Lakások tízezrei állnak üresen Csongrád-Csanádban

Két népszámlálás közt felszökött az üresen álló lakások száma Csongrád-Csanád vármegyében. A 2022-es felmérés elképesztő adatokat tárt fel, a vármegyében csaknem 32 500 ingatlan üres, nagyjából 9000-rel több, mint a 2011-es népszámlálás idején.

Vanak az országnak olyan részei, ahol nehéz lakáshoz jutni, a déli vármegyének azonban bizonyos részeiben valószínűleg nem jó befektetés az ingatlan, olyan sok lakás áll üresen. A legmeghökkentőbb Eperjes és Nagylak esete, ahol minden harmadik lakás üres a statisztika szerint, de Balástyán, Csanádpalotán, Öttömösön vagy Ruzsán minden negyedik, és ez sem kevés – derül ki a delmagyar.hu cikkéből.

A legtöbb üres lakást a megye legnagyobb városában, Szegeden számolták meg: több mint 16 ezret, ami az állomány majdnem ötöde. Hódmezővásárhelyen 2700, Szentesen 1500, Makón 1300 otthon lakatlan. Szegeden 7500-zal több az üres lakások száma, mint 2011-ben. Tovább nőtt az egyszemélyes háztartások száma, ma már minden harmadik szegedi lakásban csak egy ember él.

A vármegyéből egy Szentes nagyságú városnak megfelelő népesség tűnt el 2011 óta: a lélekszám 26827 fővel csökkent. Ez 6,3 százalékos fogyásnak felel meg, ami a 3,4 szűzalékos országos adatnak majndem a duplája. Szeged lakossága 6 százalékkal, mintegy tízezer fővel fogyatkozott meg.

Nem a demográfia az egyetlen tényező, még a járvány is belejátszott

Nagy Gyula, a Szegedi Tudo­mány­egyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz tanszékének adjunktusa szerint Szeged esetében komplex folyamatról van szó, nem csak a demográfiai fogyás magyarázza a statisztikába került rengeteg üres lakást.

A város lakásállománya jelentősen gyarapodott, de a családok mérete csökkent, és sok lakásban, ahol pár évtizede hárman, vagy négyen laktak volna, most már csak egy-két ember él. Ugyanakkor a statisztikában olyan lakások is üresként szerepelhetnek, ahol valójában albérlők élnek,csak nem jelentik be őket.

Bátyi Tamás szegedi ingatlanközvetítő azt mondta el: a koronavírus-járvány miatt a hagyatéki eljárások lelassultak, és a hozzátartozók közül sokan még mindig nem döntötték el, mihez kezdjenek az örökölt lakással. Ezek egy része olyan állapotban van, hogy felújítás nélkül se eladni, se kiadni nemigen lehet.

Délszláv háború, egyetemisták

Nagy Gyula azt is elmondta: részben pont az ingatlanpiaci fellendüléssel magyarázható, hogy Szegeden sok az üres la­­kás. Az elmúlt évtizedben kiváló befektetés volt a lakás, az árak duplázódtak, sőt háromszorozódtak. Történelmi hagyaték az is, hogy a délszláv háború idején sok menekülő vajdasági magyar és szerb itt vett ingatlant, de aztán hazaköltözött.

Eemellett Szeged egyetemi vá­­ros, ahol a hallgatók egy része kollégium helyett albérletet keres, vagy hitelre, szülői támogatással lakást vásárol.