Az egyperces szokás, ami átprogramozza az agyad – és lecsendesíti az elméd (X)

Az agy nem kapcsol ki magától

A legtöbb elfoglalt szakember fejében folyamatos a zaj. Határidők, elvárások, döntések, megoldandó helyzetek váltják egymást, és az agy észrevétlenül hozzászokik ahhoz, hogy mindig azt keresse, mi a baj. Ez evolúciósan hasznos volt, de a modern munkakörnyezetben hosszú távon kimerítő.

Amikor az elméd állandóan veszélyeket, hiányokat és hibákat pásztáz, egyre nehezebb észrevenni azt is, ami jól működik. Ez pedig nemcsak a közérzetre, hanem a teljesítményre, az alvásra és az önbizalomra is hatással van.

Az egyperces szokás, ami mindent elindít

A módszer meglepően egyszerű. Minden este, lefekvés előtt írj le három jó dolgot, ami aznap történt veled.

Nem nagy sikerekre kell gondolni. Sőt, a legkisebb események gyakran a leghatásosabbak. Egy jól sikerült beszélgetés, egy nyugodt pillanat két meeting között, egy kedves üzenet, egy finom kávé vagy tea. Ezek számítanak, mert az agyad számolja őket.

Miért működik ez valójában?

Stresszes időszakban az agy vészreakciós rendszere túlpörög. Automatikusan a problémákra fókuszál, és idővel ez válik az alapbeállítássá. Amikor azonban tudatosan irányítod a figyelmedet a pozitív élmények felé, még ha aprók is, más agyi területek aktiválódnak.

Ezek a területek a jutalmazáshoz, az érzelmi szabályozáshoz és a nyugalomhoz kapcsolódnak. Ismétléssel új idegi kapcsolatok jönnek létre, amelyek megkönnyítik, hogy az elméd ne csak azt vegye észre, ami rossz, hanem azt is, ami működik.

Ez az egyperces szokás idővel segíthet csökkenteni a szorongást, javítani az alvást, erősíteni az érzelmi ellenálló képességet és stabilabb önbizalmat kialakítani. Nem erőltetett pozitív gondolkodásról van szó, hanem mentális edzésről, amire az agy meglepően gyorsan reagál.

A lista, ami bizonyítékká válik

Ahogy telnek a napok, a leírt jó dolgok listája egyre erősebb eszközzé válik. Kézzelfogható bizonyíték lesz arra, hogy nem csak nehézségekből állnak a napjaid még akkor sem, amikor ezt éppen nem érzed.

Rossz napokon kapaszkodót ad. Jó napokon lendületet. És minden nap segít tisztábban látni, kontrolláltabban reagálni és kiegyensúlyozottabban működni.