Úgy tűnik az Európai Unió mentesülhet az Egyesült Államok által kilátásba helyezett, 15 százalékos egyetemes vámemelés alól, ami jelentős könnyebbséget jelenthet az uniós exportőrök számára. Az uniós beszámolók alapján Washington végül nem emeli a blokkra alkalmazott általános vám mértékét, noha az amerikai pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy a magasabb szint akár már a héten életbe léphet.

Az EU megúszhatja Trump újabb vámemelését – Washington ígéretet tett Brüsszelnek / Fotó: rawf8

Az Európai Unió arra számít, hogy az Egyesült Államok nem emeli 15 százalékra az uniós exportot érintő általános vámot. Bár Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter azt mondta, hogy a magasabb szint valószínűleg már ezen a héten életbe lép, a háttértárgyalások alapján Brüsszel úgy véli, ez végül nem történik meg.

A Bloomberg értesülései szerint

az EU biztosítékokat kapott arra, hogy az Egyesült Államok a blokk exportjára továbbra is 10 százalékos univerzális vámot alkalmaz.

A fejleményről névtelenséget kérő források számoltak be. Az ügyben sem az amerikai kereskedelmi képviselet, sem az Európai Bizottság nem kívánt hivatalosan nyilatkozni.

Trump vámintézkedései alakítják a kereskedelmi keretet

Donald Trump amerikai elnök a múlt hónapban 10 százalékos általános vámot vezetett be az importtermékek jelentős részére. Erre azt követően került sor, hogy az amerikai Legfelsőbb Bíróság érvénytelenítette a korábbi vámpolitika nagy részét.

Az intézkedés bejelentésekor

az amerikai elnök azt is kilátásba helyezte, hogy az általános vám mértékét akár 15 százalékra is emelhetik,

ám ezt azóta sem vezették be.

Mindeközben az EU és az Egyesült Államok tavaly nyáron kereskedelmi megállapodást kötött, mely a legtöbb uniós exporttermékre 15 százalékos vámot vezetne be az amerikai piacon, miközben számos amerikai termék esetében eltörölnék az EU-ba irányuló vámokat. A megállapodást azonban az Európai Unió egyelőre még nem ratifikálta.

Több milliárd eurónyi exportot érinthetnek a szabályok

A jelenlegi, 10 százalékos univerzális vám – a már meglévő, úgynevezett legnagyobb kedvezmény elve alapján alkalmazott tarifák mellett – azt eredményezheti, hogy az EU exportjának egy része a korábban rögzített 15 százalékos felső határ fölötti vámokkal szembesül.