3 százalékos hitel: az eladóknak is van egy fontos feladatuk, ezt muszáj szem előtt tartani – mutatjuk a részleteket!

A Money.hu szerint az új, támogatott konstrukció megmozgatta a piac egészét. Egyre több lakás kerül a piacra, a kínálat nő, de több dolgot is tehetnek az eladók a sikeres értékesítésért. Budapesten a tulajdonosok 71 százalékkal, a megyei jogú városokban 60 százalékkal adtak fel több hirdetést, miközben a frissen meghirdetett lakások 76 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.

Az Otthon Start program pörgeti a piacot, de az eladók is tehetnek a sikeres értékesítésért / Fotó: Kallus György

Reális ár

Kevesebben tudják, hogy a támogatott

hitel igénybevételéhez a vételár és a bank által meghatározott forgalmi érték közötti különbség nem lehet nagyobb 20 százaléknál.

Ha például egy ingatlant 65 millió forintért hirdetnek, de az értékbecslő 50 millió forintra taksálja, a bank elutasíthatja a finanszírozást.

Fontos tehát a reális árazás, hiszen a vevő hitelképessége és a banki értékbecslés egyaránt döntő tényező.

A pontos értékmeghatározás érdekében az értékbecslő összehasonlítja az ingatlant a környék hasonló, a közelmúltban értékesített ingatlanaival is.

Mivel a program csak néhány hete indult, a megvalósult tranzakciók még nem feltétlenül tükrözik az aktuális piaci árak emelkedését, ami rossz hír az eladóknak.

Az Otthon Start programban meghatározott vételárkorlát lakás esetén legfeljebb 100 millió forint, családi ház esetében maximum 150 millió forint. Ez különösen érdekes lehet az olyan típusú ingatlanok eladásánál, amikre a köznyelvben házként hivatkozunk, de jogilag sokszor lakásként vannak nyilvántartva, ilyenek az ikerházak például.

Tiszta viszonyok kellenek

Ha a vevő az Otthon Start hitelt más állami támogatással, például a CSOK Plusszal együtt venné igénybe, az ingatlannak mindkét jogszabály feltételeinek meg kell felelnie. Ez például az alapterület meghatározásánál lehet lényeges.

A támogatott lakáshitelek feltétele továbbá, hogy az ingatlan lakásként vagy lakóházként legyen nyilvántartva, és az ingatlan-nyilvántartásbeli adatok egyezzenek a valósággal.

Egy beépített, de nem feltüntetett terasz vagy más rendezetlenség akadálya lehet a hitelnek.

Az sem megengedett, hogy az eladó közeli hozzátartozója, élettársa vagy saját cége adja el az ingatlant a hitelfelvevőnek.

A fix 3 százalékos lakáshitelnél kizáró ok lehet, ha az ingatlan külterületen található (kivéve, ha tanya), ha haszonélvezet terheli, vagy ha csak résztulajdon kerül értékesítésre.

Eladóként az adózási kötelezettségeket sem szabad szem elől téveszteni.

Ingatlanértékesítés esetén a személyi jövedelemadó mértéke 15 százalék, amelyet a szerzés évét követő ötödik évtől már nem kell megfizetni. A bevételből levonhatók a megszerzésre fordított költségek (vételár, illeték), az értéknövelő beruházások (felújítás) és az eladással kapcsolatos kiadások (hirdetés, közvetítői mellett az eladót terhelő további fix költségek). Az eladás után fizetett adó a közműtartozások rendezése, az energetikai tanúsítvány díja, a hirdetési kiadások, a költözés költségei és az esetleges ügyvédi munkadíj.