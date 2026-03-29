New Yorkban valamihez szinte sehogy sem juthatsz hozzá – az ajánlott módszer: vegyél lottót

A New York lakáslottó, hivatalos nevén NYC Housing Lottery első hallásra olyan lehet, mint egy álom szerencsejáték. Gyakorlatilag veszel egy jegyet, és talán beköltözhetsz egy manhattani luxuslakásba az eredeti bérleti díj töredékéért.

A valóság ennél picit összetettebb. A világ egyik legdrágább ingatlanpiacára ez az egyik legfurcsább és legkeresettebb belépési lehetőség. Nem véletlen, hogy „a New York-i lakáslottó hogyan működik” és a „megfizethető lakás NYC” kifejezésekre milliók keresnek rá.

Miért pont lottó?

A New York-i lakáslottó története nem egyetlen döntés eredménye, hanem évtizedek alatt formálódott válasz a lakhatási egyenlőtlenségekre. Már az 1930-as években, a New York City Housing Authority (NYCHA) megalakulásakor látszott, hogy a kereslet messze meghaladja a kínálatot. Az első állami lakóházak esetében több ezer jelentkező jutott néhány száz lakásra – és bár ekkor még nem klasszikus sorsolás döntött, a kiválasztás problémája már ekkor megjelent –, erről a The History Of Affordable Housing in New York City írásában olvashatunk bővebben.

Az 1955-ben indított Mitchell–Lama program új fejezetet nyitott, elsősorban a középosztály számára. Az állam adókedvezményekkel ösztönözte a fejlesztőket, hogy korlátozott bérű lakásokat építsenek. A túljelentkezés azonban itt is állandó volt, így a várólisták és a sorsolásos formátum fokozatosan beépült a rendszerbe.

A mai értelemben vett NYC Housing Lottery az 1980-as években, Ed Koch polgármester idején vált ismertté. Ekkor még analóg módon működött. A jelentkezők borítékban küldték el pályázataikat, amelyeket egy hatalmas fekete szemeteszsákba öntöttek, majd onnan húzták ki a nyertes borítékot. Ez a módszer egyszerre volt kaotikus és meglepően igazságos, és jól mutatta, mennyire szükség volt egy átláthatóbb rendszerre.

A digitalizáció volt a fordulópont

A fordulópontot a digitalizáció hozta el. Elindult 2013-ban a NYC Housing Connect platform, amely online térbe helyezte a jelentkezést. A 2020-as megújítás óta a teljes folyamat – a profil létrehozásától a dokumentumok feltöltéséig – digitálisan zajlik. A jelentkezők véletlenszerű sorszámot kapnak, majd jövedelmi és egyéb feltételek alapján ellenőrzik őket.