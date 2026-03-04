Deviza
A Vinted értéke már a nyolcmilliárd eurót közelíti, beszállhat a Blackrock is, mielőtt tőzsdére viszik az online használtruha-kereskedelem királyát

Kapós portéka lett az online secondhand-platformot üzemeltető litván startup részvénye. A Vinted tulajdonosi körében válogatott befektetési társaságok szerepelnek, amelyek hatalmas haszonnal adhatnak túl a részesedésükön, amikor a cég tőzsdére megy. De az nem holnap lesz.
Kriván Bence
2026.03.04., 19:01

Most következik az utolsó tulajdonosi átrendeződési kör a Vintednél, mielőtt a 2008-ban Litvániában alapított online piactér-üzemeltető a tőzsdére vinné a részvényeit – értesült a Sky News , amely azt is tudni véli, hogy új befektetőként a globálisan 14 ezermilliárd dollár fialtatásával megbízott BlackRock is beszáll a társaságba. 

Vinted
Vinted csomagautomata egy novemberi párizsi szakkiállításon. A cég bővíti a tevékenységi körét / Fotó: Hans Lucas via AFP

A másodlagos részvénytranzakció során nem emelnek tőkét a Vintedben, hanem a régi befektetők lehetőséget kapnak, hogy tetemes haszonnal kiszálljanak a társaságból és átadják helyüket másoknak. 

Wanted a Vinted a befektetők körében 

A hírek szerint mintegy 700 millió euró értékű részvénycsomag cserélhet gazdát a hónapok óta előkészített, s a következő pár hétben realizálódó ügyletekben. A beszállók között

  • a BlackRockot,
  • az Ontario Teacher’s nyugdíjalapot
  • a Pinegrove vagyonkezelőt
  • és a Capital Group vagyonkezelőt

említi a Sky News, hozzátéve, hogy a Vinted meglévő részvényesei, köztük a brit Schroders és Baillie Gifford alapkezelők, valamint a svéd EQT magántőke-társaság valószínűleg növelik részesedésüket a társaságban. Arról nem szól a fáma, hogy melyik tulajdonos döntene a kiszállásról, vagy csökkentené a részesedését. 

Megy a találgatás: ki megy, ki marad? 

Annyit lehet tudni, hogy a legutóbbi, 2024-es másodlagos részvényeladási körben 340 millió eurónyi papír cserélt gazdát, s akkor a Vinted résztulajdonosai közé tartozott a TPG, a Hedosophia, a Manhattan Venture Partners, az Invus Opportunities, az FJ Labs és a Moore Strategic Ventures. Továbbá az olyan kezdetekből fogva a Vinted mellett bábáskodó angyalbefektetők, mint az Accel és a Lightspeed – utóbbiakat távozása nem lenne meglepő. 

Web Summit 2024 - Day Three
Thomas Plantenga, a Vinted vezérigazgatója megállítaná a világban zajló őrült pazarlást /  Fotó: NurPhoto via AFP

Az ortodox marketplace-stratégiájával hatalmas népszerűségre szert tett Vinted online használtruha-kereskedelemmel indult, s ma már könyveket, játékokat, gyűjteményeket és elektronikai cikkeket is árulnak a felületén, és a sor még korántsem ér ezzel véget. A platformnak százmilliónál is több aktív felhasználója van, s 

az teszi különösen vonzóvá, hogy a fizetendő jelképes jutalékot nem az eladó, hanem a vevő fizeti meg. 

Az eladó részéről így nincs kockázat, amit feltölt, azt előbb-utóbb csak elviszi valaki. A dinamikusan bővülő árukészlet pedig az eladóknál lévő holmikból áll össze, tárolási, kezelési költsége ezzel nincs a Vintednek. A bizalmon alapuló üzletnek viszont nem tesznek jót a platformon újabban felbukkanó csalók.

Az eurómilliárdos forgalmú Vinted megcélozza a tőzsdét

A cég nehezen indult, egyszer majdnem be is csődölt, de az új üzleti modell végül bombasikert hozott, s innen már csak egy lépésnyire van a haszon lefölözése, aminek legkipróbáltabb útja a tőzsdei bevezetés (IPO). 

A másodlagos részvényértékesítéssel az is a cél, hogy Vintedet nyolcmilliárd euró értékűre becsülhessék, úgy vigyék tőzsdére. De hogy hol és mikor, arról csak kósza hírek vannak. Elemzők leghamarabb jövőre várják a nagy eseményt.

Az biztos, hogy a Vinted részvénye kurrens cikk lesz a piacon, hiszen a társaság a 2024-ben 813 millió eurós bevétellel zárt, miközben nyeresége 76,7 millió euróra rúgott. Szakértők szerint a Vinted tavalyi forgalma már meghaladta az egymilliárd eurót, ami mérföldkövet jelent a társaság életében. 

FRANCE - ILLUSTRATION - VINTED
A Vinted kitolta az online használtruha-kereskedelem határait / Fotó: Hans Lucas via AFP

Amúgy a vállalat már 2019-ben belépett az unikornisok közé, ami azon startupok gyűjtőneve, amelyeknek a becsült piaci értéke átlépte a bűvös egymilliárd eurót (vagy dollárt). A Vinted befektetői szemmel nézve három trend miatt lehet érdekes:

  1. a használt ruhák piaca brutálisan nő,
  2. az infláció az olcsóbb alternatívák felé tereli a vevőket,
  3. a fenntarthatóság kívánalma előtérbe került.

Thomas Plantenga, a Vinted vezérigazgatója a Financial Timesnak adott 2024-es interjújában azt a célt fogalmazta meg, hogy minden új termék megvásárlásakor előbb a használt áruk kínálatában lévő alternatívákat mérlegeljék az emberek, ezek élvezzenek elsőbbséget a döntésnél. A pazarlás és az erőforrások védelme is ezt kívánja meg.


 

