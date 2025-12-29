Túl a „jobpokalipszisen”: hogyan építhető fel az AI-képes munkaerő? (X)

Nincs jobpokalipszis, de mély átalakulás zajlik

Egyelőre kevés bizonyíték van arra, hogy az AI gazdaságszintű álláscsökkenést okozna. Ami viszont egyértelműen látszik, az a munka újrafelosztása: az AI átvesz bizonyos rutinjellegű feladatokat, miközben új elvárásokat teremt a meglévő szerepkörökben.

A HR-vezetők valódi kérdése ma nem az, hogyan kezeljenek tömeges redundanciát, hanem az, hogyan építsenek fel egy koherens, AI-képes szervezetet, amely egyszerre rendelkezik technikai tudással és alkalmazkodó emberi készségekkel – úgy, hogy közben a pályakezdő tehetségek fejlődése se szakadjon meg.

Az AI-széttöredezettség válsága

A mesterséges intelligencia ma szinte mindenhol jelen van, mégis ritkán alkot egységes rendszert. Sok szervezetnél különböző csapatok különböző eszközöket használnak, kísérleti projekteket futtatnak, árnyékfolyamatokat alakítanak ki, miközben nincs közös nyelv vagy alapértelmezett működés.

Bár az AI bevezetése mára szinte általánossá vált, a legtöbb vállalat még mindig az „első skálázási lépcsőn” áll. Ez a szakadék a széles körű használat és az alacsony szintű integráció között jelenti a következő nagy szervezeti kockázatot.

Nem az AI-készségek hiánya a probléma, hanem az AI-koherencia hiánya. A sikeres vállalatok 2026-ban nem azok lesznek, amelyek még több eszközt vásárolnak, hanem azok, amelyek olyan munkaerőt építenek, amely ugyanúgy érti és használja az AI-t a szervezet minden szintjén.

Ehhez egyrészt technikai értelemben: az AI-eszközök kiválasztásának, értékelésének és felelős használatának képességére, másrészt emberi oldalon: gyors tanulásra, rendszerszintű gondolkodásra, problémamegfogalmazásra és arra, hogy az új technológiai lehetőségek valódi üzleti működéssé váljanak, van szükség.

A legtöbb szervezetben ezekből csak töredékek léteznek, közös alap azonban alig. Ez jelenti egyszerre a legnagyobb kockázatot és a legnagyobb lehetőséget a következő években.

A hagyományos toborzásnak vége

A probléma a kiválasztásnál is megjelenik. A hagyományos „jelzőrendszer” – diploma, pozíció, jól megírt önéletrajz – egy gyorsan változó világban egyre kevésbé működik. Ezek az eszközök egy lassabb, kiszámíthatóbb munkaerőpiacra lettek kitalálva, ahol a megszerzésük valódi erőfeszítést és időt igényelt.