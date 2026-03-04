Több mint félmillió négyzetméternyi energetikailag korszerű ingatlan a Baross Gábor Tőkeprogramban

A Nemzeti Tőkeholding égisze alatt indított ingatlanalapok alprogram célja a hazai épületállomány energiahatékonyságának javítása korszerű, új fejlesztések és meglévő ingatlanok felújítása révén. Az ötéves befektetési időszakot felölelő, 149 milliárd forintos keretösszegű programban az alapkezelők a forrásokat meglévő épületek energetikai célú felújítására, zöld- vagy megújuló energiaforrást használó ingatlanok építésére, illetve részben megvásárlására fordíthatják.

Zöldebb épületeket és az átlagot meghaladó hozamokat hoz az állami tőkebefektetés / Fotó: Németh András Péter

630 ezer négyzetméternyi zöldingatlan

Az alapkezelők az alprogram célkitűzéseinek megfelelően mintegy 630 ezer négyzetméter lakóingatlan, irodaház, logisztikai csarnok, kereskedelmi épület és szálláshely energetikai felújítását és fejlesztését kezdték meg országszerte. Többek között a program keretében valósul meg egy bevásárlóközpont energetikai felújítása, épül ultramodern logisztikai központ Pátyon, drogéria-parfüméria hálózat logisztikai raktára Üllőn, illetve újul meg egy ikonikus irodaház Budapest szívében.

Csak a lakóingatlanok tekintetében mintegy 250 ezer négyzetméteren háromezer, kiváló energiahatékonyságú lakás készülhet el az ötödik év végére, amelyek alacsony energiafogyasztást és rezsiköltségeket biztosítanak a lakók számára. A kereskedelmi és logisztikai ingatlanok 370 ezer négyzetmétere szintén magas szintű energetikai besorolással újul vagy valósul meg. A korszerűsítések és fejlesztések között a fenntartható építészet csúcsát jelentő BREEAM Outstanding és LEED Platinum minősítésű épületek is megtalálhatók, amelyek kiemelkedő energia- és vízhatékonyságot, alacsony szén-dioxid-kibocsátást, valamint kiváló beltéri komfortszintet jelentenek a bérlőknek.

„Már most érdemi lépéseket tudtunk tenni a hazai épületállomány megújításában. Olyan ingatlanok jönnek létre, amelyek alacsony környezeti terhelés mellett működnek, miközben tartósan megőrzik piaci értéküket is. A program további hozadéka, hogy élénkítettük a zöld-ingatlanfejlesztésekre irányuló magánberuházási kedvet is, amely hosszú távon mutat irányt a hazai piac számára” – értékelte az alprogramot Buda Sándor, a Nemzeti Tőkeholding elnök-vezérigazgatója.