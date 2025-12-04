Sokáig szinte egyetlen digitális szolgáltató, a Revolut számított a külföldre készülők kedvencének, főként a kedvező devizaváltás miatt. Most azonban, hogy kezdődik a téli utazási szezon – és hamarosan ellepik a sípályákat a magyarok – a hazai bankok is felébredtek: egymás után jelentik be a kedvezményes árfolyamokat, nullás díjakat és ingyenes devizakártyákat. Kis túlzással lassan ott tartunk, hogy devizát váltani szinte bárhol érdemes lehet. A számlavezetési díjak kérdése ma már sok banknál másodlagos: a nullaforintos csomagok több helyen alapnak számítanak, igaz, ezeket jellemzően minimum-jóváíráshoz vagy aktív számlahasználathoz kötik. A valódi verseny azonban most már egyértelműen a devizakonverzió körül zajlik.

Devizaváltás, ahogy még nem láttuk: a bankok egymást verik az árakkal / Fotó: Stephen Barnes / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Erste: több deviza, rugalmas kártya, nagyobb limitek

Az Ersténél öt devizanem között válthatunk valós árfolyamon. A havi limit alapesetben 600 ezer forint, prémiumügyfeleknél 750 ezer, a felsőbb kategóriákban pedig 1 millió forint. Bizonyos bankkártyafajták, például a Visa Classic, átkapcsolható devizamódra, így külföldi költésnél nem számolnak konverziós díjat.

A Privilégium X díjcsomagnál pedig

nulla az ügyfélkapcsolati díj,

az online utalások 50 ezer forintig ingyenesek,

és forint- és devizaszámlából többet is lehet nyitni.

Gránit Bank: frissülő árfolyam és ingyen-devizakártya

A Gránit Bank négy devizában ad középárfolyamos váltást, havi 650 ezer forintig. Az árfolyam ötpercenként frissül banki munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között, és most két évig ingyen jár az euró- vagy dollárkártya. A Kamat Plusz csomag díjmentes számlavezetést ad, 50 ezerig ingyenes elektronikus utalással és 3,5 százalékos látra szóló kamattal, ha legalább 200 ezer forint érkezik havonta.

OTP Bank: friss számlacsomagok és duplán kedvezményes devizaváltás

Az OTP új TOP csomagja egy évig ingyenes számlavezetést és kártyadíjat kínál. A devizaszámla sem kerül pénzbe, és

a bank Árfolyam+ szolgáltatása középárfolyamon vált devizát havi 600 ezer forint erejéig.

A kártyás külföldi költésre is külön 600 ezres keret jut több mint húsz devizanemben, az online utalások pedig havi 400 ezer forintig díjmentesek az első évben.