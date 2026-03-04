Jelentősen erősödik Magyarország prenatális genetikai vizsgálati kapacitása
A lépésnek kiemelt jelentősége van, mivel mindkét vállalat meghatározó szakmai szereplő a prenatális genetikai vizsgálatok területén, és évek óta a legmodernebb technológiákkal támogatják a várandósgondozást, valamint a megalapozott orvosi döntéshozatalt.
Fő profiljuk a nem invazív prenatális tesztek (NIPT) fejlesztése és szolgáltatása, különösen nagy hangsúllyal a laboratóriumi innováción és az orvos szakmai együttműködésen.
Stratégiai regionális erősödés
A GenePlanet az akvizícióval tovább építi közép-európai jelenlétét, kapacitásait és szakmai hálózatát. A New Era Genetics pedig a tranzakcióval egy nemzetközi vállalat globális szakmai hátteréhez és infrastruktúrájához csatlakozik, ami hosszú távú stabilitást és további fejlesztési lehetőségeket jelent.
„Ez az akvizíció összhangban áll hosszú távú stratégiánkkal, amelynek célja olyan erős helyi központok kialakítása, amelyeket stabil tudományos hátterünkkel és technológiai tudásunkkal támogathatunk” – mondta Sebastjan Gergeta, a GenePlanet stratégiai igazgatója. Hozzátette: „Magyarország kiemelten fontos piac számunkra, a New Era Genetics pedig szakmai színvonalában és értékrendjében is kiemelkedő partner.”
A tranzakció nem csupán tulajdonosváltást jelent. A két vállalat együtt szélesebb és korszerűbb genetikai termékportfóliót kínál majd a hazai orvosoknak és pácienseknek.
A hazai szakmai háttér erős marad – és tovább fejlődik
Merhala Zoltán, a New Era Genetics ügyvezetője kiemelte: „A GenePlanet csoporthoz való csatlakozás hosszú távú stabilitást és új szakmai erőforrásokat biztosít a cég számára. Ez lehetővé teszi szolgáltatásaink további fejlesztését, és új lehetőségeket nyit a magyar egészségügyi partnereink számára.”
A GenePlanet jelenleg több mint 50 országban van jelen, és európai laboratóriumi infrastruktúrával, ISO 27001 adatbiztonsági szabványokkal és fejlett bioinformatikai háttérrel támogatja partnereit.