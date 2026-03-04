Iráni háború: egy sajtóhír miatt esett a gáz és az olaj ára – nem is tartott sokáig
Miután sajtóhírek szerint az iráni hírszerzési minisztérium közvetett úton jelezte tárgyalási szándékát a háború lezárására, a piacokon azonnal éles fordulat történt délután három óra körül már az olajárak is esésnek indultak, a TTF holland gáztőzsdén pedig több mint 10 százalékot zuhantak az árak.
Kérészéletű volt a gázár csökkenése
A gázárak mérséklődése azért is meglepő, mert Katar hétfőn az LNG-termelés leállítását jelentette be, ami továbbra sem indult újra, miközben a Hormuzi-szoros továbbra is javarészt zárva van. A földgáz cseppfolyósításának szünetében azonban nem pusztán a Hormuzi-szoros jelent szűk keresztmetszetet. Az iráni hírszerzés tárgyalási szándékáról szóló jelentésben pedig az is szerepelt, hogy
az amerikai kormány nem foglalkozik komolyan az iráni javaslattal.
A katari szállítmányok hiánya mellett gondot okozhat az is, hogy Izrael is leállította a földgáztermelést a Leviathan mezőn a háború kitörése után, így az iráni békejobb hírére érkezett reakció némiképp elsietettnek tűnik. Ennek jele az is, hogy a TTF holland gáztőzsdén kérészéletűnek bizonyult a 10 százalékot meghaladó zuhanás, és az árak ismét a pozitív tartomány felé közelednek. Az eltúlzott mértékű reakcióban szerepe lehetett az algoritmusokon alapuló kereskedési rendszereknek is, ami láncreakciót válthatott ki a piacon.
Az iráni háborúról szóló szerdai jelentések sem arról szólnak, hogy a felek a minél előbbi békére törekednének, így Irán egyebek mellett Törökország felé is rakétát küldött, miközben egy konténerhajót is találat ért a Hormuzi-szorosban és az amerikai-izraeli légicsapások is folytatódtak.