iráni háború
Hormuzi-szoros
gázár

Iráni háború: egy sajtóhír miatt esett a gáz és az olaj ára – nem is tartott sokáig

Óriási kilengéseket produkáltak az energiapiacok szerdán, egy sajtóhír és máris fordul az árfolyam. A gázár mélyrepülése azonban kérészéletűnek bizonyult.
K. B. G.
2026.03.04, 15:54

Miután sajtóhírek szerint az iráni hírszerzési minisztérium közvetett úton jelezte tárgyalási szándékát a háború lezárására, a piacokon azonnal éles fordulat történt délután három óra körül már az olajárak is esésnek indultak, a TTF holland gáztőzsdén pedig több mint 10 százalékot zuhantak az árak.

Mukran LNG terminal
Az LNG-szállítmányok nem indultak újra, de a gázár mégis bezuhant / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Kérészéletű volt a gázár csökkenése

A gázárak mérséklődése azért is meglepő, mert Katar hétfőn az LNG-termelés leállítását jelentette be, ami továbbra sem indult újra, miközben a Hormuzi-szoros továbbra is javarészt zárva van. A földgáz cseppfolyósításának szünetében azonban nem pusztán a Hormuzi-szoros jelent szűk keresztmetszetet. Az iráni hírszerzés tárgyalási szándékáról szóló jelentésben pedig az is szerepelt, hogy 

az amerikai kormány nem foglalkozik komolyan az iráni javaslattal.

A katari szállítmányok hiánya mellett gondot okozhat az is, hogy Izrael is leállította a földgáztermelést a Leviathan mezőn a háború kitörése után, így az iráni békejobb hírére érkezett reakció némiképp elsietettnek tűnik. Ennek jele az is, hogy a TTF holland gáztőzsdén kérészéletűnek bizonyult a 10 százalékot meghaladó zuhanás, és az árak ismét a pozitív tartomány felé közelednek. Az eltúlzott mértékű reakcióban szerepe lehetett az algoritmusokon alapuló kereskedési rendszereknek is, ami láncreakciót válthatott ki a piacon.

Az iráni háborúról szóló szerdai jelentések sem arról szólnak, hogy a felek a minél előbbi békére törekednének, így Irán egyebek mellett Törökország felé is rakétát küldött, miközben egy konténerhajót is találat ért a Hormuzi-szorosban és az amerikai-izraeli légicsapások is folytatódtak.

