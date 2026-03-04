Deviza
Jelentősen erősödik Magyarország prenatális genetikai vizsgálati kapacitása

A genetikai tesztelések európai piacának egyik vezető biotechnológiai vállalata, a GenePlanet felvásárolta a budapesti székhelyű New Era Genetics genetikai vizsgálatokat végző céget a Vascular csoporttól. Az akvizíció jelentős mérföldkő a közép- és kelet-európai régió egészségügyi innovációjában, és érezhetően megerősíti Magyarország prenatális genetikai vizsgálati infrastruktúráját.
Csókási Annamária
2026.03.04, 15:25
Frissítve: 2026.03.04, 15:31

A lépésnek kiemelt jelentősége van, mivel mindkét vállalat meghatározó szakmai szereplő a prenatális genetikai vizsgálatok területén, és évek óta a legmodernebb technológiákkal támogatják a várandósgondozást, valamint a megalapozott orvosi döntéshozatalt. 

A New Era Genetics, a GenePlanet és a Vascular is aláírta a szerződést / Fotó: New Era Genetics

Fő profiljuk a nem invazív prenatális tesztek (NIPT) fejlesztése és szolgáltatása, különösen nagy hangsúllyal a laboratóriumi innováción és az orvos szakmai együttműködésen.

Stratégiai regionális erősödés

A GenePlanet az akvizícióval tovább építi közép-európai jelenlétét, kapacitásait és szakmai hálózatát. A New Era Genetics pedig a tranzakcióval egy nemzetközi vállalat globális szakmai hátteréhez és infrastruktúrájához csatlakozik, ami hosszú távú stabilitást és további fejlesztési lehetőségeket jelent.

new era genetics
Fotó: New Era Genetics

„Ez az akvizíció összhangban áll hosszú távú stratégiánkkal, amelynek célja olyan erős helyi központok kialakítása, amelyeket stabil tudományos hátterünkkel és technológiai tudásunkkal támogathatunk” – mondta Sebastjan Gergeta, a GenePlanet stratégiai igazgatója. Hozzátette: „Magyarország kiemelten fontos piac számunkra, a New Era Genetics pedig szakmai színvonalában és értékrendjében is kiemelkedő partner.”

A tranzakció nem csupán tulajdonosváltást jelent. A két vállalat együtt szélesebb és korszerűbb genetikai termékportfóliót kínál majd a hazai orvosoknak és pácienseknek.

new era genetics
Merhala Zoltán, a New Era Genetics igazgatója

A hazai szakmai háttér erős marad – és tovább fejlődik

Merhala Zoltán, a New Era Genetics ügyvezetője kiemelte: „A GenePlanet csoporthoz való csatlakozás hosszú távú stabilitást és új szakmai erőforrásokat biztosít a cég számára. Ez lehetővé teszi szolgáltatásaink további fejlesztését, és új lehetőségeket nyit a magyar egészségügyi partnereink számára.”

A GenePlanet jelenleg több mint 50 országban van jelen, és európai laboratóriumi infrastruktúrával, ISO 27001 adatbiztonsági szabványokkal és fejlett bioinformatikai háttérrel támogatja partnereit.

new era genetics
Sebastjan Gergeta / Fotó: www.samirahim.com
