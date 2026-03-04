Deviza
Rendkívüli, nagyon nagy a baj: Putyinnak elege lett Ursula von der Leyenékből, azonnal kivonhatja az összes orosz gázt Európából – nem várja meg a 2027-es kitiltást

közel-keleti válság
gáztermelés
nemzetközi energiapiacok
Katar

Sokkal durvább a katari LNG-termelés leállítása, mint eddig tudtuk: megvan, meddig marad gáz nélkül Európa és a fél világ – az arabok bevitték a kegyelemdöfést

A Ras Laffan üzem csak lassan tér vissza a teljes kapacitásra. Katar bejelentette, hogy ideiglenesen megszünteti a gáztermelést, ami hónapokig éreztetheti hatását az exportpiacokon.
VG
2026.03.04, 18:29
Frissítve: 2026.03.04, 19:18

Katar teljesen leállítja gázcseppfolyósító üzemét, és csak hetek múltán érheti el a normál termelést, ez pedig komoly fennakadásokat okozhat a globális gázpiacon. Az üzemeltető ráadásul már most arra utalt, hogy nem fognak kártérítést fizetni az érintett országoknak, akik most elestek az LNG-től.

katar
Katar gázfeldolgozó kapacitásának teljes leállása miatt a globális LNG-piac hetekig instabil lehet, amíg az üzem újra eléri teljes termelését / Fotó: AFP

Katar, a világ egyik legnagyobb cseppfolyósított földgáz (LNG) exportőre, teljesen leállítja gázfeldolgozó üzemét, jelentették megbízható források. 

A Ras Laffan létesítmény, amely az ország fő LNG-termelő központja, szerdától nem fog több gáz feldolgozására alkalmas üzemmódban működni, és a visszaállítási folyamat hetekig tarthat.

Az Qatar Energy szerint az üzem újraindítása első körben legalább két hétig tart, és ezt követően további két hét szükséges ahhoz, hogy a termelés elérje a normál szintet.

Ez azt jelenti, hogy Katar a következő hónapban nem tudja teljes kapacitáson exportálni a cseppfolyósított gázt, amely kulcsfontosságú a globális energiapiac stabilitása szempontjából.

A vállalat korábban jelezte, hogy ideiglenesen felfüggesztette a gáztermelést, és a szerdai naptól kezdődően „force majeure” állapotot hirdetett ki az exportokra, jelezve, hogy a szerződéses kötelezettségeket nem tudja teljesíteni a szokásos ütemben. A Qatar Energy azonban hivatalos kommentárt nem adott a leállás részleteiről.

Katar kirúgta a sámlit a globális gázpiac alól

A Ras Laffan üzem a világ egyik legnagyobb LNG-termelő központja, évente több tízmillió tonna cseppfolyósított gázt állít elő. A teljes leállás ezért jelentős hatással lehet az európai és ázsiai piacokra, ahol a katari LNG kulcsfontosságú ellátási forrás. Elemzők szerint a hetekig tartó kiesés áremelkedéseket, valamint ellátási nehézségeket eredményezhet, különösen a téli időszakban, amikor a kereslet kiemelkedően magas.

A gázfeldolgozás leállítása mögött a források szerint technikai karbantartás és a rendszer biztonságos üzemeltetése áll. Az üzem kapacitására támaszkodó országok most alternatív ellátási források után nézhetnek, ami további nyomást helyezhet a globális LNG-piacra.

Az ország ráadásul arra is utalt, hogy nem fognak kártérítést fizetni az érintett országoknak, akik most elestek az katari földgázszállítmányoktól.

Összességében a katari leállás a globális energiapiac egyik legnagyobb rövid távú zavara lehet 2026-ban, a bővebb közel-keleti válság miatt pedig hosszú távon is hatással lehet az ellátás nélkül maradt országok gazdaságára.

