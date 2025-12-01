Deviza
Rémálom a csapatépítő? Nem kell, hogy az legyen!

Sokan rettegnek a csapatépítő programoktól, különösen, ha nem kedvelik a kollégákat vagy introvertáltak. De kötelező egyáltalán részt venni? És mit lehet kihozni belőle a saját érdekünkben? Nézzük meg józanul, emberileg és jogilag is.
2025.12.01, 14:48
Frissítve: 2025.12.01, 15:23
A csapatépítő jogi oldala: kötelezhetnek, de nem mindenre

Sokan úgy érzik, hogy a csapatépítőnek semmi értelme, hiszen „nem ezért vagyok felvéve.” A jogi háttér azonban ennél árnyaltabb. A munkavállalót a munkaszerződésében meghatározott feladatokra kötelezhetik, de van egy másik elv is: együttműködési kötelezettség a munkatársakkal. Ezen az alapon a munkáltató előírhat olyan programokat, amelyek célja a kapcsolatépítés, kommunikáció erősítése, és akár feladatokat is adhat évi 44 munkanap erejéig, amelyek nem részei közvetlenül a megszokott munkakörnek. Magyarán: nem kell kötélhurkot gyakorolni bekötött szemmel, de ha a program része az együttműködés fejlesztése, akkor jogilag kérhetik a jelenlétet.

Miért van az, hogy sokan utálják a csapatépítőt?

Leginkább azért, mert már átéltek pár pocsékul megszervezett alkalmat, ahol a feladatok erőltetettek, a hangulat kínos, a program ötlettelen volt. Ez különösen kellemetlen azoknak, akik amúgy sem érzik jól magukat társas helyzetekben vagy nincsenek jó viszonyban egyes kollégákkal. Pedig a csapatépítő eredeti célja az lenne, hogy oldottabb légkörben, kötetlenebb módon ismerjük meg egymást, ami később a munkahelyi konfliktusok elsimításában is segíthet. A gond ott kezdődik, amikor ez nem jól sül el.

Menjek vagy sem? – a stratégiai döntés

Ha hétvégére esik a program, és egy korábbi csapatépítő katasztrofálisan sikerült, akkor mérlegelhetsz, és akár udvariasan el is utasíthatod a részvételt. Ha azonban munkaidőben tartják, akkor szinte biztos, hogy elvárják a megjelenést. Ilyenkor a legjobb hozzáállás az, hogy adsz egy esélyt – nem feltétlenül a programnak, hanem magadnak. Nem kell legjobb barátként viselkedni mindenkivel, de egy korrekt, pozitív alapállás sok kellemetlenséget megelőz.

Introvertált vagy? Akkor még inkább megérheti elmenni

Zárkózott személyiséggel nehezebbnek tűnhet egy ilyen esemény, de épp ezek azok a helyzetek, amelyek segíthetnek a határaid tágításában. Ha nincs alapvető konfliktusod a csapattal, csak tartasz a társas helyzetektől, akkor egy csapatépítő megmutathatja, hogy a kollégák nem is annyira ijesztőek, mint gondoltad. Sokszor ilyenkor derül ki, hogy a „rideg főnök” is csak egy ember, akinek van hobbija, gyereke, kedvenc sorozata.

Mérgező légkör: tűrni vagy kilépni?

Ha a konfliktusok mélyebbek és érzelmileg megterhelnek, nem szabad hagyni, hogy a feszültség eluralja a lelkiállapotod. Nem tűrni kell és nem agresszívan visszatámadni: a megfelelő megoldás az asszertív kommunikáció. Állj ki magadért, de tedd mindezt kulturáltan, érvekkel, és ne süllyedj le a másik szintjére. Ha pedig kiderül, hogy te is hibáztál, tudd elismerni. Ez érettséget és tartást mutat. De ha minden erőfeszítés ellenére a helyzet mérgező marad, akkor nem a te feladatod mindent megjavítani. Ilyenkor a legjobb döntés lehet a környezetváltás.

