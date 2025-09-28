Különös üzleteket kötnek Spanyolország-szerte, a diákok pénzére megy a játék

Madridtól Barcelonáig számos spanyol városban jelentek meg a multinacionális ingatlanbefektető cégek, akiket mágnesként vonz az inflációt meghaladó hozam lehetősége. A diáklakások iránti hatalmas keresletet a külföldi diákok számának ugrásszerű - egy évtized alatt 77 százalékos - növekedése hajtja, aminek a hátterében a nyugati világ többi részéhez mérten alacsonyabb spanyol tandíjak állnak.

Diákparadicsommá vált Spanyolország, kellenek a lakások is / Fotó: Hemis via AFP

Szülővárosomhoz, Los Angeleshez képest Barcelona meglehetősen megfizethető

– mondta a Reutersnek Claire Zeng amerikai diák, aki a barcelonai IESE Business Schoolban tanul.

Rengeteg külföldi diák tanul Spanyolországban

A JLL ingatlanügynökség adatai szerint egyébként a jelenleg Spanyolországban tanuló több mint 150 000 külföldi diák egyharmada magánegyetemekre jár. Az olyan üzleti iskolákban, mint az IESE vagy az IE, tízből hallgatóból kilenc külföldi.

Az MSCI adatai szerint a kanadai CPP nyugdíjalap 1,2 milliárd euróért vette meg a szintén kanadai Brookfieldtől a diáklakásokat üzemeltető spanyol Livensát. Az üzlet mellesleg már önmagában új rekordot állított fel a szegmens éves forgalmában.

Az amerikai fejlesztők, a Greystar és a Hines - Európa két legnagyobb diáklakás-bérbeadója – képviselői is elmondták a Reutersnek, hogy rajta vannak spanyolországi portfólióik bővítésén.

Bár egy ilyen diáklakás bérlete a helyi egyetemi hallgatók lehetőségeit jellemzően meghaladja, az ilyen kategóriájú új lakótömbök nem váltottak ki olyan erőszakos ellenreakciókat a spanyolokból, mint a túlzott turizmus miatt kárhoztatott rövid távú bérletet szolgáló nyaralóházak elterjedése.

Spanyolország vitathatatlanul a legvonzóbb piac Európában

– hangsúlyozta Nigel Allsopp, a mediterrán országban több mint 5500 diáklakást üzemeltető Greystar vezető befektetési stratégája.

A férőhelyek és a diákok aránya itt a legkedvezőbb bérbeadói szempontból, ezért elég gyors a növekedés

– tette hozzá.

Az üzletember arra célzott, hogy – a JLL szerint - mindössze 117 000 férőhely áll rendelkezésre ilyen jellegű fejlesztésekben, miközben 622 000 diák szorul szállásra, azaz a kereslet mindössze egyötödét fedi le a rendelkezésre álló kapacitás, ami kirívóan alacsony arány Európa más országaihoz képest.