 2023 szeptemberében és októberében történt, 1100 fő részvételével online (CAWI).

A teljes cikket a magánegészségügy előnyeiről és hátrányairól elolvashatod az Nn.hu oldalán!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

