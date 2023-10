Bár a hétfői brüsszeli terrortámadás elkövetőjét már kedden meglőtték és elfogták, még hétvégén is tart a belpolitikai válság Belgiumban. Annak ellenére is, hogy Vincent Van Quickenborne belga szövetségi igazságügyi miniszter már péntek este benyújtotta lemondását, vállalva a politikai felelősséget a hétfői terrortámadás kapcsán. Hétvégén azonban már Annelies Verlinden belügyminiszter felelőssége is szóba került. Az igazságügyi miniszter ugyanis azért döntött a távozás mellett, mert pénteken kiderült, hogy Tunézia egy évvel ezelőtt kérte a hétfői merényletet elkövető Abdesalam Lassoud kiadatását, de a belga hatóságok elkeverték az aktát.

Fotó: AFP

Vasárnap elképesztő részleteket közölt sajtótájékoztatóján a brüsszeli ügyészség részéről Tim De Wolf. Eszerint Abdesalam Lassoued 2005-ben 26 éves börtönbüntetést kapott Tunéziában, ám 2011-ben megszökött az ottani börtönből, ezért a tunéziai hatóságok már tavaly júliusban kiadatási eljárást indítottak az Interpolon keresztül. Erről a brüsszeli ügyészség tavaly augusztusban értesült, sőt, tavaly szeptemberig a hivatalos kiadatási kérelem, s annak mellékletei is megérkeztek Tunéziából. 2022. szeptember 12-én az aktában két kérdést jegyeztek fel a vizsgálóbíró számára, de ezt követően nincs nyoma további ügykezelésnek.

Elképzelhető, hogy történt szóbeli egyeztetés az adminisztrációs asszisztens és a vizsgálóbíró között, de erre senki sem emlékszik. Valószínűsíthető, hogy az ügyek torlódása miatt félretették ezt az aktát, amely a függőben lévő aktáknak fenntartott szekrénybe került. Ahol még hétvégén is könnyű megtalálni, ha például rendőrségi ellenőrzőpontról kérnek információt az ügyészségi ügyeletestől. Elvileg ezeket az aktákat évente kétszer felülvizsgálják, de ennek az aktának a felülvizsgálata elmaradt idén tavasszal. A tájékoztatón szóba került a brüsszeli ügyészség súlyos létszámhiánya is. Úgy tűnik, szerencsétlen véletlenek okozták, hogy a Lassoud kiadatása elmaradt.

Már szombat este 5 pontos akciótervet jelentett be Alexander De Croo miniszterelnök. Először is minden üres státuszt betöltenek a brüsszeli ügyészségen és öt vizsgálóbíróval emelik a létszámot. Másodszor a brüsszeli szövetségi igazságügyi rendőrséget ötven emberrel megerősítik, s a vasúti rendőrség létszámát is növelik 25 fővel. A további pontok a bevándorlási, igazságügyi és belügyi szervek információcseréjét érintik, továbbá adatbázist építenek a kiutasított személyekről.

A hétfői brüsszeli merénylet elkövetője 2019-ben menedékjogért folyamodott, ám azt elutasították 2020-ban, majd ezt követően eltűnt a belga hatóságok látóköréből. Amikor 2020-ben Tunézia a kiadatását kérte, nem kapcsolták össze a két ügyet.