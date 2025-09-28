Különös üzleteket kötnek Spanyolország-szerte, a diákok pénzére megy a játék

Madridtól Barcelonáig számos spanyol városban jelentek meg a multinacionális ingatlanbefektető cégek, akiket mágnesként vonz az inflációt meghaladó hozam lehetősége. A diáklakások iránti hatalmas keresletet a külföldi diákok számának ugrásszerű - egy évtized alatt 77 százalékos - növekedése hajtja, aminek a hátterében a nyugati világ többi részéhez mérten alacsonyabb spanyol tandíjak állnak.
Szülővárosomhoz, Los Angeleshez képest Barcelona meglehetősen megfizethető
– mondta a Reutersnek Claire Zeng amerikai diák, aki a barcelonai IESE Business Schoolban tanul.
A JLL ingatlanügynökség adatai szerint egyébként a jelenleg Spanyolországban tanuló több mint 150 000 külföldi diák egyharmada magánegyetemekre jár. Az olyan üzleti iskolákban, mint az IESE vagy az IE, tízből hallgatóból kilenc külföldi.
Az MSCI adatai szerint a kanadai CPP nyugdíjalap 1,2 milliárd euróért vette meg a szintén kanadai Brookfieldtől a diáklakásokat üzemeltető spanyol Livensát. Az üzlet mellesleg már önmagában új rekordot állított fel a szegmens éves forgalmában.
Az amerikai fejlesztők, a Greystar és a Hines - Európa két legnagyobb diáklakás-bérbeadója – képviselői is elmondták a Reutersnek, hogy rajta vannak spanyolországi portfólióik bővítésén.
Bár egy ilyen diáklakás bérlete a helyi egyetemi hallgatók lehetőségeit jellemzően meghaladja, az ilyen kategóriájú új lakótömbök nem váltottak ki olyan erőszakos ellenreakciókat a spanyolokból, mint a túlzott turizmus miatt kárhoztatott rövid távú bérletet szolgáló nyaralóházak elterjedése.
Spanyolország vitathatatlanul a legvonzóbb piac Európában
– hangsúlyozta Nigel Allsopp, a mediterrán országban több mint 5500 diáklakást üzemeltető Greystar vezető befektetési stratégája.
A férőhelyek és a diákok aránya itt a legkedvezőbb bérbeadói szempontból, ezért elég gyors a növekedés
– tette hozzá.
Az üzletember arra célzott, hogy – a JLL szerint - mindössze 117 000 férőhely áll rendelkezésre ilyen jellegű fejlesztésekben, miközben 622 000 diák szorul szállásra, azaz a kereslet mindössze egyötödét fedi le a rendelkezésre álló kapacitás, ami kirívóan alacsony arány Európa más országaihoz képest.
A JLL ügynökség szerint Nagy-Britanniában például a diáklakáspiac mintegy 30 százalékát fedik le a célirányosan épített szállások.
A globális befektetők megjelenése ugyanakkor csak részben jelent megoldást a Spanyolországban tanuló hallgatók számára, ugyanis a fejlesztők a havi 1000 eurónál többet fizető külföldi diákoknak építik a prémium lakásokat, míg a helyi diákok az 500 eurós lakásokat keresik.
Persze mindhiába, hiszen a Spanyol Nemzeti Bank adatai szerint a rekordmértékű turizmus és bevándorlás miatt 400 000 lakás hiányzik a piacról, miközben a rövid távú bérleménnyé alakított lakások száma két év alatt 25 százalékkal ugrott meg.
A diáklakásokra azonban egyelőre kevesebb korlátozó előírás vonatkozik, mint általában az egyre szigorúbban szabályozott spanyol ingatlanpiacra. Az ilyen lakásokra például a bérleti szerződések helyett úgynevezett szolgáltatási szerződéseket kötnek, s ezért könnyebb megemelni a díjakat is.
A Hines sem ül a babérjain, éppen most jelentették be, hogy egy 1700 új ágyas fejlesztést tervez az Ibériai-félszigeten, miután 2024-ben a barcelonai projektjében 30 százalékos bevételnövekedést ért el.
A CBRE ügynökség szerint a diáklakások elsődleges hozama Madridban és Barcelonában 4,5 százalék, meghaladva a 10 éves államkötvények által kínált 3,3 százalékos referenciaértéket.
Az átlagos magyar pénztárcát alapul véve persze csillagászati lakbéreket fizetnek a nyugat-európai és észak-amerikai diákok Spanyolországban.
Madridban például egy kilenc épületből álló, újonnan épült, felső kategóriás lakótömbben havi 1080 eurót kell fizetni egy egy szoba-konyhás lakásért. Igaz, az épületek
Szintén Madridban egy másik komplexumban már 1200 eurós lakbér dukál.
