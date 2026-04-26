Elő a télikabátot, ismét fagyok jönnek, tél tábornok újra támad

Viharos széllel érkezik a hidegfront. Hétfő reggel néhol fagyos időjárás várható.
2026.04.26, 11:00
Frissítve: 2026.04.26, 13:35

Száraz hidegfront érkezik vasárnap a fátyolfelhőzet átmeneti növekedésével és erős, olykor viharos széllel. Egyébként sok napsütést is hoz az időjárás. A hőmérséklet 16-17 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.hu.

Ismét hidegre fordul az időjárás / Fotó: pikselstock / Shutterstock

Hétfőn a hideg, néhol fagyos(!) reggel után délután többórás napsütés várható fátyolfelhőkkel.

A maximum 17-18 fok körül valószínű.

Kedden viszont nyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és a Dunántúlon már kisebb eső, zápor is kialakulhat. 15 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk.

Számottevő fronthatás nem terheli a szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
