Több mint félmillió négyzetméternyi energetikailag korszerű ingatlan a Baross Gábor Tőkeprogramban
A Nemzeti Tőkeholding égisze alatt indított ingatlanalapok alprogram célja a hazai épületállomány energiahatékonyságának javítása korszerű, új fejlesztések és meglévő ingatlanok felújítása révén. Az ötéves befektetési időszakot felölelő, 149 milliárd forintos keretösszegű programban az alapkezelők a forrásokat meglévő épületek energetikai célú felújítására, zöld- vagy megújuló energiaforrást használó ingatlanok építésére, illetve részben megvásárlására fordíthatják.
630 ezer négyzetméternyi zöldingatlan
Az alapkezelők az alprogram célkitűzéseinek megfelelően mintegy 630 ezer négyzetméter lakóingatlan, irodaház, logisztikai csarnok, kereskedelmi épület és szálláshely energetikai felújítását és fejlesztését kezdték meg országszerte. Többek között a program keretében valósul meg egy bevásárlóközpont energetikai felújítása, épül ultramodern logisztikai központ Pátyon, drogéria-parfüméria hálózat logisztikai raktára Üllőn, illetve újul meg egy ikonikus irodaház Budapest szívében.
Csak a lakóingatlanok tekintetében mintegy 250 ezer négyzetméteren háromezer, kiváló energiahatékonyságú lakás készülhet el az ötödik év végére, amelyek alacsony energiafogyasztást és rezsiköltségeket biztosítanak a lakók számára. A kereskedelmi és logisztikai ingatlanok 370 ezer négyzetmétere szintén magas szintű energetikai besorolással újul vagy valósul meg. A korszerűsítések és fejlesztések között a fenntartható építészet csúcsát jelentő BREEAM Outstanding és LEED Platinum minősítésű épületek is megtalálhatók, amelyek kiemelkedő energia- és vízhatékonyságot, alacsony szén-dioxid-kibocsátást, valamint kiváló beltéri komfortszintet jelentenek a bérlőknek.
„Már most érdemi lépéseket tudtunk tenni a hazai épületállomány megújításában. Olyan ingatlanok jönnek létre, amelyek alacsony környezeti terhelés mellett működnek, miközben tartósan megőrzik piaci értéküket is. A program további hozadéka, hogy élénkítettük a zöld-ingatlanfejlesztésekre irányuló magánberuházási kedvet is, amely hosszú távon mutat irányt a hazai piac számára” – értékelte az alprogramot Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök-vezérigazgatója.
Hozamokban is az élen
A nettó eszközérték-kimutatások alapján ezen program keretében befektetett 149 milliárd forint értéke már most meghaladja a 172 milliárd forintot, az évesített hozamok pedig felülmúlják a referenciának tekinthető alapok eredményeit is.
„Az eddigi tapasztalatok azt igazolják, hogy a fenntarthatósági szempontok érvényesítése nem hozamellenes, ellenkezőleg, növeli a befektetések értékét. Mivel az alapkezelők a program végén a hozamelvárásokkal növelt összeget fizetik vissza az állami befektető számára, ezért az ország nemcsak korszerű épületeket, hanem erős pénzügyi eredményt is realizálhat a programnak köszönhetően” – emelte ki az elnök-vezérigazgató.
A források felhasználása továbbra is ütemezetten, folyamatos ellenőrzés mellett zajlik.
A Baross Gábor Tőkeprogram ingatlan- és értékpapíralapokra fókuszáló alprogramjai 2023-ban indultak, a 164 milliárd forintos keretösszegre 10 hazai, jelentős tapasztalattal, szakmai tudással és eredményekkel rendelkező piaci befektetési alapkezelő 13 alapja pályázott sikeresen. Az értékpapíralapok alprogram 2025 januárjában zárult, az összes évesített realizált hozam meghaladta a 21 százalékot.