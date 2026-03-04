A Vinted értéke már a nyolcmilliárd eurót közelíti, beszállhat a Blackrock is, mielőtt tőzsdére viszik az online használtruha-kereskedelem királyát

Most következik az utolsó tulajdonosi átrendeződési kör a Vintednél, mielőtt a 2008-ban Litvániában alapított online piactér-üzemeltető a tőzsdére vinné a részvényeit – értesült a Sky News , amely azt is tudni véli, hogy új befektetőként a globálisan 14 ezermilliárd dollár fialtatásával megbízott BlackRock is beszáll a társaságba.

Vinted csomagautomata egy novemberi párizsi szakkiállításon. A cég bővíti a tevékenységi körét / Fotó: Hans Lucas via AFP

A másodlagos részvénytranzakció során nem emelnek tőkét a Vintedben, hanem a régi befektetők lehetőséget kapnak, hogy tetemes haszonnal kiszálljanak a társaságból és átadják helyüket másoknak.

Wanted a Vinted a befektetők körében

A hírek szerint mintegy 700 millió euró értékű részvénycsomag cserélhet gazdát a hónapok óta előkészített, s a következő pár hétben realizálódó ügyletekben. A beszállók között

a BlackRockot,

az Ontario Teacher’s nyugdíjalapot

a Pinegrove vagyonkezelőt

és a Capital Group vagyonkezelőt

említi a Sky News, hozzátéve, hogy a Vinted meglévő részvényesei, köztük a brit Schroders és Baillie Gifford alapkezelők, valamint a svéd EQT magántőke-társaság valószínűleg növelik részesedésüket a társaságban. Arról nem szól a fáma, hogy melyik tulajdonos döntene a kiszállásról, vagy csökkentené a részesedését.

Megy a találgatás: ki megy, ki marad?

Annyit lehet tudni, hogy a legutóbbi, 2024-es másodlagos részvényeladási körben 340 millió eurónyi papír cserélt gazdát, s akkor a Vinted résztulajdonosai közé tartozott a TPG, a Hedosophia, a Manhattan Venture Partners, az Invus Opportunities, az FJ Labs és a Moore Strategic Ventures. Továbbá az olyan kezdetekből fogva a Vinted mellett bábáskodó angyalbefektetők, mint az Accel és a Lightspeed – utóbbiakat távozása nem lenne meglepő.

Thomas Plantenga, a Vinted vezérigazgatója megállítaná a világban zajló őrült pazarlást / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ortodox marketplace-stratégiájával hatalmas népszerűségre szert tett Vinted online használtruha-kereskedelemmel indult, s ma már könyveket, játékokat, gyűjteményeket és elektronikai cikkeket is árulnak a felületén, és a sor még korántsem ér ezzel véget. A platformnak százmilliónál is több aktív felhasználója van, s

az teszi különösen vonzóvá, hogy a fizetendő jelképes jutalékot nem az eladó, hanem a vevő fizeti meg.

Az eladó részéről így nincs kockázat, amit feltölt, azt előbb-utóbb csak elviszi valaki. A dinamikusan bővülő árukészlet pedig az eladóknál lévő holmikból áll össze, tárolási, kezelési költsége ezzel nincs a Vintednek. A bizalmon alapuló üzletnek viszont nem tesznek jót a platformon újabban felbukkanó csalók.