Piszkos kínai trükk: már a használtautó-piacot is leuralják nullkilométeres autókkal – sokkal olcsóbbak, de Pekingnek most elege lett

A kínai autógyártók az utóbbi években jelentősen növelték külföldi eladásaikat, részben egy sajátos exportcsatornán keresztül: új, nullkilométeres járműveket használt autóként értékesítenek harmadik országokban. Ez a megoldás megkerüli a hivatalos exportengedélyek egy részét, és lehetővé teszi, hogy az autók kedvezőbb áron jussanak el a vevőkhöz.

Kínai autók: nullkilométeres trükk, így uralják le a használtpiacot / Fotó: Xinhua via AFP

A Nikkei Asia szerint 2021-ben még csak 15 ezer gépkocsi hagyta el a távol-keleti országot ilyen formában, 2024-ben azonban már közel 440 ezret regisztráltak, 2025-ben pedig az 500 ezret is meghaladhatja a számuk. A Kínából hivatalosan használt autóként exportált járművek kb. 80 százaléka valójában teljesen új, még soha nem használt, nullkilométeres autó.

Kínai autók: így uralják le a használtpiacot

A módszer előnyei egyértelműek: a gyártók gyorsan értékesíthetik a készleteiket, a közvetítők jelentős árrést érhetnek el, a vásárlók pedig új állapotú autókhoz jutnak hozzá a hivatalos importáraknál alacsonyabban. A gyakorlat különösen népszerű Oroszországban, a Közel-Keleten, Délkelet-Ázsiában és egyes afrikai országokban.

Ugyanakkor több kínai gyártóvezető is aggodalmát fejezte ki. A Great Wall Motor és a Chery képviselői szerint a szürkeexport alááshatja a márkák hosszú távú hírnevét, mivel ezeknél a járműveknél gyakran nincs megfelelő szervizhálózat és garanciális ellátás. Emellett a hivatalos kereskedői hálózatokba fektetett összegek is veszélybe kerülhetnek, ha a vevők inkább az olcsóbb, párhuzamos csatornát választják.

Peking már reagál: 2026 januárjától az elektromos és hibrid autók exportja is ugyanolyan engedélyköteles lesz, mint a hagyományos modelleké. Addig várhatóan további szigorítások és ellenőrzések jöhetnek, például a gyors újraexportok korlátozása vagy a vámkezelés szigorítása révén.

Az iparági szakértők szerint a jelenség jól mutatja a kínai autóipar jelenlegi kettősségét: miközben a világ egyik leggyorsabban növekvő exportőrévé vált, a gyors mennyiségi bővülés és a hosszú távú márkaépítés közötti egyensúly megteremtése továbbra is kihívás marad.