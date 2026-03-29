New Yorkban valamihez szinte sehogy sem juthatsz hozzá – az ajánlott módszer: vegyél lottót
A New York lakáslottó, hivatalos nevén NYC Housing Lottery első hallásra olyan lehet, mint egy álom szerencsejáték. Gyakorlatilag veszel egy jegyet, és talán beköltözhetsz egy manhattani luxuslakásba az eredeti bérleti díj töredékéért.
A valóság ennél picit összetettebb. A világ egyik legdrágább ingatlanpiacára ez az egyik legfurcsább és legkeresettebb belépési lehetőség. Nem véletlen, hogy „a New York-i lakáslottó hogyan működik” és a „megfizethető lakás NYC” kifejezésekre milliók keresnek rá.
Miért pont lottó?
A New York-i lakáslottó története nem egyetlen döntés eredménye, hanem évtizedek alatt formálódott válasz a lakhatási egyenlőtlenségekre. Már az 1930-as években, a New York City Housing Authority (NYCHA) megalakulásakor látszott, hogy a kereslet messze meghaladja a kínálatot. Az első állami lakóházak esetében több ezer jelentkező jutott néhány száz lakásra – és bár ekkor még nem klasszikus sorsolás döntött, a kiválasztás problémája már ekkor megjelent –, erről a The History Of Affordable Housing in New York City írásában olvashatunk bővebben.
Az 1955-ben indított Mitchell–Lama program új fejezetet nyitott, elsősorban a középosztály számára. Az állam adókedvezményekkel ösztönözte a fejlesztőket, hogy korlátozott bérű lakásokat építsenek. A túljelentkezés azonban itt is állandó volt, így a várólisták és a sorsolásos formátum fokozatosan beépült a rendszerbe.
A mai értelemben vett NYC Housing Lottery az 1980-as években, Ed Koch polgármester idején vált ismertté. Ekkor még analóg módon működött. A jelentkezők borítékban küldték el pályázataikat, amelyeket egy hatalmas fekete szemeteszsákba öntöttek, majd onnan húzták ki a nyertes borítékot. Ez a módszer egyszerre volt kaotikus és meglepően igazságos, és jól mutatta, mennyire szükség volt egy átláthatóbb rendszerre.
A digitalizáció volt a fordulópont
A fordulópontot a digitalizáció hozta el. Elindult 2013-ban a NYC Housing Connect platform, amely online térbe helyezte a jelentkezést. A 2020-as megújítás óta a teljes folyamat – a profil létrehozásától a dokumentumok feltöltéséig – digitálisan zajlik. A jelentkezők véletlenszerű sorszámot kapnak, majd jövedelmi és egyéb feltételek alapján ellenőrzik őket.
Ma a New York-i lakáslottó kicsi, de nagyon fontos szerepet játszik a megfizethető lakhatás biztosításában. Az új fejlesztések egy részében kötelező kedvezményes bérlakásokat kialakítani, cserébe adókedvezmények járnak. A rendszer népszerűsége óriási: egyetlen lakásra gyakran több száz jelentkező jut, és évente több millió pályázat érkezik.
A NYC Housing Lottery egyszerre esély és illúzió. Esély azoknak, akik másképp nem tudnának lakáshoz jutni New Yorkban – és illúzió abban az értelemben, hogy a sorsolás önmagában nem oldja meg a lakhatási válságot. Inkább egy kreatív, kompromisszumos válasz arra a kérdésre, hogyan lehet egy szinte elérhetetlen városban mégis esélyt adni a maradásra.
Mennyi időre kapnak lakást?
A rendszer egyik kevésbé ismert, de kulcsfontosságú eleme, hogy a lakások többsége úgynevezett lakbérstabilizált státuszú. Ez azt jelenti, hogy a bérleti díj emelése szigorúan szabályozott, és a bérlő hosszú távon kiszámítható feltételek mellett maradhat a lakásban. Bár a lakás formálisan nem örökölhető, a gyakorlatban létezik úgynevezett jogutódlás, ha egy családtag bizonyos ideig együtt élt a bérlővel, átveheti a bérleti jogviszonyt.