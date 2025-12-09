Van esély béremelésre, de ahhoz növelni kell a hatékonyságot és a termelékenységet (X)

- Említette, hogy több országban is jelen vannak. Mik a legnagyobb különbségek a magyar és a környező országok munkaerőpiaca között?

- Fontos leszögezni, hogy a magyar munkaerőpiac alapvetően versenyképes, de ezt a fogalmat érdemes tágan értelmezni. A versenyképesség nem csupán a bérköltségeken múlik, hanem a működési környezet egészén. Ha összevetjük magunkat a régiós versenytársakkal, például Szlovákiával vagy Szlovéniával, egyértelmű előnyünk mutatkozik a szabályozás rugalmasságában. Ez a jogi és működési keretrendszer teszi lehetővé, hogy a Magyarországon működő cégek gyorsabban és hatékonyabban jussanak hozzá a szükséges létszámú és kompetenciájú munkaerőhöz, mint a szomszédainknál.

- Érintettük a pozitívumokat, miben lehet lemaradása a hazai munkaerőpiacnak a szomszédainkhoz képest?

- Ha meg kell neveznem a legkritikusabb fejlesztendő területet, az egyértelműen a hatékonyság és a termelékenység. Ebben a tekintetben a környező országokkal összevetve sajnos van lemaradásunk. Természetesen munkavállalói oldalról folyamatos a nyomás a magasabb bérekre, és ezzel kapcsolatban van egy jó hírem is: a bérnövekedésben van még itthon potenciál. Ennek azonban ára, vagyis inkább feltétele van, ami nem más, mint a vállalati hatékonyság növelése. Kizárólag a termelékenység javítása teremtheti meg azt a pénzügyi mozgásteret, ami a további, fenntartható bérfejlesztéshez szükséges.

- Nyugat-Európában régiónkétól eltérő a munkaerőpiaci helyzet, más problémákkal küzdenek, mint Közép-Európa. Ott milyen válaszokat adnak a felmerülő kihívásokra? Milyen főbb trendeket lát jelenleg a kontinens nyugati felén?

- Nyugat-Európában jelenleg kettős hatás érvényesül, egyrészt az AI-technológiák viharos térhódítása, másrészt a munkaerőpiac merevsége. Ott a szakszervezetek érdekérvényesítő ereje jóval nagyobb, ami sokszor megköti a munkáltatók kezét, így csökken a rugalmasság. Ebben a környezetben vált divatos témává a négynapos munkahét, amit sok cég már be is vezetett. Ezt azonban fenntartásokkal kell kezelni és fontos tisztáznunk a pontos definíciókat, tehát a munkaidő csökkenéséről, vagy csak az átcsoportosításáról van szó? Ha heti 32 órára csökkentjük a munkát, az gazdasági racionalitásból arányosan alacsonyabb bérrel járhat. Ha viszont 4 nap alatt dolgozzuk le a 40 órát, az napi 10 órás műszakokat jelent. Ez pedig paradox módon épp a munka-magánélet egyensúlyát boríthatja fel, gondoljunk csak a gyermekes szülők logisztikai nehézségeire. A négynapos munkahét tehát kiváló eszköz lehet a rugalmasság növelésére, de csak akkor, ha pontosan tisztázzuk a kereteket.

- Érintettük, hogy igen turbulens időszakot él meg az európai gazdaság. Hogyan navigál ebben a változó környezetben a WHC?

- Büszkék vagyunk rá, hogy még ebben a piaci környezetben is sikerült a volumenünket növelni. Ha az elmúlt időszak teljesítményét egy grafikonon ábrázolnánk, egy klasszikus V alakot látnánk. Míg a 2024-es év a piaci korrekcióról szólt, addig 2025-ben minden erőfeszítésünkkel azon dolgoztunk – sikerrel –, hogy ezt a visszaesést ledolgozzuk, és visszatérjünk a dinamikus növekedési pályára.

- Melyek voltak a cég legfontosabb mérföldkövei, stratégiai lépései idén?

- Az idei évünket három stratégiai mérföldkő határozta meg. Az első egy jelentős szervezetfejlesztési lépés volt, mivel a WHC magyar tulajdonú, de immár nemzetközi szinten működő vállalat, ezért Berta Péter ügyvezető tulajdonostársammal a fókuszált irányítás mellett döntöttünk. A feladatokat megosztottuk, így ő a külföldi expanzióra és operációra koncentrál, míg én dedikáltan a magyarországi piacot irányítom. A második pillér a márkastratégiánk megújítása volt. A korábbi egységes ernyőmárka helyett a szegmentáció útjára léptünk, melynek keretében minden üzletágunkat önálló márkaként pozícionáltuk, hogy az üzeneteink és szolgáltatásaink tűpontosan érjék el a célcsoportokat. A harmadik, mindezt átfogó lépés pedig a technológiai fejlesztés, amit bátran nevezhetek az évünk legfontosabb stratégiai befektetésének.

Fotó: Kallus György

- Ez utóbbi miben nyilvánult meg?

- Hadd mondjak egy konkrét példát az innovációra! Az idei év egyik eredménye, hogy sikerült digitalizálnunk a munkafolyamatainkat a diákmunkában – az üzletágaink közül elsőként. Gyakorlatilag teljesen száműzni tudjuk a papírt, átálltunk a digitális működésre. Ez azt jelenti, hogy a fiataloknak be sem kell jönniük az irodába, helyette a saját mobiljukról, pár kattintással tudnak jelentkezni és azonosítani magukat. Ez egy óriási ugrás a felhasználói élményben, és mivel a rendszer kiválóan vizsgázik, a tervek szerint kiterjesztjük a digitális modellt az összes többi üzletágunkra is.

- Beszéljünk egy kicsit a jövőről. Mi lesz a ’26-os év legfontosabb kihívása ön szerint a magyar vállalatok számára HR oldalról?

- Optimista vagyok a 2026-os évvel kapcsolatban, a várakozásaink szerint stabilabb évünk lesz, mint a 2024-es volt. Ennek fő motorját azok a nagyszabású ipari beruházások adják, amelyeket évekkel ezelőtt indítottak el, és jövőre kapcsolnak majd teljes kapacitásra. Úgy gondolom ez kiváló hír az érintett régiók számára is, hiszen érezhetően felpörgetik a helyi munkaerőpiacot. Ugyanakkor nem dőlhetünk hátra mivel a demográfiai fogyás trendje nem fordul meg, és a mesterséges intelligencia térnyerése is folytatódik. Éppen ezért a termelékenység és a hatékonyság növelése jövőre is kiemelt stratégiai cél marad, sőt, továbbra is ebben látom a legnagyobb kiaknázható potenciált.

- Hogyha egyetlen tanácsot kellene adnia a cégvezetőknek és HR-eseknek a jövő évre, mi lenne az?

- Ebben a tekintetben nincs új a nap alatt. A munkaerő-megtartás továbbra is a nulladik lépés. A legfontosabb tanácsom a cégvezetőknek, hogy az igazán jó szakemberekre fókuszáljanak. Szeretem azt a hasonlatot használni, hogy egy vállalat olyan, mint egy élő szervezet. Ahogy az emberi testnek szüksége van a végtagokra és a fejre, úgy a gerinc az, ami a tartást adja, ami az egészet hordozza. Egy gazdasági társaságban a kulcsemberek alkotják ezt a gerincet. Ha ők nincsenek, vagy meggyengülnek, a szervezet összeomlik. Tehát a legfontosabb feladat, hogy vigyázzunk a gerincünkre, tartsuk meg a kulcsembereinket!